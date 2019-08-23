ضبط قطع أثرية تعود لـ4 عصور في منزل عاطل بأسيوط

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

التنقيب عن الآثار

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد للحفاظ على الموروث الوطني من الآثار، باعتبارها مصدرا رئيسيا لحفظ تاريخ البلاد والشعوب وتعكس حضارتها الأصيلة، والتي تعد أحد أهم عناصر الجذب السياحي، وواصلت قوات الأمن جهودها لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على حيازة القطع الأثرية، والعابثين بالأراضي الأثرية والقائمين بالحفر خلسةً بالمخالفة لأحكام القانون بقصد الاتجار، وذلك في إطار سياسة الدولة المصرية وترجمة توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه.

تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة سياحة وآثار أسيوط أكدت حيازة عاطل، 39 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، قطعا أثرية بمسكنه بقصد الاتجار، واستهدفت مأمورية مشتركة من أمن أسيوط والأمن العام المتهم وأمكن ضبطه وبحوزته 8 قطع أثرية ترجع للعصور (الإسلامي، الفرعوني، اليوناني، الروماني). واستهدفت مأمورية ثانية

تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة سياحة وآثار أسيوط أكدت حيازة عاطل، 39 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، قطعا أثرية بمسكنه بقصد الاتجار، واستهدفت مأمورية مشتركة من أمن أسيوط والأمن العام المتهم وأمكن ضبطه وبحوزته 8 قطع أثرية ترجع للعصور (الإسلامي، الفرعوني، اليوناني، الروماني).



واستهدفت مأمورية ثانية منزل مدرس، 57 سنة، وأمكن ضبطه، والعثور على حفر مربع الشكل بأبعاد (1.5 متر وعمق 10 أمتار)، وضبط 4 قطع أثرية، عبارة عن الآتي: قطعة رحايا وعصارة زيوت حجرية وإناء من الفخار.



بمواجهته اعترف بالحفر خلسة بقصد البحث والتنقيب عن الآثار وحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وبإجراء المعاينة بمعرفة لجنة من مفتشى آثار المنطقة، أفادت أثرية المضبوطات وأنها ترجع للعصر اليوناني الروماني، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



