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«قومي المرأة» يقدم شكوى ضد ريهام سعيد بسبب «السمنة»

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
تقدم المجلس القومي للمرأة، بشكوى للجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد برنامج "صبايا" الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة الحياة، جاء في الشكوى أن الحلقة التي تحدثت فيها مقدمة البرنامج عن السمنة أثارت استياء السيدات المصريات كما احتوت على عبارات وأوصاف لا تليق، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المجلس الاعلى للإعلام فى هذا الشأن. ومن المقرر أن تحقق اللجنة برئاسة جمال شوقي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في الشكوى الأحد المقبل.
انتقادات كثيرة طالت الإعلامية ريهام سعيد بعد حديثها خلال حلقة من برنامجها "صبايا" منتقدة الأشخاص الذين يعانون من السمنة، مما دفعها اليوم إلى نشر مقطع فيديو على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الخميس، ردت فيه على تلك الانتقادات. وقالت إنها كانت تعيش بوزن زائد حتى انتقدها الفنان محمود
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مصطفى-مدبولي

الحكومة: عقد مؤتمر «أفريقيا 2019» بالعاصمة الإدارية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أهمية إبراز دور مصر في قارة أفريقيا، وذلك خلال فعاليات مؤتمر (أفريقيا 2019) في ظل أنه يعد أكبر التجمعات الاستثمارية بدول القارة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، مما سيسهم في تحقيق نمو مستدام وشامل من شأنه أن يوفر ملايين فرص العمل لأبناء القارة الأفريقية باستغلال ثرواتها الطبيعية وتنفيذ مشروعات كبرى تقوم على استغلال هذه الثروات.
طقس-حار-مياه

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء أحيانا، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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خبير عسكري: بريطانيا هي الملاذ الآمن للإخوان (فيديو)

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكرى، والمدير الأسبق لإدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، إن بريطانيا هى الدولة الأولى التى توفر الملاذ الآمن للإخوان. وأضاف فرج، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، الذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق، عبر فضائية «صدى البلد»، أن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تريزا ماى كان موقفها غريبا من مصر، وتساءل: «من الذى يؤوى الإخوان حاليا فى العالم كله؟»، وأجاب: «بريطانيا.. الإخوان كلهم نقلوا من الدوحة ومن إسطنبول راحوا بالكامل كلهم قاعدين فى بريطانيا، الفلوس بتاعتهم فى بريطانيا، الأعمال والبيزنس بتاعهم فى بريطانيا».
المدير -العام -لمنظمة -الصحة -العالمية

الصحة العالمية: نقل تجربة «100 مليون صحة» لدول أخرى

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إنهم أجروا دراسة تحقق على حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، أكدت صحة الأرقام والنتائج التي أعلنتها مصر، مشيرا إلى أنه سلم نتائج الدراسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي عقد بعد اجتماعه مع الرئيس السيسي، اليوم الخميس، في القاهرة، أن مصر في طريقها للقضاء على مرض الالتهاب الكبدي الوبائي "سي"، وأنها ستنجح في تحقيق الهدف قبل عام 2030، التاريخ المحدد للقضاء على المرض عالميا.
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تحرش (5)

«القومى للمرأة»: 3 شكاوى تحرش في أول أيام العيد

أعلن مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة، تلقيه خلال أول أيام عيد الاضحى المبارك، عبر الخط المختصر 15115، ثلاثة شكاوى لسيدات وفتيات تعرضن للتحرش، بكل من محافظة المنيا ومحافظة القاهرة وأخرى بمحافظة الاسكندرية، وأوضحت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة، أن الشكوى الخاصة بمحافظة المنيا كانت لأب تعرضت ابنته البالغة من العمر 14 عاما لتحرش، وكان يستفسر عن الإجراءات القانونية، وقام المكتب بإفادته بتحرير محضر والتواصل مع وحدة مكافحة العنف بالمديرية بالمحافظة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة.
حملة-طرق-الابواب للتصدى-لختان-الاناث-بأسوان (2)

حملة طرق أبواب للتصدي لختان الإناث في أسوان

أعلنت هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، انطلاق أكبر حملة لطرق الأبواب ينفذها فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، للتوعية بخطورة ختان الإناث، فى إطار اهتمام المجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسى، بالمشاركة القوية فى حملة "احميها من الختان"، التي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بمشاركة المجلس القومى للمراة والمجلس القومى للأمومة والطفولة، وتستهدف توعية المواطنين، بخطورة ختان الإناث والقوانين التي تجرمه، حيث بدأ تنفيذ الحملة بقرى ومدن المحافظة، بمشاركة قيادات فرع المجلس القومى للمرأة.
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