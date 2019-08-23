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«الفيل الأزرق 2» يصل لـ86 مليون جنيه في أقل من شهر

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 86 مليون جنيه، فى نحو 29 يوما من طرح الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» يوم 25 يوليو الماضي، إذ بلغت إيراداته أمس الخميس مليونا و166 ألفا و125 جنيها، محتلا المركز الثاني بعد "ولاد رزق" الذي حقق 2 مليون و300 ألف و685 جنيها. وأطاح "الفيل الأزرق 2" بـ"كازابلانكا" من صدارة إيرادات السينما المصرية عبر تاريخها. ويشارك فى بطولة الفيلم "هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا"، بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون ضيوف شرف.
تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» بعد مرور 5 سنوات من عرض الجزء الأول، إذ تزوج (الدكتور يحيى) كريم عبد العزيز، (لبنى) نيللي كريم، ويتم استدعاؤه إلى قسم الحالات الخطرة (سيدات) في مستشفى الأمراض العقلية، وهناك يلتقي مع (فريدة) هند صبري، التي تتلاعب بحياته وأسرته. ويعد «الفيل
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فيلم خيال مآتة

إيرادات «خيال مآتة» في تراجع مستمر

ما زال فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، يواصل تراجعه في حصد الإيرادات اليومية، وحقق أمس الخميس 728 ألفا و357 جنيها، بينما اقترب إجمالي إيراده بعد طرحه ثاني أيام عيد الأضحى من 30 مليون جنيه، محتلا المركز الثالث في قائمة أفلام العيد، بعد فيلمي "الفيل الأزرق 2" للنجوم "كريم عبد العزيز ونيللي كريم وهند صبري"، إذ حقق العمل نحو 85 مليون جنيه، و"ولاد رزق 2" للنجوم "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، باسم سمرة"، إذ حقق العمل إجمالي إيرادات يقدر بنحو 70 مليون جنيه.
ولاد-رزق

«ولاد رزق 2» يتجاوز 70 مليون جنيه في 16 يومًا

يواصل فيلم "ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض" للنجم أحمد عز، حصد الإيرادات اليومية بمعدل مميز بعد انتهاء عيد الأضحى، وحقق أمس الخميس، 2 مليون و300 ألف و685 جنيها، لتصل محصلة الفيلم في شباك التذاكر بعد 16 يوم عرض إلى 70 مليونا و685 ألف جنيه، كأعلى فيلم تحقيقا لهذا الرقم من الإيرادات في هذه المدة في تاريخ السينما. "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي.
احمد-بدرخان

مخرج العمالقة أحمد بدرخان.. تزوج أسمهان 40 يوما

أحمد بدرخان مخرج من مؤسسي صناعة السينما في مصر وروادها الأوائل، ولد عام 1909 في 18 شارع قرة قول، بحي الخليفة بالقاهرة، وحصل على شهادتي الابتدائية والثانوية من مدرسة الفرير، بدأ تعلقه بالسينما وهو في سن صغيرة وكان يتردد كثيرًا على دور السينما والمسارح، وحاول الالتحاق بمعهد التمثيل الأهلي الذي كان يديره (زكي طليمات)، إلا أنه لم يستمر في الدراسة فيه نظرًا لإغلاقه، وبعدما حصل على شهادة الكفاءة الفرنسية، التحق بالجامعة الأمريكية في القاهرة، وشارك في نشاط فريق التمثيل.
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