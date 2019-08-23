مصر تهزم اليابان في مونديال الطائرة للناشئين

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م

المنتخب الوطني للناشئين للكرة الطائرة

فاز المنتخب الوطني للناشئين، اليوم الجمعة، على اليابان بثلاثة أشواط مقابل شوطين، ليتأهل إلى ثمن نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئين تحت 19 سنة، المقامة في تونس. وانتصر المنتخب على اليابان بثلاثة أشواط مقابل شوطين، لتكون هي المرة الأولى في تاريخ منتخب مصر، التي يحقق فيها الفوز بأول ثلاث مباريات في دور المجموعات من البطولة. الفراعنة تقدموا بشوطين مقابل لا شيء، بنتيجة 25-19 ثم 25-20، قبل أن يعود محاربو الساموراي ويحسمون الشوطين الثالث والرابع بنتيجة 23-25 و15-25، ليحتكم الفريقان إلى الشوط الفاصل، الذي حسمته مصر بنتيجة 15-10.

وحل عبد الرحمن الحسيني، نجم المنتخب الوطني، ثانيا في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للنقاط بـ24 نقطة في المباراة، خلف دايكي يامادا، لاعب اليابان الذي سجل 27 هدفا. وبتلك النتيجة، حافظ المنتخب الوطني على صدارة المجموعة الثالثة، بينما تحل اليابان ثانيا ثم الأرجنتين ثالثا وألمانيا رابعا، والمكسيك في المركز

وحل عبد الرحمن الحسيني، نجم المنتخب الوطني، ثانيا في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للنقاط بـ24 نقطة في المباراة، خلف دايكي يامادا، لاعب اليابان الذي سجل 27 هدفا.



وبتلك النتيجة، حافظ المنتخب الوطني على صدارة المجموعة الثالثة، بينما تحل اليابان ثانيا ثم الأرجنتين ثالثا وألمانيا رابعا، والمكسيك في المركز الخامس والأخير، ويلتقي الفراعنة مع المكسيك مساء غد السبت في الجولة الرابعة والأخيرة لدور المجموعات.



ويشارك منتخب الناشئين في بطولة العالم للمرة الـ11 في تاريخه من أصل 16 نسخة مقامة، وكان المركز الرابع هو أفضل نتائج منتخب الناشئين في بطولة العالم، عندما فازت مصر بالمركز الرابع في نسخة 2001 التي أقيمت في مصر.

