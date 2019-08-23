سولسكاير يؤكد تفاوض اليونايتد على رحيل سانشيز

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م

أليكسيس سانشيز

أكد المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، دخول مانشستر يونايتد في محادثات مع بعض الأندية بشأن رحيل النجم التشيلي أليكسيس سانشيز، ووصل سانشيز إلى اليونايتد في شهر يناير من عام 2018 قادمًا من أرسنال، وسجل منذ ذلك الحين 3 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي، ولم يكمل أي مباراة حتى نهايتها، وقال سولسكاير في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة كريستال بالاس، غدًا السبت، على ملعب أولد ترافورد ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي في هذا الشأن: "هناك محادثات مع بعض الأندية".

وأضاف: "شارك سانشيز وديا أمام شيفيلد يونايتد يوم الثلاثاء الماضي، وظهر بشكل جيد، وكما قلت هو يعمل بصورة جيدة، وسنرى ما سيحدث عند الوصول إلى شهر سبتمبر". ولم يدخل سانشيز في قائمة مانشستر يونايتد التي تستعد لمواجهة كريستال بالاس غدًا على الرغم من مشاركته في مباراة شيفيلد يونايتد، وبالتالي يبدو أن الاستبعاد

وأضاف: "شارك سانشيز وديا أمام شيفيلد يونايتد يوم الثلاثاء الماضي، وظهر بشكل جيد، وكما قلت هو يعمل بصورة جيدة، وسنرى ما سيحدث عند الوصول إلى شهر سبتمبر".



ولم يدخل سانشيز في قائمة مانشستر يونايتد التي تستعد لمواجهة كريستال بالاس غدًا على الرغم من مشاركته في مباراة شيفيلد يونايتد، وبالتالي يبدو أن الاستبعاد أساسه التفرغ لإنهاء انتقاله إلى أي نادٍ آخر قبل نهاية الميركاتو الجاري يوم 2 سبتمبر المقبل.



وعن اتهامات مهاجمه السابق روميلو لوكاكاو بعدم حصوله على الحماية من مانشستر يونايتد، قال سولسكاير: "لن أغوص في تلك التصريحات".



يذكر أن مانشستر يونايتد بدأ الموسم بقوة من خلال التغلب على تشيلسي في الجولة الأولى برباعية نظيفة، قبل السقوط في فخ التعادل أمام وولفر هامبتون بنتيجة 1-1.