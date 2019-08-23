جريمة

الشرطة تلاحق مروجي الكيف في الأندية والمصايف

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م
مواد مخدرة
مواد مخدرة
حملة تفتيشية مكبرة أعدها قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن فى مجال ضبط قضايا المواد المخدرة بمحيط النوادى الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب بكل أنحاء الجمهورية ومصايف المحافظات الساحلية خلال الأيام الأربعة الماضية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط جرائم تجارة المواد المخدرة، ومن خلال إستراتيجية قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، التى تستهدف حماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان ومجابهة ظاهرة انتشار الاتجار في المواد المخدرة.
شارك في الحملات ضباط قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والجهات المعنية، وأسفرت نتائج الجهود عن ضبط 74 قضية اتجار وحيازة مواد مخدرة بلغ عدد المتهمين فيها 82 متهمًا بحوزتهم 25 كجم من نبات البانجو، و9 كجم حشيش، و2.5 كجم هيروين، و1.8 كجم من مخدر الإستروكس، و1.3 كجم أفيون، و1271 قرصا مخدرا مختلفة الأنواع. كما
اقرأ المزيد
عملة-ايران

حيلة ضابط توقع عصابة لتجارة العملة في الدقي

مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق البنوك المعتمدة، هي توجيه مستمر من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه وفق إستراتيجية الوزارة، تلك التعليمات التي ترجمها ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، إذ أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، أن شخصا حاصلا على بكالوريوس تجارة، مقيما بدائرة قسم شرطة إمبابة، وآخر حاصلا على بكالوريوس خدمة اجتماعية مقيما بدائرة قسم شرطة الدقي، وعاطلا مقيما بدائرة قسم شرطة المقطم، كونوا عصابة للاتجار في العملة.
بحيرة-المنزله-في-الدقهليه

الأمن يزيل تعديات على بحيرة المنزلة في 3 محافظات

جهود مستمرة للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون والتصدي لحالات التعدي على أراضي الدولة ونهر النيل، إذ إن أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن تواصل جهودها لتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف في ضوء إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها، تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.
تنقيب-عن-اثار

ضبط قطع أثرية تعود لـ4 عصور في منزل عاطل بأسيوط

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد للحفاظ على الموروث الوطني من الآثار، باعتبارها مصدرا رئيسيا لحفظ تاريخ البلاد والشعوب وتعكس حضارتها الأصيلة، والتي تعد أحد أهم عناصر الجذب السياحي، وواصلت قوات الأمن جهودها لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على حيازة القطع الأثرية، والعابثين بالأراضي الأثرية والقائمين بالحفر خلسةً بالمخالفة لأحكام القانون بقصد الاتجار، وذلك في إطار سياسة الدولة المصرية وترجمة توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه.
الإفراج عن سجناء

عفو رئاسي وشرطي عن 542 سجينا بمناسبة عيد الأضحى

أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 542 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجرية، وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 228 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
اقرأ المزيد من الأخبار
عملة-ايران

حيلة ضابط توقع عصابة لتجارة العملة في الدقي

مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق البنوك المعتمدة، هي توجيه مستمر من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه وفق إستراتيجية الوزارة، تلك التعليمات التي ترجمها ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، إذ أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، أن شخصا حاصلا على بكالوريوس تجارة، مقيما بدائرة قسم شرطة إمبابة، وآخر حاصلا على بكالوريوس خدمة اجتماعية مقيما بدائرة قسم شرطة الدقي، وعاطلا مقيما بدائرة قسم شرطة المقطم، كونوا عصابة للاتجار في العملة.
الإفراج عن سجناء

عفو رئاسي وشرطي عن 542 سجينا بمناسبة عيد الأضحى

أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 542 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجرية، وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 228 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

24 ساعة حسم.. الداخلية تنفذ 49 ألف حكم قضائي

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 27 قطعة سلاح ناري بحوزة 24 متهما عبارة عن (4 بنادق آلية- 7 بنادق خرطوش- 16 فردا محليا- 73 طلقة- 5 خزائن- 182 قطعة سلاح أبيض).
الشرطة - استعدادات أمنية (1)

31 يوما مطاردات| رحلة الشرطة لفرض سيطرتها بالجمهورية

حملات أمنية مكبرة، مداهمات لبؤر إجرامية، مطاردات وملاحقات شرطية لعناصر إجرامية، وسيطرة على الأسواق.. تلخص هذه الكلمات توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه والتي تُرجمت على أرض الواقع من خلال مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات بكل المحافظات، كلٌّ فى مجال تخصصه بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي طوال شهر يوليو الماضي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org