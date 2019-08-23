نكشف موعد ظهور الزمالك بالزي الجديد

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م

الزمالك

أجل مسؤولو نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، الظهور بالزي الجديد للفريق الأول لكرة القدم إلى بداية العام المقبل (2020- 2021) بدلا من الموسم الجديد (2019- 2020)، واستقر مسؤولو القلعة البيضاء على استمرار تعاقده مع الشركة الحالية التي ترعى زي النادي، وذلك بعد إعجاب الجماهير بالتصميمات التي قدمتها الشركة، ومن المقرر أن يعلن الزمالك عن التصميمات الجديدة لشكل الزي الخاص بفريق الكرة في شهر ديسمبر المقبل، على أن يدخل النادي الأبيض العام الجديد بهذا الزي.

وفي سياق آخر وافقت الجهات الأمنية على استضافة استاد القاهرة لمباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقب نهاية بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 عامًا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل. ونشر اتحاد الكرة بيانا رسميا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أكد خلاله أن ثروت سويلم

وفي سياق آخر وافقت الجهات الأمنية على استضافة استاد القاهرة لمباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقب نهاية بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 عامًا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل.



ونشر اتحاد الكرة بيانا رسميا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أكد خلاله أن ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، كلف محمد كساب مدير العلاقات الحكومية بالاتحاد، بحضور الاجتماع الأمني الذي تمت خلاله الموافقة على إقامة مباريات الزمالك عقب انتهاء بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.



وكان مرتضى منصور قد كشف في وقت سابق عن موافقة استاد القاهرة على استضافة مبارياته خلال الموسم المقبل، عقب انتهاء أعمال الصيانة في الاستاد، يخضع لها بعد استضافته مباريات كثيرة في كأس إفريقيا 2019 آخرها النهائي بين الجزائر والسنغال.



