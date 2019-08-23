رياضة

مصر تهزم اليابان في مونديال الطائرة للناشئين

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م
المنتخب الوطني للناشئين للكرة الطائرة
المنتخب الوطني للناشئين للكرة الطائرة
فاز المنتخب الوطني للناشئين، اليوم الجمعة، على اليابان بثلاثة أشواط مقابل شوطين، ليتأهل إلى ثمن نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئين تحت 19 سنة، المقامة في تونس. وانتصر المنتخب على اليابان بثلاثة أشواط مقابل شوطين، لتكون هي المرة الأولى في تاريخ منتخب مصر، التي يحقق فيها الفوز بأول ثلاث مباريات في دور المجموعات من البطولة. الفراعنة تقدموا بشوطين مقابل لا شيء، بنتيجة 25-19 ثم 25-20، قبل أن يعود محاربو الساموراي ويحسمون الشوطين الثالث والرابع بنتيجة 23-25 و15-25، ليحتكم الفريقان إلى الشوط الفاصل، الذي حسمته مصر بنتيجة 15-10.
وحل عبد الرحمن الحسيني، نجم المنتخب الوطني، ثانيا في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للنقاط بـ24 نقطة في المباراة، خلف دايكي يامادا، لاعب اليابان الذي سجل 27 هدفا. وبتلك النتيجة، حافظ المنتخب الوطني على صدارة المجموعة الثالثة، بينما تحل اليابان ثانيا ثم الأرجنتين ثالثا وألمانيا رابعا، والمكسيك في المركز
اقرأ المزيد
كهربا (3)

كهربا يزين قائمة أفيش لمواجهة ريو أفي

دخل محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم المنتخب الوطني، في قائمة ديسبورتيفو أفيش لأول مرة، لمواجهة ريو أفي، حيث يستعد أفيش لمواجهة ريو أفي مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري البرتغالي، علمًا بأن أفيش قد فاز في مباراة أمام ماريتيمو، وخسر الأخرى أمام بوافيشتا. كهربا نجح في الحصول على بطاقة دولية مؤقتة للمشاركة رفقة فريقه الجديد، لحين فصل الاتحاد الدولي "فيفا" في القضية التي رفعها نادي الزمالك عليه، وكشف نادي أفيش عن وصول بطاقة كهربا الدولية "المؤقتة" مساء أمس الخميس، قبل أن يدخل في قائمة فريقه لأول مرة صباح اليوم الجمعة.
سانشيز (1)

سولسكاير يؤكد تفاوض اليونايتد على رحيل سانشيز

أكد المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، دخول مانشستر يونايتد في محادثات مع بعض الأندية بشأن رحيل النجم التشيلي أليكسيس سانشيز، ووصل سانشيز إلى اليونايتد في شهر يناير من عام 2018 قادمًا من أرسنال، وسجل منذ ذلك الحين 3 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي، ولم يكمل أي مباراة حتى نهايتها، وقال سولسكاير في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة كريستال بالاس، غدًا السبت، على ملعب أولد ترافورد ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي في هذا الشأن: "هناك محادثات مع بعض الأندية".
بول بوجبا

سولسكاير: الإهانات تزيد من قوة بوجبا

أشاد المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير بالشخصية القوية لنجم مانشستر يونايتد بول بوجبا، مشيرًا إلى أن الإهانات التي يتعرض لها تجعله أقوى، وذلك بعد تعرضه لاعتداءات عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إهداره ركلة جزاء في مباراة اليونايتد الأخيرة في الدوري أمام وولفر هامبتون، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وقال سولسكاير في هذا الشأن: "بول في حالة جيدة، يملك شخصية قوية، وتلك الإهانات تزيد من قوته"، وذلك حسبما نقلت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.
اقرأ المزيد من الأخبار
عصام الحضري

الحضري يقترب من تدريب حراس المنتخب الوطني

اقترب عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، من توليه منصب مدرب حراس مرمى الفراعنة، في الجهاز الفني الجديد للمنتخب، وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل الجبلاية، اليوم الخميس، أن اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، من المقرر أن تعلن اسم الحضري خلال تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال الأسبوع المقبل. وكشف جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المؤقتة تفاصيل الاجتماع الأول بين اللجنة مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لمناقشة الملفات الهامة التي سيعمل عليها الاتحاد في الفترة المقبلة لتطوير كرة القدم المصرية.
يد-رجال-الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو-حسن‎ (2)

«يد الفراعنة» تكتسح غينيا في دورة الألعاب الإفريقية

حقق منتخب مصر لكرة اليد، فوزًا كبيرًا على نظيره غينيا بنتيجة (42 - 22)، في إطار أولى مواجهات دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب حاليًا، وتستمر حتى يوم 31 أغسطس الجاري، حيث انتهى الشوط الأول بفوز الفراعنة بنتيجة 21 مقابل 8، ليحصد الفريق الوطني نقاط اللقاء، في إطار سعيه للاحتفاظ باللقب الذي حققه في دورة الألعاب السابقة بالكونغو برازافيل، وتقام مباريات كرة اليد بمجمع محمد السادس بمدينة الدار البيضاء العاصمة المغربية، حيث يخوض الفريق المصري ثاني مبارياته يوم الجمعة أمام نظيره الزامبي.
استقبال أبطال العالم لليد فى مطار القاهرة 5

حارس منتخب اليد: حققت حلم حياتي بلقب كأس العالم

قال مؤمن حسام، حارس مرمى منتخب مصر لناشئي كرة اليد، إنه حقق حلم حياته بالفوز بلقب العالم، مضيفًا: «كانت أجمل لحظة فى حياتى». وتوج المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بقيادة مجدي أبو المجد، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32- 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد. وأضاف حسام، في تصريحاته لـ«التحرير»: «سعيد جدا باستقبال الجماهير للفريق، هذه لحظة لا توصف، وأتمنى أن يكون القادم أفضل لكرة اليد المصرية».
منتخب مصر للشباب لكرة اليد (3.) (4)

الحلم تحقق.. الفراعنة أبطال مونديال اليد للناشئين

في إنجاز جديد، توج المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بقيادة مجدي أبو المجد، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن مواجهات نهائي المونديال المقام بمقدونيا، ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب الوطني بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، من قبل عام 1993 في القاهرة، كما توجت فراعنة اليد بذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org