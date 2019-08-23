جريمة

الأمن يزيل تعديات على بحيرة المنزلة في 3 محافظات

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م
بحيرة المنزلة
بحيرة المنزلة
جهود مستمرة للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون والتصدي لحالات التعدي على أراضي الدولة ونهر النيل، إذ إن أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن تواصل جهودها لتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف في ضوء إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها، تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.
وفعلت أجهزة الأمن بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة لكل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل. مديريات أمن (الدقهلية، دمياط، بورسعيد) كثفت وجودها الأمني بنطاق بحيرة المنزلة بالاشتراك والتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة
اقرأ المزيد
ضبط-مخدرات-بـ200-مليون-جنيه (2)

الشرطة تلاحق مروجي الكيف في الأندية والمصايف

حملة تفتيشية مكبرة أعدها قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن فى مجال ضبط قضايا المواد المخدرة بمحيط النوادى الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب بكل أنحاء الجمهورية ومصايف المحافظات الساحلية خلال الأيام الأربعة الماضية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط جرائم تجارة المواد المخدرة، ومن خلال إستراتيجية قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، التى تستهدف حماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان ومجابهة ظاهرة انتشار الاتجار في المواد المخدرة.
عملة-ايران

حيلة ضابط توقع عصابة لتجارة العملة في الدقي

مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق البنوك المعتمدة، هي توجيه مستمر من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه وفق إستراتيجية الوزارة، تلك التعليمات التي ترجمها ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، إذ أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، أن شخصا حاصلا على بكالوريوس تجارة، مقيما بدائرة قسم شرطة إمبابة، وآخر حاصلا على بكالوريوس خدمة اجتماعية مقيما بدائرة قسم شرطة الدقي، وعاطلا مقيما بدائرة قسم شرطة المقطم، كونوا عصابة للاتجار في العملة.
تنقيب-عن-اثار

ضبط قطع أثرية تعود لـ4 عصور في منزل عاطل بأسيوط

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد للحفاظ على الموروث الوطني من الآثار، باعتبارها مصدرا رئيسيا لحفظ تاريخ البلاد والشعوب وتعكس حضارتها الأصيلة، والتي تعد أحد أهم عناصر الجذب السياحي، وواصلت قوات الأمن جهودها لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على حيازة القطع الأثرية، والعابثين بالأراضي الأثرية والقائمين بالحفر خلسةً بالمخالفة لأحكام القانون بقصد الاتجار، وذلك في إطار سياسة الدولة المصرية وترجمة توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه.
الإفراج عن سجناء

عفو رئاسي وشرطي عن 542 سجينا بمناسبة عيد الأضحى

أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 542 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجرية، وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 228 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
اقرأ المزيد من الأخبار
بحيرة-المنزله-في-الدقهليه

رحلة الشرطة لإزالة تعديات بحيرة المنزلة في 3 محافظات

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لفرض السيطرة الأمنية وضبط كل ما يخل بالأمن العام وإزالة التعديات الواقعة على بحيرة المنزلة بنطاق مديريات أمن "بورسعيد، الدقهلية، دمياط في ضوء استراتيجية الوزارة الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ونهر النيل والمجارى المائية، والبحث عن فرض السيطرة الأمنية الكاملة، وضبط كل ما يشكل إخلالا بالنظام والأمن العام.
سجن

السجن لشقيقي قاتل طفليه بـ«ميت سلسيل» للتظاهر

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأحد، بالسجن 3 سنوات على "حمادة ورضا نظمي"، شقيقي المتهم بقتل طفليه من أعلى كوبري فارسكور أول أيام عيد الأضحى العام الماضي، وبالسجن 5 سنوات على "وليد. م. ص"، صديق المتهم، وبراءة باقي المتهمين، بتهمة التحريض على التظاهر دون تصريح في مدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، للتشكيك في سير التحقيقات في جريمة إغراق الطفلين وادعاء براءة المتهم من قتل طفليه، في ما عرف إعلاميا بـ"طفلي ميت سلسيل"، و"عصافير الجنة" أو "طفلي الملاهي".
حريق هائل في أكشاك خشبية على شاطئ بحيرة المنزلة (1)

حريق في أكشاك خشبية على شاطئ بحيرة المنزلة (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية في مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق هائل التهم عددا من الأكشاك الخشبية الموجودة على شاطئ بحيرة المنزلة، خلف سوق الجملة وحديقة الطفل، وتمكنت سيارات الإطفاء بمساعدة الأهالي من السيطرة على الحريق قبل امتداده، وأصيب عدد من الأهالي بحالات اختناق دون خسائر في الأرواح البشرية. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا بورود بلاغٍ بنشوب حريق هائل في أكشاك خشبية خلف السوق.
جثة طفل

مصرع طفلة بسبب غياب الأطباء في مستشفى بالدقهلية

لقيت الطفلة بسملة محمد صلاح، 9 سنوات، تلميذة بالصف الخامس الابتدائي، مصرعها داخل مستشفى المنزلة العام في محافظة الدقهلية، بسبب غياب الأطباء، وذلك حسبما أكد عدد من أقاربها. وفي مايو الماضي، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، صورًا لمريضة أدعوا وفاتها بسبب عدم تقديم الخدمة الطبية اللازمة لها في مستشفى شبين القناطر الشاملة، بسبب غياب الأطباء والإهمال وعدم تلقيها الإسعافات الأولية الكاملة فى قسم الاستقبال، ومن جانبها أصدرت مديرية الصحة بالقليوبية، بيانًا نفت فيه الواقعة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org