رياضة

سولسكاير: الإهانات تزيد من قوة بوجبا

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م
بول بوجبا
بول بوجبا
أشاد المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير بالشخصية القوية لنجم مانشستر يونايتد بول بوجبا، مشيرًا إلى أن الإهانات التي يتعرض لها تجعله أقوى، وذلك بعد تعرضه لاعتداءات عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إهداره ركلة جزاء في مباراة اليونايتد الأخيرة في الدوري أمام وولفر هامبتون، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وقال سولسكاير في هذا الشأن: "بول في حالة جيدة، يملك شخصية قوية، وتلك الإهانات تزيد من قوته"، وذلك حسبما نقلت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.
وأضاف سولسكاير: "لا أصدق أننا في عام 2019 ولا نزال نتحدث عن مثل تلك الأفعال، مواقع التواصل الاجتماعي تمثل مكانا للأشخاص للاختباء وراء شخصيات وهمية، أنا أعرف الكثير ممن يحملون اسم أولي جونار سولسكاير على تلك المواقع". وتابع النرويجي: "على المسؤولين القيام بشيء تجاه من يبث روح الكراهية، أنت تشعر بالأسف
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ليفربول يستعد للحصول على عقد رعاية تاريخي

بات ليفربول قريبًا من توقيع عقد رعاية قياسي لقميصه، بحسب "فوربس"، ويعد برشلونة أكثر الأندية في العالم حصولًا على الأموال من وراء عقود قمصانه بواقع 100 مليون جنيه إسترليني سنويا من شركة نايكي، بينما يتصدر القائمة مانشستر يونايتد بحصوله على 75 مليون جنيه إسترليني سنويا من شركة أديداس، ويخوض ليفربول حاليا العام الخامس والأخير في عقده الحالي مع شركة نيو بالانس، ذلك العقد الذي يحصل الريدز بموجبه على 45 مليون جنيه إسترليني سنويا، ومن المنتظر أن يرتدي الريدز قمصان شركة نايكي، بداية من الموسم المقبل.
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كيف حرم مودريتش «فيتسل» من الانضمام لريال مدريد؟

كشف الدولي البلجيكي أكسيل فيتسل، لاعب خط وسط نادي بروسيا دورتموند الألماني، عن سر فشل انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني قبل 7 سنوات. وأبرزت صحيفة "كيكر" الألمانية تصريحات أكسيل فيتسل، الذي كشف عن تلقيه عرضا من الريال عام 2012، حينما كان لاعبًا في بنفيكا البرتغالي، لكن الصفقة لم تتم في النهاية. أكسيل فيتسل قال: "لقد كان عرضًا لا يمكنني رفضه، وكان بإمكاني الانتقال للريال، أو الموافقة على العروض الأخرى مثل باريس سان جيرمان أو مانشستر يونايتد، لكنه لم يكن الوقت المناسب حينها".
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أوباميانج: أنا وبيبي مثل ماني وصلاح

يرى بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال، أن فريقه يمكنه مواجهة الثلاثي الهجومي لليفربول، في مباراتهما غدا السبت ضمن البريميرليج، وذلك حسبما صرح لشبكة سكاي سبورتس، قائلا: "كما رأينا الموسم الماضي، ليفربول يلعب بثلاثي هجومي يتمتع بقدرات كبيرة للغاية. لماذا لا نفعل ذلك؟! أعتقد أننا قادرون على مواجهتهم، وأرى الكثير من أوجه التشابه بين خطي الهجوم في الفريقين، نيكولاس بيبي وأنا نتسم بالسرعة مثل ماني وصلاح، بينما يملك لاكازيت القدرة على الاحتفاظ بالكرة مثل فيرمينو؛ لذلك يمكن القول إن أداء ثلاثي الهجوم في الفريقين متقارب إلى حد كبير".
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بول بوجبا

تهديدات بالقتل لبوجبا بعد إهدار ركلة جزاء

تعرض النجم الفرنسي بول بوجبا إلى هجوم عنصري وتهديدات بالقتل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أهدر ركلة جزاء حاسمة في تعادل مانشستر يونايتد أمس الاثنين مع وولفرهامبتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وهذه هي رابع ركلة جزاء يهدرها النجم الفرنسي في العام الأخير، ليثير عاصفة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وبخاصة تويتر، وذلك حسبما رصدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، ليصبح بوجبا ثالث لاعب يتعرض للهجوم العنصري في الأسبوع الأخير.
بول بوجبا

سولسكاير يؤكد بقاء بوجبا في اليونايتد

كرر المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، تأكيده بقاء متوسط الميدان الفرنسي بول بوجبا في صفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف، على الرغم من إشارة بوجبا إلى وجود علامات استفهام تحوم حول مستقبله مع الفريق، وقال سولسكاير في هذا الشأن: "دائمًا ما يضع الجميع علامات استفهام حول بوجبا، بدوري لا أشعر بأي قلق إزاء هذا الأمر، بالنسبة لي سيستمر مع الفريق، لا أرى بأن ما أقوله الآن أمر غريب أو مستبعد، أستمتع باللعب، وبالوجود مع زملائي في الفريق، أستمتع بما أقوم به وأحب عملي وأستمتع بالمباريات، لا أشعر بأي قلق".
مانشستر يونايتد

اليونايتد في مهمة انتقامية أمام وولفر هامبتون اليوم

تختتم اليوم الإثنين، مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل وولفر هامبتون الـ13 برصيد نقطة واحدة نظيره مانشستر يونايتد التاسع برصيد 3 نقاط، على ملعب مولينيو في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولم يخسر وولفر هامبتون أي مباراة في 3 مواجهات جمعته باليونايتد الموسم الماضي، ويتطلع اليوم للتغلب على اليونايتد في 3 مباريات متتالية للمرة الأولى منذ عام 1980، وخسر اليونايتد على أرض وولفر هامبتون في البريميرليج 3 مباريات وفاز في مباراتين.
بول بوجبا

سولسكاير يؤكد بقاء بوجبا مع اليونايتد

أنهى مانشستر يونايتد الفترة الإعدادية للموسم الجديد بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 أمس، مع ميلان الإيطالي في المباراة التي أقيمت في كارديف، وهي المباراة التي شهدت غياب النجم الفرنسي بول بوجبا بسبب معاناته من الإصابة في الظهر، وفي وسط الشكوك الكثيرة التي تحوم حول مستقبل بوجبا مع مانشستر يونايتد الموسم المقبل، أكد مدرب الشياطين الحمر أولي جونار سولسكاير، أن النجم الفرنسي سيستمر في قلعة الأولد ترافورد هذا الصيف، خاصة أن مانشستر يونايتد افتقر بشدة إلى إبداعه في وسط الملعب في مباراة أمس الودية، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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