النجوم عن حرائق الأمازون: رئة الأرض تشتعل

ليس هناك حديث على مواقع التواصل الاجتماعي حاليا إلا بخصوص حرائق غابات الأمازون المستمرة منذ أيام، وخطورتها على كوكب الأرض، وهو الأمر الذى دفع الفنانين للتعليق عليه
تحرير:محمد عبد المنعم٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
منى هلا
عدد من الفنانين حرصوا على الحديث عن حرائق غابات الأمازون التي اندلعت منذ أيام، وما زالت متواصلة ونشرت أخبارها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقاموا بتوعية الجمهور بخطورة ما يحدث هناك، ونشروا عبر حساباتهم الرسمية رسائل لجمهورهم، ومنهم الفنان طارق صبري الذي نشر عدة صور للحرائق، وكتب معلقا عليها: "غابات الأمازون تلقب برئة الأرض، لأنها تلعب دورًا كبيرًا في خفض أو منع الاحتباس الحراري وكمصدر مهم جدا للأكسجين على الأرض، اشتعل فيها 72 ألف حريق سنة 2019 فقط، منها 9500 حريق الأسبوع ده بس".
وأضاف طارق صبري: "الأدخنة حولت مدينة ساو باولو البرازيلية لظلام دامس في وقت الظهر ومنعت أشعة الشمس بشكل كبير، كائنات حية كتير ماتت سواء مختنقة أو محروقة بسبب الحرائق وباقي دول الكرة الأرضية ستتأثر تأثرًا شديدًا السنوات القادمة".
وكتبت الفنانة رانيا فريد شوقي عبر "إنستجرام": "النباتات والأشجار بتسحب
وأضاف طارق صبري: "الأدخنة حولت مدينة ساو باولو البرازيلية لظلام دامس في وقت الظهر ومنعت أشعة الشمس بشكل كبير، كائنات حية كتير ماتت سواء مختنقة أو محروقة بسبب الحرائق وباقي دول الكرة الأرضية ستتأثر تأثرًا شديدًا السنوات القادمة".
وكتبت الفنانة رانيا فريد شوقي عبر "إنستجرام": "النباتات والأشجار بتسحب ثاني أكسيد الكربون وترجعه أكسجين، حاليا غابات الأمازون اللي بيطلقوا عليها رئة الكوكب مساحتها 2.1 مليون متر مربع، واللي بتنتج 20% من الأكسجين للعالم، بقالها 3 أسابيع بتحترق وما زال الحريق مستمرا، دي كارثة إنسانية، رحمتك يا رب".
ونشرت منى هلا خريطة بها علامات للأماكن المحترقة عبر حسابها على إنستجرام وكتبت: "غابات الأمازون تحترق من 3 أسابيع، حسب المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء، الحرائق ازدادت بنسبة 83% على السنة الماضية وهذا ارتفاع خطير جدا قد يسبب كوارث بيئية إذا لم يتم إيقافه. من المحزن جدا أننا سمعنا عن هذه الحوادث المروعة فقط اليوم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي".
وتابعت: "بعد التأكد من الخبر ومراجعة المصادر وأيضا من خلال ما تعلمته من رحلتي الشخصية السنة الماضية في الأمازون، إن السبب الأساسي في الحرائق هو نمط للزراعة المستخدمة حيث يقوم المزارعون المحليون أو شركات الصناعة الحيوانية بقطع كمية هائلة من الأشجار ثم الانتظار عدة أشهر ومن ثم إشعال نيران هائلة لتحضير الأراضي لزراعة الأعلاف، وبالطبع تنتهي الآلاف في إطعام المواشي!".
وأضافت: "الجديد أن هذه الحرائق ازدادت بشكل هائل هذه السنة بعد تشجيع الرئيس البرازيلي لأصحاب المزارع على هذا الأسلوب المدمر! بالإضافة لبعض العوامل البيئية الأخرى غابات الأمازون هي رئة الأرض وتنتج ما يقارب 20% من الأكسجين الذي نستهلكه، وأكبر مصفاة لتلوث الكوكب، انتشار الحرائق سيسبب ارتفاعا كبيرا في نسبة الاحتباس الحراري. تعد الأمازون موطنا لمئات الحيوانات المهددة بالانقراض أكثر من 40 ألف نوع من الحشرات ووطن أكثر من 40 ألف شخص من القبائل الأمازونية".
واختتمت حديثها قائلة: "من المؤلم جدا أن لا نجد تفاعلا عالميا مع هذه الكارثة الطبيعية. ساعدنا بنشر الخبر ليصل للحكومات ونحصل على ضغط دولي للمساعدة في وقف النيران. الأرض خلاص فى كارثة بيئية حقيقية وكلنا هنمرض بسبب اللي بيحصل ده. قاطعوا اللحوم ومنتجاتها خصوصا اللى جاية من هناك".
بينما كتب الفنان كريم قاسم: "الأمازون بتولع، غابات بتحترق بقالها 7 أيام وناس قليلة أوي متنبهة لحجم هذه المأساة والأخطر أن فيه أخبار أن الناس برعاية شركات كبرى بتولع فيها عن عمد عشان تحولها لأراضٍ زراعية أو للبناء عليها، هل تعلم أن غابات الأمازون مصدر 25% من الهواء اللي بنتنفسه؟".