«ولاد رزق 2» يتجاوز 70 مليون جنيه في 16 يومًا

تحرير:التحرير ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

ولاد رزق

يواصل فيلم "ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض" للنجم أحمد عز، حصد الإيرادات اليومية بمعدل مميز بعد انتهاء عيد الأضحى، وحقق أمس الخميس، 2 مليون و300 ألف و685 جنيها، لتصل محصلة الفيلم في شباك التذاكر بعد 16 يوم عرض إلى 70 مليونا و685 ألف جنيه، كأعلى فيلم تحقيقا لهذا الرقم من الإيرادات في هذه المدة في تاريخ السينما. "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي.

فيلم "ولاد رزق 2" يأتي استكمالا لأحداث الجزء الأول، الذي عرض قبل 3 سنوات عام 2015، وتدور قصة الجزء الثانى بعد مرور 3 سنوات منذ أحداث انتهاء الجزء الأول، إذ يحاول الإخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثا واحدا يطرأ على حياتهم يغير كل