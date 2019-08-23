رياضة

نكشف موعد ظهور الزمالك بالزي الجديد

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م
الزمالك
الزمالك
أجل مسؤولو نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، الظهور بالزي الجديد للفريق الأول لكرة القدم إلى بداية العام المقبل (2020- 2021) بدلا من الموسم الجديد (2019- 2020)، واستقر مسؤولو القلعة البيضاء على استمرار تعاقده مع الشركة الحالية التي ترعى زي النادي، وذلك بعد إعجاب الجماهير بالتصميمات التي قدمتها الشركة، ومن المقرر أن يعلن الزمالك عن التصميمات الجديدة لشكل الزي الخاص بفريق الكرة في شهر ديسمبر المقبل، على أن يدخل النادي الأبيض العام الجديد بهذا الزي.
وفي سياق آخر وافقت الجهات الأمنية على استضافة استاد القاهرة لمباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقب نهاية بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 عامًا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل. ونشر اتحاد الكرة بيانا رسميا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أكد خلاله أن ثروت سويلم
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كلوب (1)

«عودة أليسون وقوة هجوم أرسنال».. كلوب يتحدث

علق الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لنادي ليفربول الإنجليزي، على مباراة الريدز المقبلة، وذلك فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة التى يواجه فيها فريق أرسنال، غدا السبت، على ملعب أنفيلد، وتقام فى إطار الأسبوع الثالث من الدورى الإنجليزى (البريميرليج). وأشار مدرب ليفربول خلال المؤتمر، إلى مدى تطور إصابة أليسون بيكر حارس مرمى الليفر، وتوقعه لتشكيلة الجانرز فى المباراة، وتغنى كلوب بالمدفعجية قائلا: "أرسنال فريق يلعب بشكل هجومى، ومن المحتمل أن يبدأ بنيكولاس بيبي وتشاكا، وهذا يمنحه كفريق قوة أكبر".
ماوريسيو-ساري-

نيدفيد: رابيو لم يفاجئني.. وهذا موعد عودة ساري

شدد بافيل نيدفيد، نائب رئيس يوفنتوس، على أن ماوريسيو ساري، مدرب الفريق، سيعود بعد فترة التوقف الدولي، بعدما عانى من الإصابة بالتهاب رئوي في الأيام الماضية، ستبعده عن إدارة مباراتي بارما ونابولي، ويستعد اليوفي لمواجهة بارما، مساء غدٍ السبت، في إطار منافسات الأسبوع الأول من الدوري الإيطالي. وقال نيدفيد: "أحمل لكم التحيات من ساري، الذي سيعود للفريق عقب فترة التوقف الدولي، وساري يشعر بحالة أفضل، دائمًا يقوم بعمل شاق ويرغب في البقاء بالملعب كل يوم. غياب المدرب عن مقاعد البدلاء يمكن أن يؤدي إلى صعوبات، لكننا تعرضنا لمثل هذا الوضع في مواقف سابقة".
تشيلسى

لامبارد يعلن عدم جاهزية نجم تشيلسي لمواجهة نورويتش

أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي، نبأً غير سار لجماهير البلوز، قبل مباراة فريقه ضد نورويتش سيتي المقرر لها غدًا، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وقال لامبارد، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نجولو كانتي يعاني من إصابة في الكاحل، وسيتم تقييم حالته قبل لقاء نورويتش. هناك شك في إمكانية مشاركته، وأتمنى أن يكون روديجير في حالة جيدة، ويصبح لائقا للمشاركة في المباريات خلال الأسبوع المقبل، وهودسون أودوي لاعب مبشر للغاية. أتمنى أن يكون متاحًا معنا في الفريق عقب فترة التوقف الدولي المقبلة".
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مرتضى منصور - ميتشو

ميتشو: حققت حلمي بتدريب فخر إفريقيا

أكد الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، مدرب الزمالك، أن القيمص الأبيض حلم لأي أحد، مضيفًا: "سأجلب ثنائي من المساعدين من صربيا، دوشان ستيانوفيتش وهو مساعد من ريد ستار بلجراد، ومدرب حراس صربي يعمل في الصين حاليا، وسأقدم أفضل شيء لنادي الزمالك ومستوى اللاعبين العالي الموجود سيساعد على ذلك، بالروح والإصرار والالتزام أستطيع تحقيق كل شيء، عقلية النادي ورئيسه والجماهير هى تحقيق البطولات والنجاح وروح الالتزام التي أراها. أشكر نادي أورلاندو بيراتس لكن الزمالك حلم لأي أحد، لم يكن كلاما في الهواء ولكنها حقيقة وواقع أن قميص الزمالك حلم لأي أحد".
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مرتضى: شوفت أيام سودا.. وأنا وأولادي خدامين للزمالك

يرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن هناك غلًّا تجاهه بسبب ترديد نغمة توريث القلعة البيضاء لأبنائه (أحمد وأمير)، مضيفًا خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في القلعة البيضاء: "يهاجمونني بأنني أريد التوريث لأبنائي الذين يعملون في خدمة النادي دون مقابل .. توريث؟ حازم إمام نجل حمادة إمام وأحمد جلال إبراهيم نجل جلال إبراهيم وعبد الله جورج نجل جورج سعد.. هناك غل تجاهي ولكننا خادمين لنادي الزمالك حتى تقول لنا الجماهير وأعضاء النادي شكرا على وجودنا ولا تريدنا بعد الآن".
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

مرتضى: هاجمت نتنياهو.. وقمت بالتمويه لفضح الخونة

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن عقد الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني الجديد للفريق، لمدة موسم، مضيفًا خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في القلعة البيضاء: "عقد ميتشو لمدة موسم كامل. لم يتم وضع تاريخ لانتهاء العقد بسبب عدم انتظام مسابقة الدوري، قيمة العقد مليون و200 ألف دولار والشرط الجزائي لمدة شهرين، والمدرب الصربي حصل على مقدم العقد أمس بعد التوقيع، وميتشو مدرب رائع للزمالك.. لم يتول تدريب نادٍ وإلا ونجح في التتويج ببطولتين أو 3 بطولات، استقرينا عليه بعد أن أغلقنا ملف دياز وفيريرا".
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رئيس الزمالك يرفض الإعلان عن اسم المدرب لهذا السبب

أشاد رئيس نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، بنجليه أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم، وذلك حسبما أفاد خلال مؤتمر صحفي يعقده بمقر النادي بميت عقبة. وقال رئيس الزمالك: "أشكر أحمد وأمير اللذين جابا العالم كله على حسابهما من أجل السفر للبحث والتفاوض مع مدير فني يناسب نادي الزمالك، وهما لم يتعاقدا، هما أحضرا السير الذاتية والاختيار كان من جانب اللجنة الفنية، وكان هناك اسمان ومجلس الإدارة اختار المدير الفني".
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