«ذا رولينج ستونز» تصل إلى سطح المريخ بفضل «ناسا»

تحرير:التحرير ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

ذا رولينج ستونز

على مدى أكثر من 50 عاما، هزت فرقة الروك "ذا رولينج ستونز" المسارح في جميع أنحاء العالم بموسيقاها، حيث تأسست في مدينة لندن في عام 1962، ومن أعضائها المغني ميك جاغر، وكيث ريتشاردز، وبرايان جونز، وبيل وايمان، وتشارلي واتس. والآن يبدو أن تأثيرها سيمتد إلى الفضاء بعد أن قررت مهمة إنسايت للمريخ التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" إطلاق اسم الفرقة على إحدى صخور الكوكب. وقالت ناسا إن صخرة "رولينج ستونز" أصغر قليلا من حجم كرة جولف، ويقال إنها تدحرجت لمسافة متر بفعل هبوط مركبة إنسايت على المريخ في نوفمبر.

وأعلن الممثل روبرت داوني جونيور عن تسمية الصخرة، بينما كان أعضاء الفرقة ميك جاجر وكيث ريتشاردز وروني وود وتشارلي واتس، يستعدون لإحياء حفل مساء الخميس في استاد باسادينا روز بول بالقرب من مختبر ناسا للدفع النفاث. ووصفت الفرقة المعروفة بأغانٍ مثل: (Out of Our Heads - Aftermath- Beggars Banquet- Let it