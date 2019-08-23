راموس يكشف عن خططه بعد اعتزاله كرة القدم

تحرير:محمد جمال ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م

سيرجيو راموس

كشف سيرجيو راموس، قلب دفاع وقائد فريق ريال مدريد الإسبانى، عن خططه المستقبلية عقب نهاية مشواره مع الساحرة المستديرة كلاعب خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى رغبته في دخول عالم التدريب. وقال قائد ريال مدريد خلال الفيلم الوثائقي الخاص به "قلب راموس" والذي من المقرر إذاعته لاحقا: "ما زلت أرى نفسي قائدًا لفريق ريال مدريد والمنتخب الإسباني، أحاول دائما الفوز بالألقاب مع المنتخب والمرينجى، لا أستبعد أن أدخل عالم التدريب في المستقبل بعد إنهاء مشوارى فى كرة القدم كلاعب".

راموس أشار أيضا إلى أفضل المدربين الذين عمل معهم قائلا: "تعلمت من الجميع، لكن باختيار واحد عن الباقين سيكون خواكين كاباروس؛ لأنه أول شخص منحني الفرصة لأول مرة في دوري الدرجة الأولى مع فريق إشبيلية، لويس أراجونيس، الذي منحني الفرصة لأول مرة مع المنتخب وأنا في سن الـ18 من عمري". وأضاف اللاعب صاحب الـ33