لامبارد يعلن عدم جاهزية نجم تشيلسي لمواجهة نورويتش

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٧ م

فرانك لامبارد

أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي، نبأً غير سار لجماهير البلوز، قبل مباراة فريقه ضد نورويتش سيتي المقرر لها غدًا، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وقال لامبارد، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نجولو كانتي يعاني من إصابة في الكاحل، وسيتم تقييم حالته قبل لقاء نورويتش. هناك شك في إمكانية مشاركته، وأتمنى أن يكون روديجير في حالة جيدة، ويصبح لائقا للمشاركة في المباريات خلال الأسبوع المقبل، وهودسون أودوي لاعب مبشر للغاية. أتمنى أن يكون متاحًا معنا في الفريق عقب فترة التوقف الدولي المقبلة".

وأكمل مدرب تشيلسي: "أنا سعيد بالفريق والمجموعة التي لديّ الآن، ولذلك لا أتوقع أن نستغنى عن المزيد من اللاعبين قبل نهاية شهر أغسطس الجاري". وواصل فرانك لامبارد: "أعرف فريق نورويتش سيتي جيدًا منذ العام الماضي، كما أنني على دراية بنقاط القوة لديهم. لقد أعجبني أسلوبهم في اللعب هذا الموسم، وأتوقع

وأكمل مدرب تشيلسي: "أنا سعيد بالفريق والمجموعة التي لديّ الآن، ولذلك لا أتوقع أن نستغنى عن المزيد من اللاعبين قبل نهاية شهر أغسطس الجاري".



وواصل فرانك لامبارد: "أعرف فريق نورويتش سيتي جيدًا منذ العام الماضي، كما أنني على دراية بنقاط القوة لديهم. لقد أعجبني أسلوبهم في اللعب هذا الموسم، وأتوقع أن يواجهنا بأسلوب هجومي، ويجب أن أشيد بمدربهم دانييل فارك وأسلوبه في كرة القدم".



وأتم مدرب تشيلسي: "إننا بحاجة إلى أن نكون أكثر حسمًا أمام المرمى في المباريات، ولكنني سعيد إلى حد ما بالطريقة التي نهاجم بها، وأتوقع تسجيل المزيد من الأهداف عن طريق جيرو وأبراهام وباتشواي".

