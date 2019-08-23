رياضة

راموس يكشف عن خططه بعد اعتزاله كرة القدم

تحرير:محمد جمال ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م
سيرجيو راموس
سيرجيو راموس
كشف سيرجيو راموس، قلب دفاع وقائد فريق ريال مدريد الإسبانى، عن خططه المستقبلية عقب نهاية مشواره مع الساحرة المستديرة كلاعب خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى رغبته في دخول عالم التدريب. وقال قائد ريال مدريد خلال الفيلم الوثائقي الخاص به "قلب راموس" والذي من المقرر إذاعته لاحقا: "ما زلت أرى نفسي قائدًا لفريق ريال مدريد والمنتخب الإسباني، أحاول دائما الفوز بالألقاب مع المنتخب والمرينجى، لا أستبعد أن أدخل عالم التدريب في المستقبل بعد إنهاء مشوارى فى كرة القدم كلاعب".
راموس أشار أيضا إلى أفضل المدربين الذين عمل معهم قائلا: "تعلمت من الجميع، لكن باختيار واحد عن الباقين سيكون خواكين كاباروس؛ لأنه أول شخص منحني الفرصة لأول مرة في دوري الدرجة الأولى مع فريق إشبيلية، لويس أراجونيس، الذي منحني الفرصة لأول مرة مع المنتخب وأنا في سن الـ18 من عمري". وأضاف اللاعب صاحب الـ33
اقرأ المزيد
كلوب (1)

«عودة أليسون وقوة هجوم أرسنال».. كلوب يتحدث

علق الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لنادي ليفربول الإنجليزي، على مباراة الريدز المقبلة، وذلك فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة التى يواجه فيها فريق أرسنال، غدا السبت، على ملعب أنفيلد، وتقام فى إطار الأسبوع الثالث من الدورى الإنجليزى (البريميرليج). وأشار مدرب ليفربول خلال المؤتمر، إلى مدى تطور إصابة أليسون بيكر حارس مرمى الليفر، وتوقعه لتشكيلة الجانرز فى المباراة، وتغنى كلوب بالمدفعجية قائلا: "أرسنال فريق يلعب بشكل هجومى، ومن المحتمل أن يبدأ بنيكولاس بيبي وتشاكا، وهذا يمنحه كفريق قوة أكبر".
ماوريسيو-ساري-

نيدفيد: رابيو لم يفاجئني.. وهذا موعد عودة ساري

شدد بافيل نيدفيد، نائب رئيس يوفنتوس، على أن ماوريسيو ساري، مدرب الفريق، سيعود بعد فترة التوقف الدولي، بعدما عانى من الإصابة بالتهاب رئوي في الأيام الماضية، ستبعده عن إدارة مباراتي بارما ونابولي، ويستعد اليوفي لمواجهة بارما، مساء غدٍ السبت، في إطار منافسات الأسبوع الأول من الدوري الإيطالي. وقال نيدفيد: "أحمل لكم التحيات من ساري، الذي سيعود للفريق عقب فترة التوقف الدولي، وساري يشعر بحالة أفضل، دائمًا يقوم بعمل شاق ويرغب في البقاء بالملعب كل يوم. غياب المدرب عن مقاعد البدلاء يمكن أن يؤدي إلى صعوبات، لكننا تعرضنا لمثل هذا الوضع في مواقف سابقة".
تشيلسى

لامبارد يعلن عدم جاهزية نجم تشيلسي لمواجهة نورويتش

أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي، نبأً غير سار لجماهير البلوز، قبل مباراة فريقه ضد نورويتش سيتي المقرر لها غدًا، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وقال لامبارد، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نجولو كانتي يعاني من إصابة في الكاحل، وسيتم تقييم حالته قبل لقاء نورويتش. هناك شك في إمكانية مشاركته، وأتمنى أن يكون روديجير في حالة جيدة، ويصبح لائقا للمشاركة في المباريات خلال الأسبوع المقبل، وهودسون أودوي لاعب مبشر للغاية. أتمنى أن يكون متاحًا معنا في الفريق عقب فترة التوقف الدولي المقبلة".
اقرأ المزيد من الأخبار
نيمار ‎ (1)

مفاجأة.. ريال مدريد يقترب من ضم نيمار

تطور جديد فى صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، حيث بدأ نادي ريال مدريد الإسباني أولى خطواته الرسمية لضم لاعب الفريق العاصمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فى تقرير لها أن إدارة الملكي قامت بإرسال ممثليها إلى فرنسا لبدء المفاوضات مع إدارة سان جيرمان لضم نيمار، موضحة فى تقريرها أن النادي الباريسي يرغب في الحصول على 250 مليون يورو، مقابل الموافقة للتخلي عن خدمات اللاعب.
هازارد-ريال-مدريد

هازارد يستعد للعودة إلى الملاعب مبكرا

يبدو أن النجم البلجيكي إيدين هازارد سيعود إلى الملاعب بصورة مبكرة عن المتوقع، حيث يتعافى بصورة جيدة للغاية من الإصابة التي يعاني منها في الفخذ، والتي كان من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع، ويجري الجهاز الطبي للريال المزيد من الفحوصات الطبية على اللاعب، على أمل أن يخوض مباراته الأولى في الدوري الإسباني أمام فياريال في الجولة الثالثة يوم 1 سبتمبر المقبل، وعانى هازارد من الإصابة في التدريبات الخاصة بالمباراة الأولى في الموسم أمام سيلتا فيجو، وكان من المنتظر غيابه لمدة شهر، إلا أنه يتعافى بصورة سريعة.
ريال مدريد

الريال يتفوق على برشلونة للمرة الأولى منذ 818 يوما

استهل ريال مدريد موسمه الجديد بقوة، بالتغلب أمس خارج أرضه على سيلتا فيجو بنتيجة 3-1، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني لموسم 2019- 2020، لينهي حالة الجدل الكبيرة التي أحاطت بالفريق مؤخرًا بسبب ضعف النتائج التي حققها خلال الفترة الإعدادية للموسم، كما تمثل تلك النتيجة حافزا معنويا كبيرا لفريق الملكي، الذي تمكن من التفوق على غريمه برشلونة في جدول ترتيب الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ 818 يومًا، فآخر مرة تفوق فيها الريال على البارسا في الترتيب كانت في نهاية موسم 2016- 2017، عندما توج المرينجي بلقب الليجا.
ريال- مدريد‎ (1)

راموس وكورتوا يتغنيان بالتغلب على سيلتا فيجو

أشاد سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، بالمستوى الذي قدمه الفريق في الفوز أمس على سيلتا فيجو بنتيجة 3-1 في مستهل مشوار الريال بالدوري الإسباني، وقال راموس حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كانت هذه أفضل طريقة لبداية الموسم، عانينا كثيرًا من تكهنات سلبية في الفترة الإعدادية للموسم ووُجدنا في الظل، ولكننا واصلنا التركيز على كرة القدم فقط، علينا محو الماضي، وعدم الشعور بالقلق من نتائج الماضي، دائمًا تتغير النتائج، هذه هي كرة القدم، وفي النهاية كل ما يتذكره الجماهير هو النتائج الجيدة والفوز بالبطولات".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org