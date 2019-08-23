ريهام سعيد عن منتقدي تصريحات السمنة: شكلهم وحش فعلا

تحرير:التحرير ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٤ م

ريهام سعيد

تصريحات جديدة أدلت بها الإعلامية ريهام سعيد، بسبب الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثها عن مرضى السمنة خلال إحدى حلقات برنامجها "صبايا" على قناة "الحياة"، إذ عدّه كثيرون إساءة كبيرة لهم. وقالت ريهام سعيد، في فيديو نشرته اليوم الجمعة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، إنها سعيدة للغاية بالضجة التي حدثت حول تصريحاتها، لأنها تدل على أنها "غايظة ناس كتير"، على حد تعبيرها، مضيفة: "إحنا عملنا جراحات لناس كتير من مرضى السمنة الأسبوع اللي فات، وبقوا زي الفل وصحتهم كويسة أوي".

وقالت إن الكثير من الأطباء أصابهم الضيق بسبب الحلقة، موضحة: "النجاح بيضايق أنا عارفة، وللمرة الأخيرة بقول لجمهوري اللي بيحبني إحنا ماجرحناش حد وما اتكلمناش وحش عن حد. الناس اللي اتكلمنا عنهم فوق الـ200 كيلو هم عبء فعلا على الدولة لأنهم مابيشتغلوش، والسمنة لو ماعندكش مشاكل في الغدد أو جينات فإنت اخترت