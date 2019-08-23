الشرطة تلاحق مروجي الكيف في الأندية والمصايف

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م

مواد مخدرة

حملة تفتيشية مكبرة أعدها قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن فى مجال ضبط قضايا المواد المخدرة بمحيط النوادى الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب بكل أنحاء الجمهورية ومصايف المحافظات الساحلية خلال الأيام الأربعة الماضية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط جرائم تجارة المواد المخدرة، ومن خلال إستراتيجية قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، التى تستهدف حماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان ومجابهة ظاهرة انتشار الاتجار في المواد المخدرة.

شارك في الحملات ضباط قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والجهات المعنية، وأسفرت نتائج الجهود عن ضبط 74 قضية اتجار وحيازة مواد مخدرة بلغ عدد المتهمين فيها 82 متهمًا بحوزتهم 25 كجم من نبات البانجو، و9 كجم حشيش، و2.5 كجم هيروين، و1.8 كجم من مخدر الإستروكس، و1.3 كجم أفيون، و1271 قرصا مخدرا مختلفة الأنواع. كما

شارك في الحملات ضباط قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والجهات المعنية، وأسفرت نتائج الجهود عن ضبط 74 قضية اتجار وحيازة مواد مخدرة بلغ عدد المتهمين فيها 82 متهمًا بحوزتهم 25 كجم من نبات البانجو، و9 كجم حشيش، و2.5 كجم هيروين، و1.8 كجم من مخدر الإستروكس، و1.3 كجم أفيون، و1271 قرصا مخدرا مختلفة الأنواع.



كما تم ضبط 2 مليون و333 ألفا و525 جنيها و(76 هاتفا محمولا، 2 قطعة سلاح ناري، 30 طلقة مختلفة الأعيرة، طبنجة صوت و3 طلقات - 6 سيارات – 4 دراجات نارية – 16 قطعة سلاح أبيض – 3 موازين).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابات المختصة، وجار استمرار الحملات الأمنية.



