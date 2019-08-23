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لينا الفيشاوي تخرج عن صمتها بعد حكم حبس والدها

تحرير:التحرير ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص
أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي
خرجت لينا الفيشاوي، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، عن صمتها لأول مرة لتتحدث عن الأزمة المثارة منذ سنوات بين والدها ووالدتها هند الحناوي، عقب الحكم الذي يقضي بحبس والدها شهرا لعدم سداده النفقة الخاصة بها. وقالت لينا الفيشاوي، في فيديو عبر قناتها على "يوتيوب": "أنا بعمل الفيديو ده بخصوص الحبس بتاع بابايا، ولأول مرة أتحدث عن ذكرياتي مع والدي، عندما كان لديّ 3 سنوات من العمر، كنت صغيرة وقتها، وكانت هناك مشكلات طول الوقت بين والدي ووالدتي هند الحناوي، وكنت أعتقد أن هذه المشكلات إما بسبب مصروفات البيت أو فلوس لوالدتي أو بسببي".
وأضافت: "والدتي كانت ترغب في السفر لدراسة الدكتوراه في بريطانيا قبل 3 سنوات، وأرادت اصطحابي معها لاستكمال دراستي هناك، فوافق والدي على طلبها وكان شرطه أن يقوم هو باختيار المدرسة التي سأدرس فيها، وبالفعل حدث ذلك، وتكفل بمصاريفي لمدة شهرين وبعدها لم يدفع أي مصاريف أخرى". تابعت: "الحياة في بريطانيا صعبة
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مخرج العمالقة أحمد بدرخان.. تزوج أسمهان 40 يوما

أحمد بدرخان مخرج من مؤسسي صناعة السينما في مصر وروادها الأوائل، ولد عام 1909 في 18 شارع قرة قول، بحي الخليفة بالقاهرة، وحصل على شهادتي الابتدائية والثانوية من مدرسة الفرير، بدأ تعلقه بالسينما وهو في سن صغيرة وكان يتردد كثيرًا على دور السينما والمسارح، وحاول الالتحاق بمعهد التمثيل الأهلي الذي كان يديره (زكي طليمات)، إلا أنه لم يستمر في الدراسة فيه نظرًا لإغلاقه، وبعدما حصل على شهادة الكفاءة الفرنسية، التحق بالجامعة الأمريكية في القاهرة، وشارك في نشاط فريق التمثيل.
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يواصل النجم أمير كرارة التحضيرات الأولى لفيلمه الجديد "بطل روما"، على أن يبدأ تصويره مطلع سبتمبر المقبل في الديكورات التي يقوم المخرج بيتر ميمي بمعاينتها خلال الوقت الحالي. والعمل من تأليف محمود البزاوي، وإخراج بيتر ميمي. ومن المقرر أن يخوض أمير كرارة بـ"بطل روما" سباق موسم عيد الفطر السينمائي المقبل، ويتم تصوير الفيلم في أكثر من دولة أوروبية مختلفة، والعمل من إنتاج شركة "سينرجي فيلمز"، ليكرر تعاونه مع المخرج والشركة المنتجة لفيلمه الأخير "كازابلانكا"، الذي تصدر إيرادات موسم عيد الفطر، وحقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.
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شيري عادل.. ملكة جمال الأطفال التي بدأت بالإعلانات

شيري عادل هي فنانة تتميز بملامحها الرقيقة وصوتها الهادئ ووجهها الطفولي، ما مكنها من العبور لقلوب الجمهور في فترة وجيزة، رغم عدم دراستها للتمثيل، فهي تمتلك مقومات النجمة. اسمها الحقيقي "شيرين عادل"، وُلدت في القاهرة يوم 19 أبريل عام 1988، ونالت لقب "ملكة جمال الأطفال" بعد مشاركتها في مسابقة بنادي "هليوبوليس"، وقتما كان عمرها 3 سنوات، وعملت في مجال الإعلانات بعدما شاهد المخرج طارق نور صورتها على غلاف إحدى المجلات، فظهرت في إعلان لشيكولاتة شهيرة مع ميس حمدان وياسمين عبد العزيز، بجانب إعلانات أخرى.
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اليوم.. عزاء فاروق الفيشاوي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

يقام مساء اليوم الأحد، عزاء الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد بعد صلاة المغرب. فاروق الفيشاوي توفي فجر الخميس الماضي الموافق 25 يوليو، بعد أن شهدت الساعات الأخيرة قبل رحيله تدهور حالته الصحية، ودخوله في غيبوبة كبد، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 67 عامًا، وكان قد أعلن في أكتوبر الماضي، عن إصابته بمرض السرطان خلال تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أنه ليس منزعجا من ذلك، وسيتعامل مع المرض كأنه صداع، وسيواجهه بكل قوة.
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أحمد الفيشاوي ينشر صورة مع والده:مع السلامة يا صديقي

أصعب ما قد يمر به الإنسان هو فقدان أحد والديه، والجميع شاهد كيف كان الفنان أحمد الفيشاوي في حالة صعبة خلال تشييع جثمان والده الفنان القدير فاروق الفيشاوي، ثم دفنه بعد ذلك في مقابر العائلة في سرس الليان بمحافظة المنوفية. ونشر أحمد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورًا تجمع بوالده الراحل، وعلق عليها قائلًا "مع السلامة يا صديقي"، في إشارة إلى قوة العلاقة بينهما، حيث كان يعتبره أباه وصديقه، وقد تفاعل متابعوه معه بشكل كبير، إذ حرصوا على تقديم التعازي في الفقيد، وطلب الرحمة له، داعين الله أن يصبره على مصابه.
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سمية الألفي تودع حبيبها.. لقطات من جنازة الفيشاوي

من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، شيع جثمان الفنان فاروق الفيشاوي، حيث ألقى محبوه نظرة الوداع الأخيرة عليه. الفيشاوي رحل عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر يناهز 67 عاما، بعد رحلة صراع مع مرض السرطان. وحرص عدد كبير من الفنانين على الحضور لتوديعه للمرة الأخيرة، ومنهم عمرو يوسف، ونبيل الحلفاوي، وهانى مهنا، وسامح الصريطي، ورجاء الجداوي، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد العزيز، والمخرج سمير فرج، والمخرجة كاملة أبو ذكري، ومحمد هنيدي وآسر ياسين وجمال العدل، ومحمد ممدوح. وشهدت الجنازة عددا من الأحداث، نرصدها فى اللقطات التالية.
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حضور فني وجماهيري كثيف بجنازة فاروق الفيشاوي «صور»

شُيع قبل قليل، جثمان الفنان الراحل فاروق الفيشاوى بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وسط حضور كبير لمحبيه والفنانين الذين حرصوا على مساندة نجليه أحمد وعمر، والفنانة سمية الألفى، ومن بينهم "الفنان عمرو يوسف، الفنان نبيل الحلفاوي، الموسيقار هانى مهنا، الفنان سامح الصريطي، الفنانة رجاء الجداوي، الفنانة دنيا عبد العزيز، الفنان أحمد عبد العزيز، المخرج سمير فرج، المخرجة كاملة أبو ذكري، المنتج جمال العدل، المخرج أشرف فايق، أكرم حسني، عمرو محمود ياسين، السياسي حمدين صباحي، الفنان طارق لطفى، الفنان بيومي فؤاد".
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