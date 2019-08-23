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ماذا قال محمد عبده بعد حفله في القاهرة؟

تحرير:التحرير ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
محمد عبده
محمد عبده
احتفى المطرب محمد عبده بمسيرته الفنية الناجحة التي تتخطى 50 عاما، وأحيا حفلا غنائيا ساهرا بحضور حشد جماهيري كبير في مصر، من إدارة وتنظيم شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، بفندق "النيل ريتزكارلتون القاهرة"، ووصف عبده هذه السهرة الغنائية بأنها "ليلة مميزة لجمهور أقل ما يمكن وصفه بأنه نخبوي، سمّيع، راقٍ ومتعطش لما هو طربي". كان قد أجرى محمد عبده مع الفرقة الموسيقية الكبيرة المصاحبة له بقيادة المايسترو هاني فرحات، بروفات مكثفة على كل الأغاني التي اختارها، والبالغ عددها قرابة 20 أغنية.
وفي هذا السياق يقول محمد عبده: "في البداية أجرينا بروفة على كل الأغاني المقترحة للحفل، ثم اخترنا منها البرنامج النهائي للحفل، والأهم أني راعيت عامل عدم تكرار الأغاني التي سبق أن قدمتها في مصر، وكذلك أن يتناسب برنامج الحفل مع ذائقة الجمهور الخليجي والعربي الذي عاش معي أجواء هذا الحفل الجماهيري". وتابع:
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فرقة-ذا-رولينج-ستونز

«ذا رولينج ستونز» تصل إلى سطح المريخ بفضل «ناسا»

على مدى أكثر من 50 عاما، هزت فرقة الروك "ذا رولينج ستونز" المسارح في جميع أنحاء العالم بموسيقاها، حيث تأسست في مدينة لندن في عام 1962، ومن أعضائها المغني ميك جاغر، وكيث ريتشاردز، وبرايان جونز، وبيل وايمان، وتشارلي واتس. والآن يبدو أن تأثيرها سيمتد إلى الفضاء بعد أن قررت مهمة إنسايت للمريخ التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" إطلاق اسم الفرقة على إحدى صخور الكوكب. وقالت ناسا إن صخرة "رولينج ستونز" أصغر قليلا من حجم كرة جولف، ويقال إنها تدحرجت لمسافة متر بفعل هبوط مركبة إنسايت على المريخ في نوفمبر.
هانى-شاكر (2)

منهم هاني شاكر.. حفلات «محكى القلعة» اليوم

يحيي المطرب هاني شاكر حفلا بصحبة فرقته الموسيقية، فى العاشرة مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، ويشدو "شاكر" بباقة من أجمل أغانيه، منها "لسه بتسألى، نسيانك صعب، ياريتنى، يا ريتك معايا، بعد حبك، وعد منى، بحبك أنا، غلطة، أغلى بشر، الله حسيبى عليك، أمرك، لو بتحب، علي الضحكاية، جانا الهوى، سواح، احتياطى، أنا قلبى ليك، كل ليلة، لو رُحت بعيد، كده برضه يا قمر"، وتسبقه فقرة غنائية وموسيقية لفرقة "كايرو باند"، ليقدموا أروع أعمالهم.
على-الحجار

علي الحجار: أحضر لألبوم جديد.. وانتظروا مفاجأة

أحيا المطرب علي الحجار بصحبة فرقته الموسيقية، اليوم الخميس، حفلا غنائيا بمهرجان القلعة الموسيقى، الذي شهد حضورا كبيرا، وقد قدم الحجار خلاله عددا من أغانيه الشهيرة، إضافة إلى بعض الأغاني الحديثة، وقد تفاعل الجمهور معه بشكل واسع. وكان لـ"التحرير" لقاء مع الحجار على هامش الحفل، إذ تحدث عن الحفل، مبديا سعادته بالمشاركة في تلك الفعالية، فيقول: "أكيد حاجة عظيمة أن الأوبرا تعمل مهرجان في القلعة بأسعار التذاكر ديه، وأنا ببقى مبسوط لما أشوف جمهور كبير كده، لأن مافيش 10 آلاف مواطن هيحضروا لو التذكرة غالية، وأتمنى وزارة الثقافة تنظم حفلات مماثلة".
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