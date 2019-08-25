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الطعام منخفض السعرات والكربوهيدرات يكافح السكري2

النوع 2 من مرض السكري مرتبط أكثر بالسمنة ومقاومة الأنسولين، لذلك يعد تقليل الوزن والحفاظ عليه ثابتا أمرًا بالغ الأهمية، لأنه يؤدي إلى تحسن في ضغط الدم
تحرير:فيروز ياسر ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
أطعمة صحية
أطعمة صحية
مرض السكري من الأمراض القاتلة التي أصبحت منتشرة بشكل كبير بين الكبار وصغار السن، كما أن النوع الـ2 من هذا المرض يحمل العديد من الآثار الجانبية، وقبل عامين لم يتمكن الباحثون من التحكم في مرض السكري من النوع 2، أو حتى علاجه، ولكن المزيد من الأبحاث الآن تقنعنا بأن إدارة ما نأكله يمكن أن تمنع وتكافح النوع الـ2 من السكري. مع بعض الوجبات منخفضة السعرات الحرارية أو منخفضة الكربوهيدرات، يمكن للأشخاص الاعتماد على مراقبة نسبة السكر في الدم للسيطرة على مرض السكري، وذلك وفقا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني.
بينما تعد إدارة الوزن حجرا أساسيا للصحة، فإن الجودة الفعلية فيما تأكله لا تقل أهمية، كما تحول التركيز من العناصر الغذائية الفردية إلى الأطعمة الكاملة، فلم يعد يهتم الباحثون بالفيتامينات والدهون والبروتينات، بل بالأطعمة التي تحتوي عليها، ويعد هذا تحولا كبيرا. النوع 2 من مرض السكري مرتبط أكثر بالسمنة
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الأرق-وامراض-القلب

دراسة: الأرق مرتبط بالإصابة بأمراض القلب

على الرغم من أن الإفراط في النوم من العادات السيئة التي يوصى الأطباء بالتوقف عن القيام بها، فإن الأرق أيضًا من الأشياء المزعجة التي يعاني منها العديد من الأفراد، قد يرجع ذلك إلى حالات مرضية أو أسباب أخرى، على سبيل المثال الاكتئاب والقلق والتوتر والضغط النفسي والأزمات النفسية، إضافة إلى السعال ومشكلات في الجهاز التنفسي، على الجانب الآخر أثبتت بعض الدراسات أن الأرق مرتبط بشكل كبير بأمراض القلب، والسكتات الدماغية، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline.com".
أشياء -تؤذي -الجهاز-المناعي

التدخين السلبي.. أشياء تضعف الجهاز المناعي

يتكون جسم الإنسان من عدة أجهزة حيوية، جميعها تعمل بفاعلية كبيرة لكي يكون الإنسان قادرًا على إنجاز العديد من الأعمال والمهام، يوجد داخل جسم الإنسان نظام دقيق إذا حدث أي خلل، يفقد الجسم توازنه بالكامل، ويعد الجهاز المناعي بمنزلة حاجز ضد الأمراض والعدوى الفيروسية، إذ عليك الابتعاد عن الأشياء التي تؤذي جهازك المناعي؛ على سبيل المثال، التمرينات الرياضية الشاقة والعزلة، واتباع نظام غذائي يفتقر إلى العناصر الغذائية المهمة، وأكثر من ذلك. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "health 24".
الجلوس-طويلا

الجلوس لأكثر من 9 ساعات يزيد من فرص الموت المبكر

كل شيء إذا زاد على الحد انقلب إلى الضد، وتشير دراسة إلى أن الجلوس لأكثر من 9 ساعات ونصف في اليوم يزيد من خطر الوفاة مبكرا. ويرتبط القيام بأنشطة منتظمة بانخفاض خطر الوفاة المبكرة، فالأشخاص الأكثر نشاطا والممارسون للرياضة أقل عرضة بنسبة 70% للموت في وقت مبكر. كما حلل العلماء بيانات آلاف البالغين بمتوسط عمر 62 عامًا، وصنفت الدراسة مستويات نشاط المشاركين من الأقل نشاطًا إلى الأكثر نشاطًا، ومات ما يقرب من 6% من المشاركين خلال فترة متابعة متوسطها 5.8 سنوات، وذلك حسبما ذكر موقع «ميرور» البريطاني.
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المراة-الحامل-والتلوث

