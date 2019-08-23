تجاهل ترامب خلاف سيول وطوكيو يصب في مصلحة شي وكيم

الأيام القليلة الماضية شهدت زيادة الخلافات بين كوريا الجنوبية واليابان، وهو الأمر الذي يقوض التعاون الأمني حول كوريا الشمالية ويمثل فوزا ثمينا للصين

تحرير:أحمد سليمان ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

أعلنت كوريا الجنوبية، أمس الخميس، أنها ستلغي اتفاقا لتبادل الاستخبارات العسكرية مع اليابان في الأشهر القليلة المقبلة، كجزء من حرب تجارية تزداد توترا بسبب العداء التاريخي بينهما. إلا أن قرار إلغاء الاتفاقية يمثل ضربة كبيرة للتحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي ساعد لعقود في الحفاظ على السلام في شمال شرق آسيا، في الوقت الذي تم فيه كبح جماح النفوذ الصيني المتزايد. ويقول الخبراء إن الوضع هو مثال آخر على أن عدم اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحفاظ على التحالفات القديمة للولايات المتحدة، أتاح فرصة لخصوم واشنطن للتأثير فيها.

وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أنه تم توجيه هذه الانتقادات إلى ترامب في وقت سابق من هذا العام، عندما اندلعت خلافات بين سيول وطوكيو بسبب سلسلة من المواجهات العسكرية. ولطالما سعت الصين وكوريا الشمالية إلى تقليص الوجود العسكري الأمريكي في شمال شرق آسيا من خلال إضعاف العلاقات الثلاثية بين واشنطن

وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أنه تم توجيه هذه الانتقادات إلى ترامب في وقت سابق من هذا العام، عندما اندلعت خلافات بين سيول وطوكيو بسبب سلسلة من المواجهات العسكرية.

ولطالما سعت الصين وكوريا الشمالية إلى تقليص الوجود العسكري الأمريكي في شمال شرق آسيا من خلال إضعاف العلاقات الثلاثية بين واشنطن وسيول وطوكيو.

الحلقة الأضعف في هذا المثلث هي العلاقة بين سيول وطوكيو، اللتين لا تثقان بشدة في بعضهما بعضا بسبب تراث استعمار اليابان لكوريا.

واتهم منتقدو سياسة ترامب في شمال شرق آسيا الرئيس بتجاهل دور واشنطن التقليدي في التوسط بين كوريا الجنوبية واليابان، إذ قال الجنرال المتقاعد فينسنت بروكس، القائد السابق للقوات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية: "إن الولايات المتحدة هي نقطة مشتركة بين التحالفين الثنائيين، وقد أصبحت أقل فاعلية في نقل المعلومات في كلا الاتجاهين".

ماذا سيحدث الآن؟

من الناحية العملية، سيؤدي التخلي عن اتفاق تبادل المعلومات الاستخباراتية إلى إبطاء الأمور، فعلى سبيل المثال، إذا اختبرت كوريا الشمالية إطلاق صاروخ آخر قصير المدى، وهو ما حدث أكثر من مرة هذا الصيف، فيمكن للبيانات التي قد تحصل عليها المخابرات الكورية الجنوبية، مثل مدى سرعة الصاروخ وارتفاعه، أن تكشف عن تفاصيل مهمة حول تطور السلاح.

هذه الاستنتاجات يمكن أن تساعد طوكيو وسيول وواشنطن على تطوير أنظمة الدفاع الصاروخي بشكل أفضل للاستعداد للأسوأ.

وقال أبراهام دنمارك، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الدفاع عن شرق آسيا، إن الاتفاقية سمحت للجانبين "بمشاركة المعلومات العسكرية بسلاسة"، ولكن وفقا للوضع الحالي، ستضطر الولايات المتحدة إلى لعب دور الوسيط.

وأضاف أن "هذا يبطئ عملية صنع القرار، وهو أمر محبط على المستوى القريب، وقد تكون له تداعيات خطيرة في حالة حدوث أزمة سريعة".

من المحتمل أيضا أن يعزز ذلك موقف الصين، القوة الإقليمية الطموحة التي تدعي سيادتها على الجزر التي تديرها اليابان، وأدانت كوريا الجنوبية بسبب نشر الولايات المتحدة درعا صاروخيا من طراز "ثاد" على أراضيها.

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وأثار التطور الأخير للجيش الصيني، قلق قادة الدفاع الأمريكيين، الذين حذروا في تقرير سابق من أن بكين عازمة على أن تصبح "القوة البارزة في المحيط الهادئ الهندي".

فمنذ عام 2014، أطلقت الصين المزيد من الغواصات والسفن الحربية والسفن البرمائية، أكثر من إجمالي عدد السفن العاملة حاليا في أساطيل ألمانيا والهند وإسبانيا وتايوان وبريطانيا مجتمعة، وفقا لتقرير صدر عام 2018 عن المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية.

كما يشهد سلاح الجو الصيني، لأول مرة، الانتظام في نشر الطائرات والأسلحة الجديدة والمحسنة، بما في ذلك مقاتلة الشبح "جي 20" ذات المحركين.

