ماذا قال محمد عبده بعد حفله في القاهرة؟

تحرير:التحرير ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

محمد عبده

احتفى المطرب محمد عبده بمسيرته الفنية الناجحة التي تتخطى 50 عاما، وأحيا حفلا غنائيا ساهرا بحضور حشد جماهيري كبير في مصر، من إدارة وتنظيم شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، بفندق "النيل ريتزكارلتون القاهرة"، ووصف عبده هذه السهرة الغنائية بأنها "ليلة مميزة لجمهور أقل ما يمكن وصفه بأنه نخبوي، سمّيع، راقٍ ومتعطش لما هو طربي". كان قد أجرى محمد عبده مع الفرقة الموسيقية الكبيرة المصاحبة له بقيادة المايسترو هاني فرحات، بروفات مكثفة على كل الأغاني التي اختارها، والبالغ عددها قرابة 20 أغنية.

وفي هذا السياق يقول محمد عبده: "في البداية أجرينا بروفة على كل الأغاني المقترحة للحفل، ثم اخترنا منها البرنامج النهائي للحفل، والأهم أني راعيت عامل عدم تكرار الأغاني التي سبق أن قدمتها في مصر، وكذلك أن يتناسب برنامج الحفل مع ذائقة الجمهور الخليجي والعربي الذي عاش معي أجواء هذا الحفل الجماهيري". وتابع: