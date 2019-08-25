دراسة: الأرق مرتبط بالإصابة بأمراض القلب

حاول قدر الإمكان التخلص من الأرق، والحصول على أكبر قدر من النوم، مدة لا تقل عن 8 ساعات، ولا مانع من تناول بعض المشروبات المهدئة لتهيئة الجسم للنوم
على الرغم من أن الإفراط في النوم من العادات السيئة التي يوصى الأطباء بالتوقف عن القيام بها، فإن الأرق أيضًا من الأشياء المزعجة التي يعاني منها العديد من الأفراد، قد يرجع ذلك إلى حالات مرضية أو أسباب أخرى، على سبيل المثال الاكتئاب والقلق والتوتر والضغط النفسي والأزمات النفسية، إضافة إلى السعال ومشكلات في الجهاز التنفسي، على الجانب الآخر أثبتت بعض الدراسات أن الأرق مرتبط بشكل كبير بأمراض القلب، والسكتات الدماغية، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline.com".
يعتبر الأرق مشكلة صحية تحرمك من النوم لفترات طويلة، مهما شعرت بالتعب لا تشعر أنك ترغب في النوم، ولكن في نهاية الأمر أنت تعاني من مشكلة مرضية، فالأرق لن يحرمك من النوم فقط، بل يجعلك تشعر بالإحباط في كل ليلة، كما يتسبب أيضًا في أمراض القلب والأوعية الدموية، فالأشخاص الحاملون لجينات وراثية تؤدي إلى الأرق،
يعتبر الأرق مشكلة صحية تحرمك من النوم لفترات طويلة، مهما شعرت بالتعب لا تشعر أنك ترغب في النوم، ولكن في نهاية الأمر أنت تعاني من مشكلة مرضية، فالأرق لن يحرمك من النوم فقط، بل يجعلك تشعر بالإحباط في كل ليلة، كما يتسبب أيضًا في أمراض القلب والأوعية الدموية، فالأشخاص الحاملون لجينات وراثية تؤدي إلى الأرق، هم الأكثر عرضة لخطورة الإصابة بمرض الشريان التاجي، والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وذلك وفقًا لدراسة جديدة نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية.
ما تأثير تناول الأطعمة الحارة على المرأة الحامل؟
للتأكد بشكل عملي قام الباحثون بقيادة سوزانا لارسون، بإجراء دراسات على ما يقرب من 1.3 مليون شخص حول العالم، ولا يعانون من أمراض متعلقة بالقلب أو الأوعية الدموية، وكشفت النتائج أن الأرق من المحتمل أن يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وجميعها عوامل تزيد من خطورة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وركز الباحثون على أن هذه الدراسة تحاول إظهار علاقة بين كل من الأرق وأمراض القلب، ولكن ليست علاقة سبب ونتيجة.
زيت الزعتر.. يخلصك من حب الشباب ويحمي من سرطان الثدي
ولكن الأمر الذي يحتاج إلى ملاحظة كبيرة، هو ما إذا كان الأرق يسبب أمراض القلب أو لا، أثبت بعض الباحثين أن الأرق يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، ولكن أمراض القلب تؤدي إلى الأرق أيضًا، وبالتالي بما أن الأرق من المحتمل أن يؤدي إلى زيادة خطورة مرض السكري، فإن الاعتلال العصبي المرتبط بالمرض يمكن أن يتسبب أيضًا في ألم يمنعك من النوم.
دراسة: مرضى الانسداد الرئوي عرضة أكبر لهشاشة العظام
الآثار الصحية للأرق؟
نحو ما يقرب من 30% من الأشخاص تظهر عليهم أعراض الأرق، حيث وضحت العديد من الدراسات السابقة أن الأرق مرتبط بشكل كبير بزيادة خطورة مرض السكري من النوع الثاني ومشكلات صحية أخرى، ونحو ما يقرب من 10% من الأشخاص يعانون من الأرق المزمن، وذلك وفقًا لـ"American Academy of Sleep Medicine"، وبالنسبة للأعراض تتمثل في:
الحبوب الكاملة تمنع تطور أعراض السكري من النوع 2
عدم القدرة على النوم
الاستيقاظ في وقت مبكر
الأرق المزمن يحدث على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، ومن المحتمل أن يجلب معه العديد من الآثار السيئة على الصحة البدنية والعقلية والعاطفية، من خلال التأثير على الحالة المزاجية والذاكرة والوظائف المعرفية، في العموم النوم مهم بشكل كبير لصحة جسدك، ويساعدك على الاسترخاء بعد يوم طويل من العمل، فكونك قادرًا على إعادة شحن جسمك، يؤدي ذلك إلى تحسين عملية الأيض والتقليل من التوتر، مما يؤدي بدوره إلى تحسين صحة القلب، نحتاج لكثير من الأبحاث والدراسات لتوضيح أكبر في مثل هذه المسألة، ولكن حاول قدر الإمكان التخلص من الأرق، والحصول على أكبر قدر من النوم، مدة لا تقل عن 8 ساعات، ولا مانع من تناول بعض المشروبات المهدئة لتهيئة الجسم للنوم.
8 علامات تحذيرية مبكرة لمرض السكري قد تتجاهلها