الطعام منخفض السعرات والكربوهيدرات يكافح السكري2

النوع 2 من مرض السكري مرتبط أكثر بالسمنة ومقاومة الأنسولين، لذلك يعد تقليل الوزن والحفاظ عليه ثابتا أمرًا بالغ الأهمية، لأنه يؤدي إلى تحسن في ضغط الدم
مرض السكري من الأمراض القاتلة التي أصبحت منتشرة بشكل كبير بين الكبار وصغار السن، كما أن النوع الـ2 من هذا المرض يحمل العديد من الآثار الجانبية، وقبل عامين لم يتمكن الباحثون من التحكم في مرض السكري من النوع 2، أو حتى علاجه، ولكن المزيد من الأبحاث الآن تقنعنا بأن إدارة ما نأكله يمكن أن تمنع وتكافح النوع الـ2 من السكري.
مع بعض الوجبات منخفضة السعرات الحرارية أو منخفضة الكربوهيدرات، يمكن للأشخاص الاعتماد على مراقبة نسبة السكر في الدم للسيطرة على مرض السكري، وذلك وفقا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني.
بينما تعد إدارة الوزن حجرا أساسيا للصحة، فإن الجودة الفعلية فيما تأكله لا تقل أهمية، كما تحول التركيز من العناصر الغذائية الفردية إلى الأطعمة الكاملة، فلم يعد يهتم الباحثون بالفيتامينات والدهون والبروتينات، بل بالأطعمة التي تحتوي عليها، ويعد هذا تحولا كبيرا.
النوع 2 من مرض السكري مرتبط أكثر بالسمنة
بينما تعد إدارة الوزن حجرا أساسيا للصحة، فإن الجودة الفعلية فيما تأكله لا تقل أهمية، كما تحول التركيز من العناصر الغذائية الفردية إلى الأطعمة الكاملة، فلم يعد يهتم الباحثون بالفيتامينات والدهون والبروتينات، بل بالأطعمة التي تحتوي عليها، ويعد هذا تحولا كبيرا.
النوع 2 من مرض السكري مرتبط أكثر بالسمنة ومقاومة الأنسولين، لذلك يعد تقليل الوزن والحفاظ عليه ثابتا أمرًا بالغ الأهمية، لأنه يؤدي إلى تحسن في ضغط الدم والدهون في الدم، ومن ثم يمكن أن يؤخر أو يمنع المضاعفات، خاصة النوبات القلبية والسكتة الدماغية.
وتنصح الأدلة باتباع نظام غذائي متوسط غني بالخضار والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات ومنتجات الألبان مثل الزبادي.
وعلى الرغم من أن هناك توصيات بتقييد الفواكه والخضراوات والبقوليات في الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات بسبب محتواها من السكر أو النشا، فإن العديد من الإرشادات تستمر في التوصية بالفاكهة على أساس أن تناول الفركتوز من الفواكه هو الأفضل من تناول ما يعادل السكروز أو النشا، بسبب العناصر الغذائية الدقيقة الإضافية في الفاكهة.
كما أن هناك أدلة جديدة على أن المكسرات قد تساعد في الوقاية من مرض السكري من النوع 2، لذلك لا تؤجل تناولها بسبب المخاوف بشأن السعرات الحرارية العالية، وليست كل الكربوهيدرات متساوية، لذا فالحبوب الكاملة والألياف هي خيارات أفضل من الحبوب المكررة.
ولأن النوع 2 من السكري أصبح من السهل علاجه، فتم استخدام الوجبات الغذائية منخفضة السعرات الحرارية بعد جراحة لعلاج البدانة، وفي إحدى الدراسات، تمت تسوية الجلوكوز في بلازما الدم خلال 7 أيام عن طريق اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، وبعد 8 أسابيع بدأ إفراز الأنسولين بمعدلات طبيعية من البنكرياس.
يعتقد أن اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية أو منخفض الكربوهيدرات يجبر الكبد على التغلب على العجز في السعرات الحرارية عن طريق استخدام مخازن الدهون، وهذه الآلية البسيطة تجعل الكبد حساسًا للأنسولين مرة أخرى، وبالإضافة إلى ذلك، ينخفض محتوى دهون البنكرياس على مدى نحو 8 أسابيع، وتعمل خلايا بيتا بشكل أفضل ويبدأ البنكرياس في إنتاج الأنسولين مرة أخرى.
الحبوب الكاملة تمنع تطور أعراض السكري من النوع 2
قام مجموعة من الباحثين في جامعة تشالمرز للتكنولوجيا بالسويد، وجمعية السرطان الدنماركية، بإجراء دراسة حول أهمية تناول الحبوب الكاملة في تطور مرض السكري.
كما ألقت الدراسة الضوء على دور مصادر الحبوب الكاملة المختلفة بشكل كبير، ووفرت نظرة ثاقبة حول مقدار الحبوب الكاملة اللازمة للحد من خطر الإصابة بمرض السكري.
هناك عدد من الاختلافات بين الحبوب وبعضها بعضا، فهناك نسبة منها تحتوي على أنواع مختلفة من الألياف الغذائية والمواد النشطة بيولوجيا، والتي ثبت أنها تؤثر فى عوامل الخطر لمرض السكري من النوع 2.
وكشفت الدراسة عن أن الأنواع المختلفة للحبوب الكاملة لم تحدث فرقا كبيرا فى تأثير الجسم تجاه المرض، حيث وفر خبز الجاودار ودقيق الشوفان، والموسيلي، على سبيل المثال، نفس الحماية نسبيا من مرض السكري من النوع 2.