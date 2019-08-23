هيئة البريد تخفض سعر الفائدة 1% على حسابات التوفير

تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

عصام الصغير

قال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة قررت خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير لديها، والتي تتيح للعميل السحب والإيداع خلال العام، بواقع 1% اعتبارا من 23 أغسطس 2019، وذلك بناءً على قرار البنك المركزي تخفيض سعرى عائد الإيداع والإقراض لتصبح الفائدة 9.25% بدلا من 10.25%، موضحًا أن خفض الفائدة على حسابات التوفير وخفض تكاليف تمويل المشروعات، بالإضافة إلى انخفاض معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا سوف يساهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار، ما يدفع عجلة التنمية ويساعد على تعظيم المؤشرات الاقتصادية.

وأضاف رئيس البريد أن إيداعات حسابات التوفير بلغت 220 مليار جنيه ويبلغ عدد عملاء دفتر التوفير 24 مليون عميل، مشيرا إلى أن إجمالى الإيداعات التي تم الوصول إليها يعكس ثقة المواطنين فى التعامل مع الهيئة القومية للبريد. جاء ذلك نتيجة خطة التطوير التى تم تنفيذها خلال الأربع سنوات الماضية، والتى شملت تطوير