وتعد القوة الجوية لبكين الآن هي الكبرى في آسيا، وثالث أكبر قوة في العالم، وفقًا لوزارة الدفاع الأمريكية، وتحاول تقليل الفجوة مع الولايات المتحدة "عبر مجموعة من القدرات".

وترى الشبكة الأمريكية أن الولايات المتحدة تحتاج إلى زيادة التعاون مع شركاء الدفاع الآسيويين وبين بعضهم بعضا، لمواجهة هذا الطموح.

في بيان صدر يوم الجمعة، قال وزير الدفاع الياباني تاكيشي إويا، إن تحرك كوريا الجنوبية يظهر "سوء فهم" للوضع الأمني الحالي في المنطقة، وأضاف أنه "أمر مؤسف للغاية ومخيب للآمال".

وفي الوقت نفسه، قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إنه يشعر "بخيبة أمل" لقرار سول إلغاء الاتفاقية، مضيفًا أنه يأمل أن "تتمكن هاتان الدولتان من البدء في إعادة هذه العلاقة في المكان المناسب تماما".

ماذا يعني هذا؟

على الرغم من أن الدولتين الديمقراطيتين الوحيدتين في المنطقة، صديقان أساسيان بفضل تحالف كل دولة مع الولايات المتحدة، فإنهما عدوان تاريخيان، وذلك بسبب إرث استعمار اليابان لشبه الجزيرة الكورية في النصف الأول من القرن العشرين.

وتحت الحكم الياباني، تعرض الكثير من الكوريين للوحشية والقتل والاستعباد، ولا تزال هذه الذكريات حية في عقول الكوريين، وما زال موضوعًا شديد الحساسية في الكوريتين.

ووقعت كوريا الجنوبية واليابان على معاهدة في عام 1965 لتطبيع العلاقات بين البلدين، وكان من المفترض أن تسوى قضايا الحرب العالقة، لكن كوريا الجنوبية كانت تحت قيادة دكتاتورية عسكرية في ذلك الوقت، وشعر الكثير من الكوريين بأن المعاهدة غير عادلة.

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واليوم، لا يزال البلدان عالقين في نقاش ساخن حول التماثيل التي تصور "نساء المتعة"، وهن النساء الكوريات اللاتي أجبرن على تقديم خدمات جنسية للجنود اليابانيين، بالإضافة إلى قرارات المحكمة العليا في كوريا الجنوبية، التي سمحت للمواطنين بمقاضاة الشركات اليابانية للحصول على تعويضات عن العمل القسري، بينما تؤكد اليابان أن القضيتين تمت تسويتهما بموجب المعاهدة.

وتقول "سي إن إن" إنه على الرغم من العداوة التاريخية، فإن العلاقة العسكرية بين البلدين لم تتأثر إلى حد كبير، حيث كانت مهمة واشنطن التقليدية هي جلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات، وتصفية المشكلات وإقناعهم بمزايا الوحدة في مواجهة تهديدات بيونج يانج وبكين.

وفي محاولة لتجنب لعب هذا الدور، شكك ترامب في أهمية استثمار الكثير من الأموال الأمريكية في شبكات التحالف في المنطقة، ودفع كلا من كوريا الجنوبية واليابان إلى الاستثمار أكثر في شراكتهما العسكرية مع الولايات المتحدة.

ويرى فان جاكسون المسؤول السابق بوزارة الدفاع في إدارة أوباما، والمتخصص في شؤون شمال شرق آسيا، أن الخلاف العسكري عاد للظهور الآن، لأن إدارة ترامب لم تستثمر الوقت الكافي، ولم تظهر اهتماما كافيا لصيانة التحالف كما فعلت الإدارات السابقة.

وقال: "كان يمكن أن يحدث هذا في أي وقت سابق خلال العشرين عاما الماضية، والسبب الوحيد لعدم حدوث ذلك، هو وجود أشخاص في الولايات المتحدة أنفقوا وقتا وجهودا كبيرة لمحاولة تحسين هذا التحالف".

وأكد عدد من الخبراء أن خصوم الولايات المتحدة مثل كوريا الشمالية والصين وروسيا ربما يرون أن هذا الخلاف فرصة لهم، ولطالما سعت بيونج يانج وبكين لإحداث وقيعة في العلاقات بين الدول الثلاث من أجل دفع أهدافها.

وقال أبراهام دنمارك، الذي يشغل الآن منصب مدير برنامج آسيا في مركز "وودرو ويلسون" الدولي للباحثين: "هذه فرصة لأولئك الذين يرغبون في أن تتضاءل قوة الولايات المتحدة في آسيا وتضعف تحالفاتها، وتحديدا الصين وكوريا الشمالية".

وأضاف أن كليهما ينظر إلى الولايات المتحدة على أنها خصمه الأساسي، وتعد التحالفات الأمريكية عائقا رئيسيا أمام أهدافهما الإستراتيجية، مؤكدا أن "المشكلات بين التحالفات الأمريكية، خاصة تلك المهمة مثل اليابان وكوريا الجنوبية، يُنظر إليها على أنها تحدّ للإستراتيجية الأمريكية، ولكنها أيضا رمز لتناقص القوة الأمريكية في آسيا".