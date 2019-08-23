سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

تجاهل ترامب خلاف سيول وطوكيو يصب في مصلحة شي وكيم

الأيام القليلة الماضية شهدت زيادة الخلافات بين كوريا الجنوبية واليابان، وهو الأمر الذي يقوض التعاون الأمني حول كوريا الشمالية ويمثل فوزا ثمينا للصين
تحرير:أحمد سليمان ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
ترامب ومون وآبي
ترامب ومون وآبي
أعلنت كوريا الجنوبية، أمس الخميس، أنها ستلغي اتفاقا لتبادل الاستخبارات العسكرية مع اليابان في الأشهر القليلة المقبلة، كجزء من حرب تجارية تزداد توترا بسبب العداء التاريخي بينهما. إلا أن قرار إلغاء الاتفاقية يمثل ضربة كبيرة للتحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي ساعد لعقود في الحفاظ على السلام في شمال شرق آسيا، في الوقت الذي تم فيه كبح جماح النفوذ الصيني المتزايد. ويقول الخبراء إن الوضع هو مثال آخر على أن عدم اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحفاظ على التحالفات القديمة للولايات المتحدة، أتاح فرصة لخصوم واشنطن للتأثير فيها.
وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أنه تم توجيه هذه الانتقادات إلى ترامب في وقت سابق من هذا العام، عندما اندلعت خلافات بين سيول وطوكيو بسبب سلسلة من المواجهات العسكرية. ولطالما سعت الصين وكوريا الشمالية إلى تقليص الوجود العسكري الأمريكي في شمال شرق آسيا من خلال إضعاف العلاقات الثلاثية بين واشنطن
اقرأ المزيد
جسر جورج واشنطن في نيويورك

للاشتباه في جسم غريب.. إغلاق جسر واشنطن في نيويورك

أغلقت السلطات الأمريكية جسر جورج واشنطن في نيويورك، لمدة تقترب من الساعة، بعد العثور على جسم مشبوه. وتم إغلاق الجسر في الاتجاهين قبل الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي، ثم أعيد فتحه بعد حوالي 45 دقيقة. وتبين من تحقيقات الشرطة أن الجسم الذي تم العثور عليه عند أحد مدخلي الجسر هو اسطوانة فارغة. ويعتبر جسر جورج واشنطن من أكثر جسور العالم ازدحاما. وفى يوليو الماضي، شهدت بلدة بروكلين التابعة لمدينة نيويورك الأمريكية، مقتل شخص وإصابة 11 آخرين على الأقل في إطلاق نار على تجمع كبير في ملعب بالهواء الطلق، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
ناقلة النفط أدريان

واشنطن: سنفرض عقوباتنا بكل حزم على الناقلة الإيرانية

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ستفرض بكل حزم العقوبات التي أصدرتها من أجل منع القطاع الخاص من مساعدة ناقلة النفط الإيرانية التى تبحر في البحر المتوسط وتريد واشنطن مصادرتها. ونقلت وكالة «رويترز» عن المسؤول قوله، بعد أيام من تحذير الدول من السماح للسفينة بالرسو في موانئها: «تم إبلاغ قطاع الشحن بأننا سنفرض العقوبات الأمريكية بكل قوة». وتظهر بيانات تعقب حركة السفن أن السفينة «أدريان داريا»، التي كانت تعرف في السابق باسم «جريس 1»، كانت متجهة صوب اليونان، رغم أن رئيس وزراء اليونان قال إنها ليست متجهة إلى بلاده.
الصين-وأمريكا

تايوان تشعل حربًا جديدة بين الصين وأمريكا

هددت الصين، اليوم الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ إجراءات صارمة للدفاع عن مصالحها، حال عدم التخلي عن خططها لبيع مقاتلات بقيمة مليارات الدولارات إلى تايوان. وأعرب المتحدث باسم الخارجية الصينية كنج شوانج، خلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، عن معارضة بكين الشديدة للخطة الأمريكية لبيع مقاتلات إلى تايوان، مشيرًا إلى أن الصين قدمت إلى الجانب الأمريكي احتجاجا رسميا بهذا الشأن. وأشار شوانج إلى أن الخطة الأمريكية تمثل انتهاكًا صارخا للقانون الدولي والأعراف التي تحكم العلاقات الدولية.
ترامب وبوتين

