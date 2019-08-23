رياضة

لامبارد يعلن عدم جاهزية نجم تشيلسي لمواجهة نورويتش

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٧ م
فرانك لامبارد
فرانك لامبارد
أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي، نبأً غير سار لجماهير البلوز، قبل مباراة فريقه ضد نورويتش سيتي المقرر لها غدًا، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وقال لامبارد، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نجولو كانتي يعاني من إصابة في الكاحل، وسيتم تقييم حالته قبل لقاء نورويتش. هناك شك في إمكانية مشاركته، وأتمنى أن يكون روديجير في حالة جيدة، ويصبح لائقا للمشاركة في المباريات خلال الأسبوع المقبل، وهودسون أودوي لاعب مبشر للغاية. أتمنى أن يكون متاحًا معنا في الفريق عقب فترة التوقف الدولي المقبلة".
وأكمل مدرب تشيلسي: "أنا سعيد بالفريق والمجموعة التي لديّ الآن، ولذلك لا أتوقع أن نستغنى عن المزيد من اللاعبين قبل نهاية شهر أغسطس الجاري".   وواصل فرانك لامبارد: "أعرف فريق نورويتش سيتي جيدًا منذ العام الماضي، كما أنني على دراية بنقاط القوة لديهم. لقد أعجبني أسلوبهم في اللعب هذا الموسم، وأتوقع
اقرأ المزيد
كلوب (1)

«عودة أليسون وقوة هجوم أرسنال».. كلوب يتحدث

علق الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لنادي ليفربول الإنجليزي، على مباراة الريدز المقبلة، وذلك فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة التى يواجه فيها فريق أرسنال، غدا السبت، على ملعب أنفيلد، وتقام فى إطار الأسبوع الثالث من الدورى الإنجليزى (البريميرليج). وأشار مدرب ليفربول خلال المؤتمر، إلى مدى تطور إصابة أليسون بيكر حارس مرمى الليفر، وتوقعه لتشكيلة الجانرز فى المباراة، وتغنى كلوب بالمدفعجية قائلا: "أرسنال فريق يلعب بشكل هجومى، ومن المحتمل أن يبدأ بنيكولاس بيبي وتشاكا، وهذا يمنحه كفريق قوة أكبر".
ماوريسيو-ساري-

نيدفيد: رابيو لم يفاجئني.. وهذا موعد عودة ساري

شدد بافيل نيدفيد، نائب رئيس يوفنتوس، على أن ماوريسيو ساري، مدرب الفريق، سيعود بعد فترة التوقف الدولي، بعدما عانى من الإصابة بالتهاب رئوي في الأيام الماضية، ستبعده عن إدارة مباراتي بارما ونابولي، ويستعد اليوفي لمواجهة بارما، مساء غدٍ السبت، في إطار منافسات الأسبوع الأول من الدوري الإيطالي. وقال نيدفيد: "أحمل لكم التحيات من ساري، الذي سيعود للفريق عقب فترة التوقف الدولي، وساري يشعر بحالة أفضل، دائمًا يقوم بعمل شاق ويرغب في البقاء بالملعب كل يوم. غياب المدرب عن مقاعد البدلاء يمكن أن يؤدي إلى صعوبات، لكننا تعرضنا لمثل هذا الوضع في مواقف سابقة".
اتحاد-الكرة

لجنة إدارة اتحاد الكرة تحدد موعد اجتماعها الأول

تعقد لجنة إدارة اتحاد الكرة اجتماعها الأول في الواحدة ظهر غد السبت، برئاسة عمرو الجنايني بالمقر الرئيسي للاتحاد، ومن المقرر أن يبدأ الاتحاد في استقبال وسائل الإعلام اعتبارا من الثانية والنصف بعد الظهر في قاعة المؤتمرات الصحفية تمهيدا لعقد مؤتمر صحفي لتقديم اللجنة وإعلان ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع من قرارات. وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، تقدم باستقالة جماعية، فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي بطولة كأس الأمم، ثم تولى ثروت سويلم، المدير التنفيذي، إدارة الجبلاية بشكل مؤقت، في الفترة الماضية، عقب استقالة مجلس الإدارة.
اقرأ المزيد من الأخبار
أحمد-المحمدي-أستون-فيلا

أستون فيلا يمدد تعاقده مع أحمد المحمدي

أعلن نادي أستون فيلا، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، اليوم الخميسٍ، تمديد تعاقده مع أحمد المحمدي، الظهير الأيمن للمنتخب الوطني، لموسم جديد. أحمد المحمدي صاحب الـ31 عاما انتقل إلى أستون فيلا في 2017 قادما من هال سيتي، وعقد الظهير الأيمن للمنتخب الوطني مع أستون فيلا كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، قبل أن يتم التمديد لنهاية موسم 2020-2021. وساهم أحمد المحمدي الموسم الماضي في وصول أستون فيلا للدوري الإنجليزي الممتاز، فظهر في 42 مباراة ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 8.
تريزيجيه‎

أسطورة أرسنال: تريزيجيه سيصبح له شأن كبير

تحدث إيان رايت، أسطورة نادي أرسنال، عن محمود حسن "تريزيجيه"، نجم المنتخب الوطني ونادي أستون فيلا الإنجليزي، الذي ظهر الأسبوع الماضي لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث شارك أساسيا في لقاء فريقه ضد توتنهام هوتسبير بالجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي، واستبدل حين كان فريقه متقدما بهدف قبل الخسارة (3-1) في نهاية اللقاء. وقال إيان رايت الذي سجل 128 هدفا لأرسنال خلال 221 مباراة، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "لأخبركم بمن أحب، إنه تريزيجيه جناح أستون فيلا، وأعتقد أن تريزيجيه سيصبح له شأن كبير في الدوري الإنجليزي".
محمد-صلاح

إطلالة جديدة لـ«صلاح» في ثاني أيام عيد الأضحى (صورة)

نشر محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى، والمنتخب الوطني، صورة جديدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، فى إطلالة جديدة بعيد الأضحى المبارك. ويوافق اليوم (12-8)، ذكرى تسجيل محمد صلاح أول أهدافه مع ليفربول فى موسم (2017-2018)، الذي تمكن فيه من تسجيل أول أهدافه بقميص الريدز فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج". وتعادل ليفربول مع واتفورد بنتيجة 3 – 3 فى المباراة التى جمعتهما بملعب فيكارج رود، ضمن منافسات الجولة الأولى، حيث تمكن من تسجيل الهدف الثالث فى الدقيقة 57 من عمر المباراة.
مورينيو‎

لامبارد ردًا على مورينيو: «لا أهتم بكلام الآخرين»

شن فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، هجوما لاذعا على البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد انتقاد الأخير له عقب الهزيمة القاسية التي تلقاها البلوز أمام مانشستر يونايتد (4-0) على استاد أولد ترافورد، في المباراة الأولى لهما في «البريميرليج». وزعم مورينيو، الذي يعمل الآن محللا في شبكة سكاي سبورتس البريطانية، أن لامبارد كان بمقدوره أن يختار تشكيلة أكثر خبرة، قائلا: «إذا كان بإمكان كانتي اللعب لمدة 30-35 دقيقة، فكان ينبغي الدفع به أساسيا، وفي تقديري أنه كان لدى تشيلسي إمكانية اللعب بلاعبين أكثر خبرة، وماركوس ألونسو كان على دكة البدلاء، وكانتي وجيرود أيضا».
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org