«المُعلم الراقص» يثير الجدل.. تقاليع الدروس الخصوصية

الرقص والـ«دي جي» أحدث أساليب التعليم في مصر.. والمعلمون: تيسر عليهم عملية حفظ المناهج ونرقص معهم أحسن ما نضربهم.. وأولياء الأمور: هو دا التقدم المعلم مفقدش هيبته من قليل

تحرير:مؤمن عبد اللاه ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م

«قم للمعلم وفه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا»، مقولة أراد من خلالها أمير الشعراء أحمد شوقي أن يظهر مكانة المعلم ودوره الكبير في تربية النشء في القرن الماضي، لكنه لم يكن يعلم أن بعض المعلمين سوف يضربون بمقولته عرض الحائط، وأنهم سيعملون على تشويه سمعة المعلمين بأيديهم، بعدما ظلت لسنوات عديدة ناصعة البياض ويُضرب بهم المثل في الاحترام والوقار، فالسنوات الأخيرة كانت شاهدة على العديد من الوقائع المثيرة للجدل، والتى كان أبطالها معلمين، لا سيما أنها كانت محل رفض من قبَل المجتمع المصري.

في الآونة الأخيرة ظهر العديد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر قيام المعلمين بالرقص والغناء أمام الطلاب في مشاهد أقل ما يقال عنها إنها عبثية، وتتنافى مع عادات وتقاليد الشارع المصري. المدرس الراقص آخر حلقات مسلسل إثارة الجدل من قبل المعلمين، تمثلت في انتشار فيديو خلال الساعات الماضية على

في الآونة الأخيرة ظهر العديد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر قيام المعلمين بالرقص والغناء أمام الطلاب في مشاهد أقل ما يقال عنها إنها عبثية، وتتنافى مع عادات وتقاليد الشارع المصري.

المدرس الراقص

آخر حلقات مسلسل إثارة الجدل من قبل المعلمين، تمثلت في انتشار فيديو خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام أحد المعلمين بالرقص على أغاني المهرجانات الشعبية أمام الطلاب بطريقة غير لائقة، ومشاركة الطالبات معه في الرقص والغناء والتصفيق داخل أحد "المراكز" في أثناء تشغيل الـ«دى جي»، وهو الأمر الذى أثار حفيظة أولياء الأمور والمهتمين بالشأن التعليمي، مؤكدين أن ما قام به هذا المعلم إهانة كبيرة لمهنة التربية والتعليم ولجموع المعلمين، وأن مثل هذه التصرفات لا يجوز أن تصدر من معلم مسؤول عن تخريج الأجيال، مطالبين بالتصدى لهؤلاء المعلمين الذين يدمرون مستقبل أبنائهم.

تاريخ من الإساءة

الفيديو المتداول ليس الأول من نوعه، فمن قبل أثار لطفي أبو زيد مدرس الفلسفة أو «المدرس الراقص» كما كان يطلق عليه، وصاحب فيديو التعليم بالأغاني والرقص، الجدل أيضا عندما تم تداول مجموعة من الفيديوهات له وهو يرقص والطلاب يطبلون ويصفقون له، مرددين درس الحصة، إلا أنه لم يعتذر وخرج مدافعا عن نفسه، قائلا إن هذا الأسلوب في التعليم يتماشى مع متغيرات العصر وطريقة فهم الشباب في العصر الحالي.



وقال أبو زيد: «كل الشباب يسمعون الأغاني، ما يجعل طريقة التعليم من خلالها أقرب لهم، الطالب لا بد أن يحب المدرس وطريقة التعليم، وأنا أبدأ عملية الشرح والفهم، ثم تلحين وغناء تلك الأغاني مع الطلاب، حتى تتيسر عليهم عملية حفظ المناهج»، مشددا على أن الطلاب هم من يحكمون بصلاحية هذه الطريقة من التعليم، موضحا أنه يتعامل معهم مثل إخوته وأصدقائه، إذ إن فارق السن بينهم ليس كبيرا. (اقرأ أيضا: السيسي: استمرار نظام التقييم الجديد بالثانوية العامة)



استخدام الرقص والغناء بحجة التقرب من الطلاب وأنه الأسلوب العصري في التعليم، لم يقتصر على المعلمين فقط، وإنما تعدى ليطول مدير مدرسة حدائق المعادي أشرف قنديل، الذى ظهر هو الآخر في فيديو وهو يشارك الطلاب في الرقص على المهرجانات خلال حفلة أقامتها المدرسة بالتعاون مع شركة أرما للسمنة لتكريم الطلاب الأوائل، وهو ما تسبب في هجوم شديد عليه من قبل أولياء الأمور، ما دفع وزارة التربية والتعليم للتحقيق معه، وخرج ليدافع عن نفسه قائلا: "نرقص مع الطلبة أحسن ما نضربهم، الناس محتاجة تبقى سعيدة".

في يونيو الماضى، لاقى فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بكل أشكالها رواجًا كبيرا، خاصة أن الفيديو يظهر فيه أحد مُدرسي مادة الفلسفة وعلم النفس «سيد العراقي» في أثناء حضوره مراجعة نهائية للمادة قُبيل أداء الطلاب امتحانها داخل قاعة أفراح بحى الهرم في حضور مئات الطلاب، والفيديو يُظهر وجود حراسة للمدرس الذي ينزل من سيارة «مرسيدس»، كما أن الطلاب يستقبلون المدرس بالتصفيق والتصفير.

وخرج العراقي في ما بعد ليؤكد أن ما جاء في الفيديو «يعد أمرا طبيعيا، وهو دلالة على حب الناس»، مضيفا: «أمر طبيعي في محاضرة مهمة زي دي أن الطلاب يمجدوا في أستاذهم ويرحبوا بيه، دي ثقافتهم.. إيه المشكلة إني أمتلك سيارة مرسيدس؟! ولو كنت جيت في توك توك الناس كانت هتعمل إيه؟ مفيش حاجة هنعملها والكل يتفق عليها». (اقرأ أيضا: التعليم: زيادة درجات 23 ألف تظلم من نتائج الثانوية)



عبد الحفيظ طايل، مدير مركز الحق في التعليم، أكد أن ما حدث نتاج لأن الدولة لم تقم بدورها في الرقابة على العملية التعليمية والإشراف عليها، وأنها لم تعطِ المعلم ما يضمن له عدم اللجوء إلى مثل هذه الأساليب ويغنيه عن الدروس الخصوصية، وإذا حدث هذا فإن هذه الظواهر الغريبة على المجتمع المصري سوف تختفي وسيكون المعلم حريصا على أن يحترم نفسه.

وأضاف طايل في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "الدولة تركت العملية التعليمية لآليات السوق التى أسفرت عن خروج هذه الظواهر على السطح، بالإضافة إلى الفوضى في محاولة من قبل بعض المعلمين لجذب الطلاب إليهم بما يرون أنه يتماشى مع عقلية الطلاب".

وشدد على أن هذه الظاهرة تفشت في الفترة الأخيرة، خاصة بعد لجوء عدد كبير من المعلمين إلى إقامة المراجعات النهائية بهذه الطريقة في ظل انعدام الأخلاق وفقدان المعلم هيبته، مشيرا إلى أنها مرشحة للزيادة «محدش عارف إيه ممكن يحصل تاني».

وتابع أن "من الممكن أن يكون هذا التصرف مقبولا بين المعلم والطلاب إذا كانوا في رحلة أو حفلة خارج المنظومة التعليمية، أما أن يتم في أثناء درس فهذا غير مقبول، فكيف للطالب أن يحترم معلما يرقص أمامه؟!".

ثورة أولياء الأمور