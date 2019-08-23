نيدفيد: رابيو لم يفاجئني.. وهذا موعد عودة ساري

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م

ماوريسيو ساري

شدد بافيل نيدفيد، نائب رئيس يوفنتوس، على أن ماوريسيو ساري، مدرب الفريق، سيعود بعد فترة التوقف الدولي، بعدما عانى من الإصابة بالتهاب رئوي في الأيام الماضية، ستبعده عن إدارة مباراتي بارما ونابولي، ويستعد اليوفي لمواجهة بارما، مساء غدٍ السبت، في إطار منافسات الأسبوع الأول من الدوري الإيطالي. وقال نيدفيد: "أحمل لكم التحيات من ساري، الذي سيعود للفريق عقب فترة التوقف الدولي، وساري يشعر بحالة أفضل، دائمًا يقوم بعمل شاق ويرغب في البقاء بالملعب كل يوم. غياب المدرب عن مقاعد البدلاء يمكن أن يؤدي إلى صعوبات، لكننا تعرضنا لمثل هذا الوضع في مواقف سابقة".

وأضاف نائب رئيس يوفنتوس: "فابيو باراتيسي، المدير الرياضي، قدم موسم انتقالات رائعا، وإذا سنحت أمامنا فرص أخرى سنقيمها ونحاول استغلالها، ويوفنتوس على مدار التاريخ يلعب من أجل الفوز". وأردف نيدفيد: "قمنا بإجراء تغييرات مهمة لكنها ليست لحظة انتقالية. يوفنتوس فريق مبني على الاحترافية، العمل والتضحيات، نريد

وأضاف نائب رئيس يوفنتوس: "فابيو باراتيسي، المدير الرياضي، قدم موسم انتقالات رائعا، وإذا سنحت أمامنا فرص أخرى سنقيمها ونحاول استغلالها، ويوفنتوس على مدار التاريخ يلعب من أجل الفوز".



وأردف نيدفيد: "قمنا بإجراء تغييرات مهمة لكنها ليست لحظة انتقالية. يوفنتوس فريق مبني على الاحترافية، العمل والتضحيات، نريد الفوز مجددًا هذا الموسم، وأدريان رابيو لم يفاجئني، لقد كنا نتابعه منذ فترة طويلة، أعتقد أنه سيكون لاعبًا مهما، لم يشارك منذ عدة أشهر، لذلك سيحتاج لبعض الوقت".



وواصل نائب رئيس يوفنتوس: "دوري أبطال أوروبا هو هدف لنا وليس هاجسًا، مثله مثل الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، وهيجواين هو واحد من أفضل المهاجمين في العالم، نحن سعداء بوجوده معنا، أعتقد أننا تمكنّا من إنشاء فريق من أفضل الفرق في أوروبا، ومع مدرب سيساعد الفريق على التطور".

