الأمن يزيل تعديات على بحيرة المنزلة في 3 محافظات

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م

بحيرة المنزلة

جهود مستمرة للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون والتصدي لحالات التعدي على أراضي الدولة ونهر النيل، إذ إن أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن تواصل جهودها لتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف في ضوء إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها، تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.

وفعلت أجهزة الأمن بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة لكل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل. مديريات أمن (الدقهلية، دمياط، بورسعيد) كثفت وجودها الأمني بنطاق بحيرة المنزلة بالاشتراك والتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة

وفعلت أجهزة الأمن بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة لكل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل.



مديريات أمن (الدقهلية، دمياط، بورسعيد) كثفت وجودها الأمني بنطاق بحيرة المنزلة بالاشتراك والتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، وواصلت حملاتها بمعاونة الأجهزة الإدارية والمعنية، لتطوير ورفع كفاءة البحيرة، وإزالة التعديات الواقعة عليها وضبط كل المخالفات وحالات الصيد الجائر وتكثيف الوجود الأمني، وضبط كل ما يخل بالنظام والأمن العام بنطاق البحيرة.



شملت الجهود تأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة بمساحات مختلفة، وضبط 50 قضية غزل مخالف بطول 50 مترا، وإزالة 45 متر غزل شرك طير و25 متر جوابي مخالفة.



