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إيرادات «خيال مآتة» في تراجع مستمر

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
خيال مآتة
خيال مآتة
ما زال فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، يواصل تراجعه في حصد الإيرادات اليومية، وحقق أمس الخميس 728 ألفا و357 جنيها، بينما اقترب إجمالي إيراده بعد طرحه ثاني أيام عيد الأضحى من 30 مليون جنيه، محتلا المركز الثالث في قائمة أفلام العيد، بعد فيلمي "الفيل الأزرق 2" للنجوم "كريم عبد العزيز ونيللي كريم وهند صبري"، إذ حقق العمل نحو 85 مليون جنيه، و"ولاد رزق 2" للنجوم "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، باسم سمرة"، إذ حقق العمل إجمالي إيرادات يقدر بنحو 70 مليون جنيه.
وحقق "خيال مآتة" في أول يوم عرض له، 6.5 مليون جنيه، وحقق نحو 6 ملايين جنيه في ثاني أيام عرضه، ثم قلّت إيراداته تدريجيا حتى وصلت إلى أقل من المليون. وواجه "خيال مآتة" عدة أزمات، بدأت بتأخر عرض الفيلم حتى مساء ثاني أيام عيد الأضحى، رغم تأكيد صناع العمل جاهزيته للعرض. كما تعرض لعملية قرصنة وتم تسريب الفيلم
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الفيل-الازرق-2

«الفيل الأزرق 2» يصل لـ86 مليون جنيه في أقل من شهر

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 86 مليون جنيه، فى نحو 29 يوما من طرح الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» يوم 25 يوليو الماضي، إذ بلغت إيراداته أمس الخميس مليونا و166 ألفا و125 جنيها، محتلا المركز الثاني بعد "ولاد رزق" الذي حقق 2 مليون و300 ألف و685 جنيها. وأطاح "الفيل الأزرق 2" بـ"كازابلانكا" من صدارة إيرادات السينما المصرية عبر تاريخها. ويشارك فى بطولة الفيلم "هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا"، بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون ضيوف شرف.
ولاد-رزق

«ولاد رزق 2» يتجاوز 70 مليون جنيه في 16 يومًا

يواصل فيلم "ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض" للنجم أحمد عز، حصد الإيرادات اليومية بمعدل مميز بعد انتهاء عيد الأضحى، وحقق أمس الخميس، 2 مليون و300 ألف و685 جنيها، لتصل محصلة الفيلم في شباك التذاكر بعد 16 يوم عرض إلى 70 مليونا و685 ألف جنيه، كأعلى فيلم تحقيقا لهذا الرقم من الإيرادات في هذه المدة في تاريخ السينما. "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي.
احمد-بدرخان

مخرج العمالقة أحمد بدرخان.. تزوج أسمهان 40 يوما

أحمد بدرخان مخرج من مؤسسي صناعة السينما في مصر وروادها الأوائل، ولد عام 1909 في 18 شارع قرة قول، بحي الخليفة بالقاهرة، وحصل على شهادتي الابتدائية والثانوية من مدرسة الفرير، بدأ تعلقه بالسينما وهو في سن صغيرة وكان يتردد كثيرًا على دور السينما والمسارح، وحاول الالتحاق بمعهد التمثيل الأهلي الذي كان يديره (زكي طليمات)، إلا أنه لم يستمر في الدراسة فيه نظرًا لإغلاقه، وبعدما حصل على شهادة الكفاءة الفرنسية، التحق بالجامعة الأمريكية في القاهرة، وشارك في نشاط فريق التمثيل.
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فيلم خيال مآتة

تعرف على إجمالي إيرادات «خيال مآتة» منذ طرحه

مازال فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، يواصل تراجعه في حصد الإيرادات اليومية، وبلغ إجمالي إيراده بعد طرحه ثاني أيام عيد الأضحى نحو 27 مليون جنيه، محتلا المركز الثالث في قائمة أفلام العيد، بعد فيلمي "الفيل الأزرق 2" للنجوم "كريم عبد العزيز ونيللي كريم وهند صبري"، إذ حقق العمل نحو 83 مليون جنيه، و"ولاد رزق 2" للنجوم "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، باسم سمرة"، إذ حقق العمل إجمالي إيرادات تقدر بنحو 66 مليون جنيه.
فيلم خيال مآتة

«خيال مآتة».. أحمد حلمى يخطئ فى طريق العودة

توقعات كبيرة حملها الجمهور لعودة أحمد حلمى بعد غيابه 3 سنوات منذ فيلمه "لف ودوران" عام 2016، خاصة فى ظل الإعلان عن عودته للتعاون مع منة شلبى بعد فراق 11 عامًا، وبعدما تعاونا معا فى "كده رضا" 2007، و"آسف على الإزعاج" 2008، وكذلك عودته أيضا للتعاون مع خالد الصاوى الذى شارك الثنائى بطولة "كده رضا"، وكذلك عودته للتعاون مع المخرج خالد مرعى والذى قدم معه أهم أفلامه "عسل أسود، آسف على الإزعاج، بلبل حيران، لف ودوران"، بالإضافة لتعاونه الأول مع واحد من أهم الكتاب حاليًّا، وهو عبدالرحيم كمال صانع العديد من الأعمال الناجحة وآخرها مسلسل "أهو ده اللى صار".
فيلم خيال مآتة

«خيال مآتة» يواصل تراجعه.. لأول مرة بالمركز الثالث

يواصل فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، تراجعه في حصد الإيرادات، إذ بلغ إيراده أمس الجمعة نحو 2.5 مليون جنيه، ليتراجع إلى المركز الثالث لأول مرة منذ طرحه في دور العرض، بعد فيلمي "ولاد رزق 2" للنجوم "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، باسم سمرة"، إذ حقق العمل إيرادات تقدر بنحو 5.1 مليون جنيه، و"الفيل الأزرق 2" للنجوم: كريم عبد العزيز ونيللي كريم وهند صبري، إذ حقق العمل نحو 3 ملايين جنيه. وبذلك تصل الإيرادات الإجمالية لـ"خيال مآتة" إلى نحو 22.5 مليون جنيه في 5 أيام منذ طرحه ثاني أيام عيد الأضحى.
فيلم خيال مآتة

«خيال مآتة» ما بين الإعجاب والنقد.. وأحمد حلمي يرد

اختلفت آراء الجمهور حول فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، ما بين الإعجاب بالعمل ووصفه بأحد أهم أعمال الفنان عبر مشواره الفني الذي بدأه مطلع الألفية الجديدة، والنقد لدرجة جعلت البعض يعتبره أسوأ أفلام أحمد حلمي. ومن جانبه، يواصل حلمي، إعادة تغريد التدوينات الإيجابية حول الفيلم عبر حسابه بـ"تويتر"، ومن التدوينات التي أعاد حلمي تغريدها، متابع يقول: "الفيلم حلو على فكرة جدًّا ودي أذواق في ناس عجبها الفيلم وناس لا، بس من وجهة نظري الفيلم كان روعة جدًا"، وآخر: "فيلم جميل وهادف، شكرًا يا فنان مش جديد عليك صاحب رسالة".
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