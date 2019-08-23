«الفيل الأزرق 2» يصل لـ86 مليون جنيه في أقل من شهر

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

كريم عبد العزيز

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 86 مليون جنيه، فى نحو 29 يوما من طرح الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» يوم 25 يوليو الماضي، إذ بلغت إيراداته أمس الخميس مليونا و166 ألفا و125 جنيها، محتلا المركز الثاني بعد "ولاد رزق" الذي حقق 2 مليون و300 ألف و685 جنيها. وأطاح "الفيل الأزرق 2" بـ"كازابلانكا" من صدارة إيرادات السينما المصرية عبر تاريخها. ويشارك فى بطولة الفيلم "هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا"، بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون ضيوف شرف.

تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» بعد مرور 5 سنوات من عرض الجزء الأول، إذ تزوج (الدكتور يحيى) كريم عبد العزيز، (لبنى) نيللي كريم، ويتم استدعاؤه إلى قسم الحالات الخطرة (سيدات) في مستشفى الأمراض العقلية، وهناك يلتقي مع (فريدة) هند صبري، التي تتلاعب بحياته وأسرته. ويعد «الفيل