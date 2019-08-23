لينا الفيشاوي تخرج عن صمتها بعد حكم حبس والدها

خرجت لينا الفيشاوي، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، عن صمتها لأول مرة لتتحدث عن الأزمة المثارة منذ سنوات بين والدها ووالدتها هند الحناوي، عقب الحكم الذي يقضي بحبس والدها شهرا لعدم سداده النفقة الخاصة بها. وقالت لينا الفيشاوي، في فيديو عبر قناتها على "يوتيوب": "أنا بعمل الفيديو ده بخصوص الحبس بتاع بابايا، ولأول مرة أتحدث عن ذكرياتي مع والدي، عندما كان لديّ 3 سنوات من العمر، كنت صغيرة وقتها، وكانت هناك مشكلات طول الوقت بين والدي ووالدتي هند الحناوي، وكنت أعتقد أن هذه المشكلات إما بسبب مصروفات البيت أو فلوس لوالدتي أو بسببي".
وأضافت: "والدتي كانت ترغب في السفر لدراسة الدكتوراه في بريطانيا قبل 3 سنوات، وأرادت اصطحابي معها لاستكمال دراستي هناك، فوافق والدي على طلبها وكان شرطه أن يقوم هو باختيار المدرسة التي سأدرس فيها، وبالفعل حدث ذلك، وتكفل بمصاريفي لمدة شهرين وبعدها لم يدفع أي مصاريف أخرى".
تابعت: "الحياة في بريطانيا صعبة
وأضافت: "والدتي كانت ترغب في السفر لدراسة الدكتوراه في بريطانيا قبل 3 سنوات، وأرادت اصطحابي معها لاستكمال دراستي هناك، فوافق والدي على طلبها وكان شرطه أن يقوم هو باختيار المدرسة التي سأدرس فيها، وبالفعل حدث ذلك، وتكفل بمصاريفي لمدة شهرين وبعدها لم يدفع أي مصاريف أخرى".
تابعت: "الحياة في بريطانيا صعبة ومكلفة، ولم يكن والدي يتحمل مصروفاتي التي اتفق عليها مع والدتي، وفوجئت بصدور حكم بحبسه لعدم سداد النفقة، وتحدث معي بعدها وطالبني بأن أكون جزءا من حياته وأعود للعيش معه، تعجبت كثيرًا من حديث والدى لي، لأني لم أشعر لمرة بأنه يهتم بي، وأن أكون جزءًا من حياته، وكنت أظن أنه يفعل ذلك لأمر يتعلق بالفلوس والمصروفات، لم أحس بالحب من أحد من عائلتي سوى جدى الراحل فاروق الفيشاوي، ووالدي لا يرغب في أن أحظى بتعليم جيد وراقٍ وأعيش حياة كريمة".