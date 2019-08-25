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دراسة: الأرق مرتبط بالإصابة بأمراض القلب

حاول قدر الإمكان التخلص من الأرق، والحصول على أكبر قدر من النوم، مدة لا تقل عن 8 ساعات، ولا مانع من تناول بعض المشروبات المهدئة لتهيئة الجسم للنوم
تحرير:إسراء سليمان ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
أمراض القلب والأرق
أمراض القلب والأرق
على الرغم من أن الإفراط في النوم من العادات السيئة التي يوصى الأطباء بالتوقف عن القيام بها، فإن الأرق أيضًا من الأشياء المزعجة التي يعاني منها العديد من الأفراد، قد يرجع ذلك إلى حالات مرضية أو أسباب أخرى، على سبيل المثال الاكتئاب والقلق والتوتر والضغط النفسي والأزمات النفسية، إضافة إلى السعال ومشكلات في الجهاز التنفسي، على الجانب الآخر أثبتت بعض الدراسات أن الأرق مرتبط بشكل كبير بأمراض القلب، والسكتات الدماغية، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline.com".
يعتبر الأرق مشكلة صحية تحرمك من النوم لفترات طويلة، مهما شعرت بالتعب لا تشعر أنك ترغب في النوم، ولكن في نهاية الأمر أنت تعاني من مشكلة مرضية، فالأرق لن يحرمك من النوم فقط، بل يجعلك تشعر بالإحباط في كل ليلة، كما يتسبب أيضًا في أمراض القلب والأوعية الدموية، فالأشخاص الحاملون لجينات وراثية تؤدي إلى الأرق،
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اطعمة-غنية-بحمض-الفوليك

الطعام منخفض السعرات والكربوهيدرات يكافح السكري2

مرض السكري من الأمراض القاتلة التي أصبحت منتشرة بشكل كبير بين الكبار وصغار السن، كما أن النوع الـ2 من هذا المرض يحمل العديد من الآثار الجانبية، وقبل عامين لم يتمكن الباحثون من التحكم في مرض السكري من النوع 2، أو حتى علاجه، ولكن المزيد من الأبحاث الآن تقنعنا بأن إدارة ما نأكله يمكن أن تمنع وتكافح النوع الـ2 من السكري. مع بعض الوجبات منخفضة السعرات الحرارية أو منخفضة الكربوهيدرات، يمكن للأشخاص الاعتماد على مراقبة نسبة السكر في الدم للسيطرة على مرض السكري، وذلك وفقا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني.
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التدخين السلبي.. أشياء تضعف الجهاز المناعي

يتكون جسم الإنسان من عدة أجهزة حيوية، جميعها تعمل بفاعلية كبيرة لكي يكون الإنسان قادرًا على إنجاز العديد من الأعمال والمهام، يوجد داخل جسم الإنسان نظام دقيق إذا حدث أي خلل، يفقد الجسم توازنه بالكامل، ويعد الجهاز المناعي بمنزلة حاجز ضد الأمراض والعدوى الفيروسية، إذ عليك الابتعاد عن الأشياء التي تؤذي جهازك المناعي؛ على سبيل المثال، التمرينات الرياضية الشاقة والعزلة، واتباع نظام غذائي يفتقر إلى العناصر الغذائية المهمة، وأكثر من ذلك. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "health 24".
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الجلوس لأكثر من 9 ساعات يزيد من فرص الموت المبكر

كل شيء إذا زاد على الحد انقلب إلى الضد، وتشير دراسة إلى أن الجلوس لأكثر من 9 ساعات ونصف في اليوم يزيد من خطر الوفاة مبكرا. ويرتبط القيام بأنشطة منتظمة بانخفاض خطر الوفاة المبكرة، فالأشخاص الأكثر نشاطا والممارسون للرياضة أقل عرضة بنسبة 70% للموت في وقت مبكر. كما حلل العلماء بيانات آلاف البالغين بمتوسط عمر 62 عامًا، وصنفت الدراسة مستويات نشاط المشاركين من الأقل نشاطًا إلى الأكثر نشاطًا، ومات ما يقرب من 6% من المشاركين خلال فترة متابعة متوسطها 5.8 سنوات، وذلك حسبما ذكر موقع «ميرور» البريطاني.
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