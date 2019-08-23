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النجوم عن حرائق الأمازون: رئة الأرض تشتعل

ليس هناك حديث على مواقع التواصل الاجتماعي حاليا إلا بخصوص حرائق غابات الأمازون المستمرة منذ أيام، وخطورتها على كوكب الأرض، وهو الأمر الذى دفع الفنانين للتعليق عليه
تحرير:محمد عبد المنعم ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
منى هلا
منى هلا
عدد من الفنانين حرصوا على الحديث عن حرائق غابات الأمازون التي اندلعت منذ أيام، وما زالت متواصلة ونشرت أخبارها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقاموا بتوعية الجمهور بخطورة ما يحدث هناك، ونشروا عبر حساباتهم الرسمية رسائل لجمهورهم، ومنهم الفنان طارق صبري الذي نشر عدة صور للحرائق، وكتب معلقا عليها: "غابات الأمازون تلقب برئة الأرض، لأنها تلعب دورًا كبيرًا في خفض أو منع الاحتباس الحراري وكمصدر مهم جدا للأكسجين على الأرض، اشتعل فيها 72 ألف حريق سنة 2019 فقط، منها 9500 حريق الأسبوع ده بس".
وأضاف طارق صبري: "الأدخنة حولت مدينة ساو باولو البرازيلية لظلام دامس في وقت الظهر ومنعت أشعة الشمس بشكل كبير، كائنات حية كتير ماتت سواء مختنقة أو محروقة بسبب الحرائق وباقي دول الكرة الأرضية ستتأثر تأثرًا شديدًا السنوات القادمة". وكتبت الفنانة رانيا فريد شوقي عبر "إنستجرام": "النباتات والأشجار بتسحب
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ريهام سعيد عن منتقدي تصريحات السمنة: شكلهم وحش فعلا

تصريحات جديدة أدلت بها الإعلامية ريهام سعيد، بسبب الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثها عن مرضى السمنة خلال إحدى حلقات برنامجها "صبايا" على قناة "الحياة"، إذ عدّه كثيرون إساءة كبيرة لهم. وقالت ريهام سعيد، في فيديو نشرته اليوم الجمعة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، إنها سعيدة للغاية بالضجة التي حدثت حول تصريحاتها، لأنها تدل على أنها "غايظة ناس كتير"، على حد تعبيرها، مضيفة: "إحنا عملنا جراحات لناس كتير من مرضى السمنة الأسبوع اللي فات، وبقوا زي الفل وصحتهم كويسة أوي".
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10 عروض مسرحية في اليوم السابع للقومي للمسرح

تُستكمل، اليوم الجمعة، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساءً، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، وهى مسرحية "نزهة في أرض المعركة" للمخرج كريم شهدي، في مركز الإبداع، ومسرحية "الشاطئ" للمخرج ضياء زكريا، في المعهد العالي للفنون المسرحية، و"نابولي مليونيرة" للمخرج تامر الكاشف، في قاعة زكى طليمات، وفي الثامنة تعرض مسرحية "أيام صفراء" للمخرج أشرف سند، فى مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا.
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إنجي وجدان ترد على ريهام سعيد بسبب «تصريحات السمنة»

ردت الفنانة إنجى وجدان على تصريحات الإعلامية ريهام سعيد بشأن «تصريحات السمنة». وقالت إنجى وجدان فى مقطع فيديو مقتضب، نشرته عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، بينما نشرته كاملا على موقع «يوتيوب»: «أنا عادة مبحبش أتكلم على حد أو أعمل مشاكل مع حد، لكن أنا لسة متفرجة على فيديو للإعلامية ريهام سعيد بتقول فيه إن التخان ميتين، وإنهم عبء على الدولة، وإن شكلهم وحش، وبيكونوا عرقانين عشان عندهم سموم، وحابة أرد على حاجة.. أولا أستاذة ريهام حضرتك كنتى عيانة، أو عيانة، وفى جميع الحالات مش فى صالحك إنك تتكلمى مع الناس بالطريقة دى».
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