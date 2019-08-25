دراسة: الأرق مرتبط بالإصابة بأمراض القلب

حاول قدر الإمكان التخلص من الأرق، والحصول على أكبر قدر من النوم، مدة لا تقل عن 8 ساعات، ولا مانع من تناول بعض المشروبات المهدئة لتهيئة الجسم للنوم

تحرير:إسراء سليمان ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

أمراض القلب والأرق

على الرغم من أن الإفراط في النوم من العادات السيئة التي يوصى الأطباء بالتوقف عن القيام بها، فإن الأرق أيضًا من الأشياء المزعجة التي يعاني منها العديد من الأفراد، قد يرجع ذلك إلى حالات مرضية أو أسباب أخرى، على سبيل المثال الاكتئاب والقلق والتوتر والضغط النفسي والأزمات النفسية، إضافة إلى السعال ومشكلات في الجهاز التنفسي، على الجانب الآخر أثبتت بعض الدراسات أن الأرق مرتبط بشكل كبير بأمراض القلب، والسكتات الدماغية، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline.com".

يعتبر الأرق مشكلة صحية تحرمك من النوم لفترات طويلة، مهما شعرت بالتعب لا تشعر أنك ترغب في النوم، ولكن في نهاية الأمر أنت تعاني من مشكلة مرضية، فالأرق لن يحرمك من النوم فقط، بل يجعلك تشعر بالإحباط في كل ليلة، كما يتسبب أيضًا في أمراض القلب والأوعية الدموية، فالأشخاص الحاملون لجينات وراثية تؤدي إلى الأرق،