دراسة: الارتجاع خلال الحمل يعرضك للفشل الكلوي

فور حدوث الحمل، قد تصابين ببعض المشكلات الصحية الخاصة بتلك المرحلة، ثم تختفي بعد ولادتك، وتشير الأبحاث إلى أن النساء الحوامل اللاتي يعانين من مقدمات الارتجاع أكثر عرضة للإصابة بالفشل الكلوي، وعلى الرغم من ذلك، اعترف العلماء في كلية كورك، الذين قادوا الدراسة، بأنه غير واضح حتى الآن سبب وجود هذا الرابط، لكنهم لاحظوا أن كلا الشرطين مرتبط بانهيار الخلايا التي تصطف داخل الأوعية الدموية، كما قد يكون السبب في حدوث طفرة جينية، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
آلام الأذن

بالكهرباء.. اكتشاف علاج يحسن من الصحة العامة للكبار

أشارت الأبحاث الحديثة، حسب صحيفة medical news today، إلى أن تحفيز أجزاء معينة من الأذن باستخدام التيارات الكهربائية يمكن أن يعدل توازن الأيض في الجسم، ومن ثم يقلل من مخاطر المشكلات الصحية المرتبطة بتقدم العمر. اكتشاف "تحفيز العصب المبهم" هو ممارسة اكتسبت مؤخرا الكثير من الاهتمام من قبَل الباحثين من دول العالم المختلفة. العصب المبهم هو أطول الأعصاب، ويربط الدماغ بأجزاء أخرى من الجسم، كما يوفر رابطا مباشرا بين الدماغ والأمعاء، ويتفاعل أيضا مع الجهاز العصبي.
الموز-الاسود

البني ذو البقع «مسكر».. ماذا تعني ألوان الموز؟

الموز من الفاكهة الشعبية الرخيصة، كما أنه من الوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها بين الوجبات الرئيسية خاصة لمن يتبعون نظاما غذائيا للتخسيس، وعلى الرغم من أن فوائده الصحية معروفة على نطاق واسع، فإن القليل من الأشخاص يدركون كيف يؤثر نضج الموز على مكوناته الغذائية؟ للمساعدة في توضيح الأمر، شارك اختصاصي التغذية الأسترالي، ريان بينتو، مؤخرًا في الكشف عن الفوائد المتنوعة، كما يوضح الأسباب التي تجعل من التناول المفرط للموز فكرة سيئة، حيث كتب على صفحته «إن أفضل طريقة لفهم كيف يمكن أن تتغير مكونات الموز معرفة ما يحدث داخله بمرور الوقت».
العطس

هل كتم العطس خطر على صحتك؟.. إليك الحقيقة

الشعور الأسوأ لديك عندما تحتاج إلى العطس، لكن العطسة لا تخرج، ليس هذا فقط، بل عند كتمها نتيجة وجودك في مكان هادئ أو مزدحم بالناس لدرجة أنك لا تستطيع إخراجها. يشعر بعض الأشخاص بالإحراج من العطس مثل الكحة تماما، لذا يلجؤون إلى كتمها، ولكن يبقى التساؤل، هل من الآمن كتم العطس؟ وماذا يحدث للجسم عند القيام بهذا الأمر؟ العطس هو رد فعل فسيولوجي معقد، ويحدث ذلك عندما تتنفس مادة أو جسيمات مزعجة تمر عبر فتحة الأنف إلى بطانة أنفك. وتوضح أماندا تايلور، إخصائية الأنف والأذن والحنجرة، أن احتقان الأنف أو الحساسية يؤديان إلى إطلاق الهيستامين.
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