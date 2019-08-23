سولسكاير: الإهانات تزيد من قوة بوجبا

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م

بول بوجبا

أشاد المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير بالشخصية القوية لنجم مانشستر يونايتد بول بوجبا، مشيرًا إلى أن الإهانات التي يتعرض لها تجعله أقوى، وذلك بعد تعرضه لاعتداءات عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إهداره ركلة جزاء في مباراة اليونايتد الأخيرة في الدوري أمام وولفر هامبتون، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وقال سولسكاير في هذا الشأن: "بول في حالة جيدة، يملك شخصية قوية، وتلك الإهانات تزيد من قوته"، وذلك حسبما نقلت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

وأضاف سولسكاير: "لا أصدق أننا في عام 2019 ولا نزال نتحدث عن مثل تلك الأفعال، مواقع التواصل الاجتماعي تمثل مكانا للأشخاص للاختباء وراء شخصيات وهمية، أنا أعرف الكثير ممن يحملون اسم أولي جونار سولسكاير على تلك المواقع". وتابع النرويجي: "على المسؤولين القيام بشيء تجاه من يبث روح الكراهية، أنت تشعر بالأسف

وأضاف سولسكاير: "لا أصدق أننا في عام 2019 ولا نزال نتحدث عن مثل تلك الأفعال، مواقع التواصل الاجتماعي تمثل مكانا للأشخاص للاختباء وراء شخصيات وهمية، أنا أعرف الكثير ممن يحملون اسم أولي جونار سولسكاير على تلك المواقع".



وتابع النرويجي: "على المسؤولين القيام بشيء تجاه من يبث روح الكراهية، أنت تشعر بالأسف من أجلهم، فهم يعانون من مشكلات بداخلهم، وعلينا حماية الأفراد عندما يتعرضون لتهديدات بالقتل، وللعنصرية".



وواصل: "لن نمنع اللاعبين من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، هناك فوائد عديدة بها أيضًا، ولكن علينا التصدي لتلك الأفعال".



واستكمل: "بالنسبة لركلات الجزاء، أنا على ثقة بأن بوجبا سيسجل ركلات جزاء معنا في المرة المقبلة، والمسؤولية ملقاة عليه وعلى راشفورد، ونحن نتدرب على تنفيذها الآن بصورة مكثفة".