ليلة سقوط دولاب «المعلمة والصبي» لتجارة الهيروين

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٢ م

مخدر الهيروين

متابعة دقيقة على مدار الساعة يقوم بها رجال الأمن لإحباط صفقات ترويج المواد المخدرة، إذ رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عنصرين من العناصر شديدة الخطورة من ذوى السوابق الإجرامية فى مجال الاتجار في مخدر "الهيروين" وترويجه لعملائهما بنطاق واسع بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، وذلك فى إطار مواصلة الجهود الأمنية لمكافحة كل أشكال الجريمة والعمل على ضبط العناصر الإجرامية القائمين على ارتكابها، والتى من بينها مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة ورصد التشكيلات العصابية القائمة على جلبها وترويجها.

التحريات أكدت أن سيدة تبلغ من العمر 27 سنة، من أهالى كوم السمن ومقيمة بدائرة قسم شرطة العبور، سبق اتهامها فى قضيتين آخرهما قضية مخدرات، وعاطلا يبلغ من العمر 20 سنة سبق اتهامه في قضية مخدرات، يتاجران في الهيروين. وتبين أن المتهمة هي زوجة أحد العناصر الإجرامية فى مجال تجارة المخدرات ومحبوس حاليا لاتهامه

التحريات أكدت أن سيدة تبلغ من العمر 27 سنة، من أهالى كوم السمن ومقيمة بدائرة قسم شرطة العبور، سبق اتهامها فى قضيتين آخرهما قضية مخدرات، وعاطلا يبلغ من العمر 20 سنة سبق اتهامه في قضية مخدرات، يتاجران في الهيروين.



وتبين أن المتهمة هي زوجة أحد العناصر الإجرامية فى مجال تجارة المخدرات ومحبوس حاليا لاتهامه في 3 قضايا مخدرات، وتنتمي إلى عائلة شديدة الخطورة فى مجال الاتجار في مخدر الهيروين، وسبق أن تم حبس شقيقتيها فى قضايا مخدرات.



عقب تقنين الإجراءات واتخاذ كل التدابير الأمنية اللازمة بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطنى وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات أمام مسكن الأولى، وبحوزتهما 3 كجم هيروين ومبلغ 430 ألف جنيه و4 هواتف محمولة و4 موازين.







