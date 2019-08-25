الطعام منخفض السعرات والكربوهيدرات يكافح السكري2

النوع 2 من مرض السكري مرتبط أكثر بالسمنة ومقاومة الأنسولين، لذلك يعد تقليل الوزن والحفاظ عليه ثابتا أمرًا بالغ الأهمية، لأنه يؤدي إلى تحسن في ضغط الدم

تحرير:فيروز ياسر ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

أطعمة صحية

مرض السكري من الأمراض القاتلة التي أصبحت منتشرة بشكل كبير بين الكبار وصغار السن، كما أن النوع الـ2 من هذا المرض يحمل العديد من الآثار الجانبية، وقبل عامين لم يتمكن الباحثون من التحكم في مرض السكري من النوع 2، أو حتى علاجه، ولكن المزيد من الأبحاث الآن تقنعنا بأن إدارة ما نأكله يمكن أن تمنع وتكافح النوع الـ2 من السكري. مع بعض الوجبات منخفضة السعرات الحرارية أو منخفضة الكربوهيدرات، يمكن للأشخاص الاعتماد على مراقبة نسبة السكر في الدم للسيطرة على مرض السكري، وذلك وفقا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني.

بينما تعد إدارة الوزن حجرا أساسيا للصحة، فإن الجودة الفعلية فيما تأكله لا تقل أهمية، كما تحول التركيز من العناصر الغذائية الفردية إلى الأطعمة الكاملة، فلم يعد يهتم الباحثون بالفيتامينات والدهون والبروتينات، بل بالأطعمة التي تحتوي عليها، ويعد هذا تحولا كبيرا. النوع 2 من مرض السكري مرتبط أكثر بالسمنة