رياضة

كهربا يزين قائمة أفيش لمواجهة ريو أفي

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م
كهربا
كهربا
دخل محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم المنتخب الوطني، في قائمة ديسبورتيفو أفيش لأول مرة، لمواجهة ريو أفي، حيث يستعد أفيش لمواجهة ريو أفي مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري البرتغالي، علمًا بأن أفيش قد فاز في مباراة أمام ماريتيمو، وخسر الأخرى أمام بوافيشتا. كهربا نجح في الحصول على بطاقة دولية مؤقتة للمشاركة رفقة فريقه الجديد، لحين فصل الاتحاد الدولي "فيفا" في القضية التي رفعها نادي الزمالك عليه، وكشف نادي أفيش عن وصول بطاقة كهربا الدولية "المؤقتة" مساء أمس الخميس، قبل أن يدخل في قائمة فريقه لأول مرة صباح اليوم الجمعة.
وأرسل أفيش البرتغالي شكوى رسمية، عن طريق الاتحاد البرتغالي، إلى الاتحاد الدولي، ضد الاتحاد المصري والزمالك؛ وذلك بسبب عدم إرسال البطاقة الدولية للاعب (كهربا)، الهارب من القلعة البيضاء إلى النادي البرتغالي. ورفض اتحاد الكرة المصري إرسال بطاقة كهربا للنادي البرتغالي، لأن أحد أهم شروط إرسال البطاقة الدولية
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مصر تهزم اليابان في مونديال الطائرة للناشئين

فاز المنتخب الوطني للناشئين، اليوم الجمعة، على اليابان بثلاثة أشواط مقابل شوطين، ليتأهل إلى ثمن نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئين تحت 19 سنة، المقامة في تونس. وانتصر المنتخب على اليابان بثلاثة أشواط مقابل شوطين، لتكون هي المرة الأولى في تاريخ منتخب مصر، التي يحقق فيها الفوز بأول ثلاث مباريات في دور المجموعات من البطولة. الفراعنة تقدموا بشوطين مقابل لا شيء، بنتيجة 25-19 ثم 25-20، قبل أن يعود محاربو الساموراي ويحسمون الشوطين الثالث والرابع بنتيجة 23-25 و15-25، ليحتكم الفريقان إلى الشوط الفاصل، الذي حسمته مصر بنتيجة 15-10.
سانشيز (1)

سولسكاير يؤكد تفاوض اليونايتد على رحيل سانشيز

أكد المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، دخول مانشستر يونايتد في محادثات مع بعض الأندية بشأن رحيل النجم التشيلي أليكسيس سانشيز، ووصل سانشيز إلى اليونايتد في شهر يناير من عام 2018 قادمًا من أرسنال، وسجل منذ ذلك الحين 3 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي، ولم يكمل أي مباراة حتى نهايتها، وقال سولسكاير في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة كريستال بالاس، غدًا السبت، على ملعب أولد ترافورد ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي في هذا الشأن: "هناك محادثات مع بعض الأندية".
بول بوجبا

سولسكاير: الإهانات تزيد من قوة بوجبا

أشاد المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير بالشخصية القوية لنجم مانشستر يونايتد بول بوجبا، مشيرًا إلى أن الإهانات التي يتعرض لها تجعله أقوى، وذلك بعد تعرضه لاعتداءات عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إهداره ركلة جزاء في مباراة اليونايتد الأخيرة في الدوري أمام وولفر هامبتون، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وقال سولسكاير في هذا الشأن: "بول في حالة جيدة، يملك شخصية قوية، وتلك الإهانات تزيد من قوته"، وذلك حسبما نقلت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.
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كهربا‎

إبراهيم سعيد لكهربا: «متزعلش جماهير الزمالك منك»

وجه إبراهيم سعيد، مدافع المنتخب الوطني السابق، نصيحة إلى محمود عبد المنعم (كهربا) مهاجم نادي الزمالك، الذي انتقل إلى فريق ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بدون رغبة ناديه، وقال إبراهيم سعيد، عبر حسابه الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): «أنت عارف إني بحبك.. وقف بقى كلام وركز ربنا يوفقك في اللي جاي»، وتابع: «متزعلش الناس منك، جماهير الزمالك مش طرف في مشكلتك وهما بيحبوك على فكرة متخسرهمش.. ربنا يوفقك في إللي جاي».
كهربا‎

الأهلي يتأكد من موقفه القانوني حال التعاقد مع كهربا

تردد اسم محمود عبد المنعم (كهربا)، لاعب نادي أفيس البرتغالي الحالي، من جديد داخل النادي الأهلي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقبل غلق باب القيد المقرر له بنهاية الشهر الجاري، وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل القلعة الحمراء، أن الأهلي تأكد من صحة وسلامة موقفه القانوني في حالة إقدامه على خطوة ضم محمود كهربا، الذي يخوض صراعا مع نادي الزمالك على صحة تعاقده، بعدما رحل اللاعب عن صفوف القلعة البيضاء قبل نهاية الموسم الماضي، متجهًا إلى البرتغال.
كهربا‎

أفيس يشكو الزمالك واتحاد الكرة لفيفا بسبب كهربا

أرسل نادي أفيس البرتغالي شكوى رسمية، عن طريق الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، إلى الاتحاد الدولي (فيفا)، ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ونادي الزمالك؛ وذلك بسبب عدم إرسال البطاقة الدولية للاعب محمود عبد المنعم (كهربا)، الهارب من القلعة البيضاء إلى النادي البرتغالي، وتسلم اتحاد الكرة إخطارا من «فيفا» بشكوى نادي أفيس، وجاء ذلك بعدما أعلن النادي البرتغالي تعاقده لمدة موسمين مع كهربا الذي يرتبط بعقد مع الزمالك وينوي استخراج بطاقة مؤقتة للعب مع الفريق البرتغالي.
كهربا‎

بمَ نصح صالح جمعة «كهربا» قبل هروبه من الزمالك؟

كشف صالح جمعة، لاعب خط وسط النادي الأهلي، عن تفاصيل حديثه مع محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم نادي الزمالك السابق وديسبورتيفو أفيش البرتغالي الحالي، ونصيحته له قبل الاحتراف. وقال صالح جمعة لبرنامج "اللعيب"، عبر قناة "إم بي سي مصر": "تحدثت مع كهربا في البداية وقلت له يجب أن تدرس قرارك جيدا، وأبلغت كهربا بأنه يجب أن يفكر في قراره بشكل جيد حتى لا يعاقب أو يؤثر فى مسيرته، وأن يفعل ما يجعله يشعر بالراحة، وفي الكرة عندما لا تشعر بالراحة وتصبح مضغوطا، لن تستطيع اللعب بشكل جيد، وكهربا أبلغني بقراره وسألني عن الأفضل، تركيا أم البرتغال".
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