روسيا كلمة السر وراء الاختبار الصاروخي الأمريكي

بعد ظهر يوم 18 أغسطس الجاري، اشتعل اللهب والدخان داخل نظام الإطلاق العمودي "مارك 41"، في الوقت الذي كان ينطلق فيه صاروخ توماهوك للهجوم الأرضي من طراز "كروز". مع ارتفاع الصاروخ الذي يبلغ طوله ستة أمتار، من القاذفة المحمولة على مقطورة، سقطت عنه المحركات الأولية، وبدأ محركه التوربيني "إف 107" بالعمل. في نهاية المطاف، أصبح الصاروخ في مسار أفقي، وقامت زعانف التوجيه بقيادة الصاروخ في دائرة تبلغ مساحتها أكثر من 300 ميل قبل أن ينهي رحلته وينفجر بالقرب من موقع الاختبار الصاروخي، في جزيرة سان نيكولاس، على بعد سبعين ميلا جنوب غرب لوس أنجلوس.
اقرأ المزيد من الأخبار
كيم-جونج-اون-زعيم-كوريا-الشمالية-2

كوريا الشمالية: صواريخ أمريكا قد تطلق حربًا باردة

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، أن التجربة التي أجرتها الولايات المتحدة على صاروخ كروز متوسط المدى مؤخرا وخططها الرامية إلى نشر مقاتلات "إف-35" حول شبه الجزيرة الكورية تعد تحركات خطيرة، وقد تطلق شرارة حرب باردة جديدة بالمنطقة. وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية، بأن بيونج يانج لا تزال على موقفها المتمثل في حل جميع القضايا من خلال الحوار والتفاوض، لكن الحوار المقرون بتهديدات عسكرية لا يمثل أي أهمية بالنسبة لنا، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.
ترامب-وآبي

ترامب يطلب من اليابان شراء المنتجات الزراعية

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من اليابان شراء المنتجات الزراعية الأمريكية، وذلك في ظل تصاعد خلاف واشنطن التجاري مع الصين، بحسب وكالة "كيودو" اليابانية. وأوضحت الوكالة أن ترامب طلب مباشرة من رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، شراء منتجات زراعية أمريكية بقيمة ضخمة. يأتي ذلك في وقت وافقت فيه اليابان والولايات المتحدة على التوصل إلى صفقة واسعة بشأن التجارة الثنائية بحلول شهر سبتمبر، سعيا إلى تضييق الهوة في المواقف بشأن التعريفات على لحوم البقر وقطاع السيارات، وفقا لصحيفة نيكي.
كيم-جونج-أون

رئيس كوريا الشمالية يتابع تجربة سلاح جديد

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، تابع يوم السبت تجربة سلاح جديد جرى تطويره ليناسب تضاريس البلاد، بحسب وكالة "رويترز". وقالت كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى، يوم السبت، ووصفت الأمر بأنه استعراض للقوة في مواجهة التدريبات العسكرية المشتركة الجديدة مع الولايات المتحدة. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اعتذر عن إطلاق صواريخ قصيرة المدى.
قمة-ترامب-وكيم في كوريا-الشمالية (1)

ترامب: كيم اعتذر عن إطلاق صواريخ قصيرة المدى

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اعتذر عن إطلاق صواريخ قصيرة المدى. وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن في وقت سابق اليوم عن قيام كوريا الشمالية بإطلاق مقذوفين لم تحدد طبيعتهما إلى البحر قبالة ساحلها الشرقي، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. وأشار ترامب في تغريدة عبر تويتر، إلى رغبة زعيم كوريا الشمالية لإجراء مزيد من المفاوضات بشأن برنامج بيونج يانح النووي قائلًا: "كيم مستعد للتفاوض بشأن النووي فور انتهاء المناورات بين واشنطن وسيول".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org