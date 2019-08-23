حيلة ضابط توقع عصابة لتجارة العملة في الدقي

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م

الاتجار في العملة

مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق البنوك المعتمدة، هي توجيه مستمر من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه وفق إستراتيجية الوزارة، تلك التعليمات التي ترجمها ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، إذ أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، أن شخصا حاصلا على بكالوريوس تجارة، مقيما بدائرة قسم شرطة إمبابة، وآخر حاصلا على بكالوريوس خدمة اجتماعية مقيما بدائرة قسم شرطة الدقي، وعاطلا مقيما بدائرة قسم شرطة المقطم، كونوا عصابة للاتجار في العملة.

التحريات أشارت إلى ممارسة المتهمين نشاطا واسعا فى مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، وذلك من خلال شقة سكنية استأجرها الأول لممارسة ذلك النشاط غير المشروع بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الدقي، بالمخالفة لأحكام القانون. عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف

التحريات أشارت إلى ممارسة المتهمين نشاطا واسعا فى مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، وذلك من خلال شقة سكنية استأجرها الأول لممارسة ذلك النشاط غير المشروع بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الدقي، بالمخالفة لأحكام القانون.



عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين، وضبطهم حال تعاملهم مع أحد المصادر السرية داخل الشقة المُشار إليها، وضُبط بحوزتهم 37 ألفا و245 ألف دولار، و298 ألفا و885 جنيها، و865 يورو، و110 جنيهات إسترليني، وماكينة عَد نقود، وهاتفان محمولان تم فحصهما بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة، وتبين احتواؤهما على رسائل ومحادثات دالة على قيام المتهمين بممارسة نشاطهم.







