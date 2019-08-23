جريمة

ليلة سقوط دولاب «المعلمة والصبي» لتجارة الهيروين

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٢ م
مخدر الهيروين
مخدر الهيروين
متابعة دقيقة على مدار الساعة يقوم بها رجال الأمن لإحباط صفقات ترويج المواد المخدرة، إذ رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عنصرين من العناصر شديدة الخطورة من ذوى السوابق الإجرامية فى مجال الاتجار في مخدر "الهيروين" وترويجه لعملائهما بنطاق واسع بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، وذلك فى إطار مواصلة الجهود الأمنية لمكافحة كل أشكال الجريمة والعمل على ضبط العناصر الإجرامية القائمين على ارتكابها، والتى من بينها مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة ورصد التشكيلات العصابية القائمة على جلبها وترويجها.
التحريات أكدت أن سيدة تبلغ من العمر 27 سنة، من أهالى كوم السمن ومقيمة بدائرة قسم شرطة العبور، سبق اتهامها فى قضيتين آخرهما قضية مخدرات، وعاطلا يبلغ من العمر 20 سنة سبق اتهامه في قضية مخدرات، يتاجران في الهيروين. وتبين أن المتهمة هي زوجة أحد العناصر الإجرامية فى مجال تجارة المخدرات ومحبوس حاليا لاتهامه
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انقلاب سيارة - أرشيفية

مصرع سيدة وإصابة 4 أطفال في انقلاب سيارة بجمصة

لقيت سيدة مصرعها وأصيب أربعة أطفال بكسور متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة على طريق جمصة الدولي. تلقي اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى شرطة النجدة عن وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة ناحية قرية التخشيبة التابعة لمركز بلقاس، وانتشلتهم فرق الإنقاذ النهري بمساعدة الأهالي، ونقلوا جميعا إلى مستشفى بلقاس لتلقي الاسعافات اللازمة.
ضبط-مخدرات-بـ200-مليون-جنيه (2)

الشرطة تلاحق مروجي الكيف في الأندية والمصايف

حملة تفتيشية مكبرة أعدها قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن فى مجال ضبط قضايا المواد المخدرة بمحيط النوادى الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب بكل أنحاء الجمهورية ومصايف المحافظات الساحلية خلال الأيام الأربعة الماضية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط جرائم تجارة المواد المخدرة، ومن خلال إستراتيجية قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، التى تستهدف حماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان ومجابهة ظاهرة انتشار الاتجار في المواد المخدرة.
عملة-ايران

حيلة ضابط توقع عصابة لتجارة العملة في الدقي

مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق البنوك المعتمدة، هي توجيه مستمر من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه وفق إستراتيجية الوزارة، تلك التعليمات التي ترجمها ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، إذ أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، أن شخصا حاصلا على بكالوريوس تجارة، مقيما بدائرة قسم شرطة إمبابة، وآخر حاصلا على بكالوريوس خدمة اجتماعية مقيما بدائرة قسم شرطة الدقي، وعاطلا مقيما بدائرة قسم شرطة المقطم، كونوا عصابة للاتجار في العملة.
بحيرة-المنزله-في-الدقهليه

الأمن يزيل تعديات على بحيرة المنزلة في 3 محافظات

جهود مستمرة للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون والتصدي لحالات التعدي على أراضي الدولة ونهر النيل، إذ إن أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن تواصل جهودها لتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف في ضوء إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها، تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (3)

مأمورية الفجر.. أمن القليوبية يداهم وكر «ميت العطار»

مشاجرة دامية وقعت بين خارجين على القانون، تبادل طرفاها إطلاق الرصاص مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر وسط حالة من الفزع انتابت أهالي قرية ميت العطار بمركز بنها في محافظة القليوبية ليدفع اللواء طارق عجيز مشاعد وزير الداخلية لأمن القطاع بتعزيزات أمنية للسيطرة على الموقف، وداهمت مأمورية القرية فجر الخميس، وأمكن ضبط 6 عناصر إجرامية عُثر بحيازتهم على أسلحه نارية وذخائر غير مرخصة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وترحيلهم إلى ديوان القسم تحت حراسة أمنية مشددة.
حريق-الكنيسة

مسجل خطر يقتل عاطلا في بنها.. والأهالي يحرقون منزله

في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، شهدت قرية ميت العطار التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية أحداثا مؤسفة، حيث لقى عاطل مصرعه وأصيب آخر في مشاجرة مع مسجل خطر بسبب الخلافات وتجارة المخدرات، ما دفع أهالي المجني عليهما وأعوانهما لإشعال النيران في منزل الجاني انتقاما منه. وتمكنت قوات الأمن والحماية المدنية من السيطرة على الموقف وإخماد النيران والدفع بتشكيلات أمنية والسيطرة على طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
هيروين

ضبط مسجل خطر بنصف كيلو هيروين في القناطر

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، القبض على مسجل خطر وبحوزته سلاح ناري وكمية من مخدر الهيروين الخام قبل توزيعه على عملائه بدائرة القناطر الخيرية. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد ضبط المدعو "منصور س م - 52 عاما - مسجل خطر - مقيم أبو الغيط - سبق اتهامه في 12 قضية مخدرات – سرقة بالإكراه وبحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش و3 طلقات من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين تزن حوالى نصف كيلو جرام و40 قرصا مخدرا ومبلغ مالى 520 جنيها وهاتف محمول"
قوات-الشرطة (3)

سلاح آلي وهيروين.. سقوط «أبو جبل» بـ«الجعافرة»

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية اليوم الإثنين، فى ضبط عنصر إجرامى بمنطقة مثلث الرعب بشبين القناطر وبحوزته سلاح آلى ومخدر الهيروين الخام. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من وحدة مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بضبط العنصر الإجرامى المدعو كريم.ح.ا، وشهرته "أبو جبل"، 31 عاما ومقيم بالجعافرة – دائرة المركز، السابق اتهامه في قضيتى سلاح – مخدرات، وبحوزته سلاح نارى، بندقية آلية، بخزينتها 12 طلقة من ذات العيار، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن نحو 100 جرام وهاتف محمول.
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