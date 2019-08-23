رسائل ماكرون تنهي آمال جونسون في تعديل اتفاق الخروج

حاول رئيس الحكومة البريطانية إيجاد أي صيغة توافقية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن تعديل اتفاق الخروج، لكن من الواضح أن هناك إصرارا من جانبه على البنود الحالية
عندما تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، إلى المراسلين قبيل اجتماعهم في العاصمة باريس، أمس الخميس، بدوَا كأنهما يسيران في طرق متوازية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والمقرر له نهاية أكتوبر المقبل.
وبدا من الواضح أن كلا الجانبين يتمسك بالاتجاه السياسي لبلاده في الأزمة، حيث طالب رئيس الوزراء البريطاني الاتحاد الأوروبي بإعادة فتح المفاوضات بشأن اتفاقية خروج بلاده، في حين يرى الرئيس الفرنسي أن هذا غير ممكن في الوقت الحالي.
وخلال بداية حديثه، حاول جونسون تسليط الضوء على العلاقة الجيدة بين البلدين، وذكر القوات الفرنسية والبريطانية التي تعمل معًا في مالي وإستونيا، ثم أشار إلى الحافلات المصنوعة في فرنسا والتي تجوب شوارع لندن.
هل فقدت إيران دعم أوروبا بعد واقعة ناقلة بريطانيا؟
وعلى الرغم من هذه المحاولات الدبلوماسية، يبدو
وخلال بداية حديثه، حاول جونسون تسليط الضوء على العلاقة الجيدة بين البلدين، وذكر القوات الفرنسية والبريطانية التي تعمل معًا في مالي وإستونيا، ثم أشار إلى الحافلات المصنوعة في فرنسا والتي تجوب شوارع لندن.
هل فقدت إيران دعم أوروبا بعد واقعة ناقلة بريطانيا؟
وعلى الرغم من هذه المحاولات الدبلوماسية، يبدو أنها لم تكن ذات تأثير كبير، إذ استمر ماكرون في الإصرار على موقفه بشكل رئيسي.
وحاول الرئيس الفرنسي، الذي غالبًا ما كان ينظر إليه على أنه "الرجل القوي" في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أن يبعث برسالة واضحة إلى رئيس الحكومة البريطانية في أولى رحلاته الخارجية، خاصة أنه راهن بشكل رئيسي على تلك الجولة من أجل فتح المفاوضات مجددا، بحسب ما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية.
وقال ماكرون موجهًا حديثه لجونسون: "لم يتبق سوى القليل من الوقت لتغيير الصفقة الحالية بشكل جوهري. لن نجد اتفاقية انسحاب جديدة مختلفة تمامًا عن تلك الموجودة حاليا في غضون 30 يومًا".
وكرر الرئيس الفرنسي تأكيد موقفه من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "ليس خيار الاتحاد الأوروبي"، في محاولة لتصدير الأزمة بشكل مباشر إلى بريطانيا.
زيارة جونسون إلى باريس، وهي المحطة الثانية في رحلة تهدف إلى دفع الاتحاد الأوروبي لتغيير موقفه بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، شهدت إصرارا كبيرا من جانبه على إيجاد صيغة تفاهم أخرى بشأن إيرلندا.
وفي هذا الصدد، أكد ماكرون: "البنود المتعلقة بإيرلندا ليست مجرد قيود، وإنما هي ضمانات حيوية للحفاظ على الاستقرار في إيرلندا وسلامة السوق الموحدة التي تشكل أساس المشروع الأوروبي".
جونسون يفشل في أول اختبار له أمام صناديق الاقتراع
جونسون الذي راهن على أن أي اتفاق يمكن إحداث تغيير فيه ما دام هناك اتفاق بين الجانبين، فشل في تقديم إجابات واضحة عندما سئل عن ماهية الخطة التي سوف يستند إليها للتوصل إلى اتفاق حال عدول الاتحاد الأوروبي عن موقفه.
وبدلا من ذلك، أشار إلى اقتراحات مجموعة من المشرعين البريطانيين، والتي حددت حلولا بديلة في وقت سابق من هذا العام، ومع ذلك، فقد تم بالفعل رفض هذا الاقتراح باعتباره غير عملي من قبل الاتحاد الأوروبي.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن اللقاء كان صعبا بالنسبة لجونسون حتى قبل التوجه لفرنسا، حيث كان ماكرون حريصا دائما على إظهار تمسكه الشديد بموقفه، وهو ما أكده في وقت سابق، عندما أكد أنه لن يقتنع بتغيير موقفه في المحادثات مع جونسون.
ووفقا لوكالة رويترز، حذر ماكرون من أن إعادة التفاوض "ليست خيارا موجودا"، مضيفًا أن بريطانيا يمكن أن تصبح "الشريك الأصغر للولايات المتحدة" بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
البريكست وترامب يشعلان أول مناظرة بين جونسون وهانت
وبدا من الصعب تنفيذ الخطط التي حاول رئيس الحكومة البريطانية تنفيذها، خاصة في ظل الموقف الصارم من أوروبا تجاه أي تعديل في توقيت أو بنود اتفاقية الخروج، خاصة مع اقتراب الموعد النهائي للتنفيذ.