النجوم عن حرائق الأمازون: رئة الأرض تشتعل

ليس هناك حديث على مواقع التواصل الاجتماعي حاليا إلا بخصوص حرائق غابات الأمازون المستمرة منذ أيام، وخطورتها على كوكب الأرض، وهو الأمر الذى دفع الفنانين للتعليق عليه

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

منى هلا

عدد من الفنانين حرصوا على الحديث عن حرائق غابات الأمازون التي اندلعت منذ أيام، وما زالت متواصلة ونشرت أخبارها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقاموا بتوعية الجمهور بخطورة ما يحدث هناك، ونشروا عبر حساباتهم الرسمية رسائل لجمهورهم، ومنهم الفنان طارق صبري الذي نشر عدة صور للحرائق، وكتب معلقا عليها: "غابات الأمازون تلقب برئة الأرض، لأنها تلعب دورًا كبيرًا في خفض أو منع الاحتباس الحراري وكمصدر مهم جدا للأكسجين على الأرض، اشتعل فيها 72 ألف حريق سنة 2019 فقط، منها 9500 حريق الأسبوع ده بس".

وأضاف طارق صبري: "الأدخنة حولت مدينة ساو باولو البرازيلية لظلام دامس في وقت الظهر ومنعت أشعة الشمس بشكل كبير، كائنات حية كتير ماتت سواء مختنقة أو محروقة بسبب الحرائق وباقي دول الكرة الأرضية ستتأثر تأثرًا شديدًا السنوات القادمة". وكتبت الفنانة رانيا فريد شوقي عبر "إنستجرام": "النباتات والأشجار بتسحب