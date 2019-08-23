كهربا يزين قائمة أفيش لمواجهة ريو أفي

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م

كهربا

دخل محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم المنتخب الوطني، في قائمة ديسبورتيفو أفيش لأول مرة، لمواجهة ريو أفي، حيث يستعد أفيش لمواجهة ريو أفي مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري البرتغالي، علمًا بأن أفيش قد فاز في مباراة أمام ماريتيمو، وخسر الأخرى أمام بوافيشتا. كهربا نجح في الحصول على بطاقة دولية مؤقتة للمشاركة رفقة فريقه الجديد، لحين فصل الاتحاد الدولي "فيفا" في القضية التي رفعها نادي الزمالك عليه، وكشف نادي أفيش عن وصول بطاقة كهربا الدولية "المؤقتة" مساء أمس الخميس، قبل أن يدخل في قائمة فريقه لأول مرة صباح اليوم الجمعة.

وأرسل أفيش البرتغالي شكوى رسمية، عن طريق الاتحاد البرتغالي، إلى الاتحاد الدولي، ضد الاتحاد المصري والزمالك؛ وذلك بسبب عدم إرسال البطاقة الدولية للاعب (كهربا)، الهارب من القلعة البيضاء إلى النادي البرتغالي. ورفض اتحاد الكرة المصري إرسال بطاقة كهربا للنادي البرتغالي، لأن أحد أهم شروط إرسال البطاقة الدولية

وأرسل أفيش البرتغالي شكوى رسمية، عن طريق الاتحاد البرتغالي، إلى الاتحاد الدولي، ضد الاتحاد المصري والزمالك؛ وذلك بسبب عدم إرسال البطاقة الدولية للاعب (كهربا)، الهارب من القلعة البيضاء إلى النادي البرتغالي.



ورفض اتحاد الكرة المصري إرسال بطاقة كهربا للنادي البرتغالي، لأن أحد أهم شروط إرسال البطاقة الدولية لأي لاعب أن يخطر ناديه الاتحاد بطلب إرسال البطاقة، وفي حالة كهربا لم يطلب الزمالك من الجبلاية إرسال البطاقة إلى الاتحاد البرتغالي؛ لأن اللاعب سافر دون موافقة ناديه الذي يرتبط بعقد رسمي معه.



وشهدت الأيام الماضية نشوب أزمة بين عبد المنعم سليمان والد محمود "كهربا" المنضم إلى أفيش، ومسؤولي منطقة الجيزة بعد أن توجه الأخير إلى المنطقة، للمطالبة بصورة من عقد نجله مع الزمالك، وهو الطلب الذي تم رفضه؛ لأن اللاعب يمتلك نسخة خاصة به.

