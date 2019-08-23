رياضة

نيدفيد: رابيو لم يفاجئني.. وهذا موعد عودة ساري

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م
ماوريسيو ساري
ماوريسيو ساري
شدد بافيل نيدفيد، نائب رئيس يوفنتوس، على أن ماوريسيو ساري، مدرب الفريق، سيعود بعد فترة التوقف الدولي، بعدما عانى من الإصابة بالتهاب رئوي في الأيام الماضية، ستبعده عن إدارة مباراتي بارما ونابولي، ويستعد اليوفي لمواجهة بارما، مساء غدٍ السبت، في إطار منافسات الأسبوع الأول من الدوري الإيطالي. وقال نيدفيد: "أحمل لكم التحيات من ساري، الذي سيعود للفريق عقب فترة التوقف الدولي، وساري يشعر بحالة أفضل، دائمًا يقوم بعمل شاق ويرغب في البقاء بالملعب كل يوم. غياب المدرب عن مقاعد البدلاء يمكن أن يؤدي إلى صعوبات، لكننا تعرضنا لمثل هذا الوضع في مواقف سابقة".
وأضاف نائب رئيس يوفنتوس: "فابيو باراتيسي، المدير الرياضي، قدم موسم انتقالات رائعا، وإذا سنحت أمامنا فرص أخرى سنقيمها ونحاول استغلالها، ويوفنتوس على مدار التاريخ يلعب من أجل الفوز". وأردف نيدفيد: "قمنا بإجراء تغييرات مهمة لكنها ليست لحظة انتقالية. يوفنتوس فريق مبني على الاحترافية، العمل والتضحيات، نريد
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كلوب (1)

«عودة أليسون وقوة هجوم أرسنال».. كلوب يتحدث

علق الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لنادي ليفربول الإنجليزي، على مباراة الريدز المقبلة، وذلك فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة التى يواجه فيها فريق أرسنال، غدا السبت، على ملعب أنفيلد، وتقام فى إطار الأسبوع الثالث من الدورى الإنجليزى (البريميرليج). وأشار مدرب ليفربول خلال المؤتمر، إلى مدى تطور إصابة أليسون بيكر حارس مرمى الليفر، وتوقعه لتشكيلة الجانرز فى المباراة، وتغنى كلوب بالمدفعجية قائلا: "أرسنال فريق يلعب بشكل هجومى، ومن المحتمل أن يبدأ بنيكولاس بيبي وتشاكا، وهذا يمنحه كفريق قوة أكبر".
تشيلسى

لامبارد يعلن عدم جاهزية نجم تشيلسي لمواجهة نورويتش

أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي، نبأً غير سار لجماهير البلوز، قبل مباراة فريقه ضد نورويتش سيتي المقرر لها غدًا، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وقال لامبارد، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نجولو كانتي يعاني من إصابة في الكاحل، وسيتم تقييم حالته قبل لقاء نورويتش. هناك شك في إمكانية مشاركته، وأتمنى أن يكون روديجير في حالة جيدة، ويصبح لائقا للمشاركة في المباريات خلال الأسبوع المقبل، وهودسون أودوي لاعب مبشر للغاية. أتمنى أن يكون متاحًا معنا في الفريق عقب فترة التوقف الدولي المقبلة".
اتحاد-الكرة

لجنة إدارة اتحاد الكرة تحدد موعد اجتماعها الأول

تعقد لجنة إدارة اتحاد الكرة اجتماعها الأول في الواحدة ظهر غد السبت، برئاسة عمرو الجنايني بالمقر الرئيسي للاتحاد، ومن المقرر أن يبدأ الاتحاد في استقبال وسائل الإعلام اعتبارا من الثانية والنصف بعد الظهر في قاعة المؤتمرات الصحفية تمهيدا لعقد مؤتمر صحفي لتقديم اللجنة وإعلان ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع من قرارات. وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، تقدم باستقالة جماعية، فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي بطولة كأس الأمم، ثم تولى ثروت سويلم، المدير التنفيذي، إدارة الجبلاية بشكل مؤقت، في الفترة الماضية، عقب استقالة مجلس الإدارة.
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ماوريسيو-ساري- (2)

يوفنتوس يكشف عن تطور الحالة الصحية لساري

أعلن نادى يوفنتوس الإيطالى عن تطورات جديدة فى الحالة الصحية لموريسيو سارى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم للسيدة العجوز، وكان أصدر البيانكونيرى بيانا فى وقت سابق أوضح فيه إصابة المدير الفنى الإيطالى، بالتهاب في الرئة. وأضاف البيان أن سارى أُصيب بالمرض الأسبوع الماضي وتطلب علاجًا طبيًّا في عدة مناسبات، بما في ذلك قبل المباراة الودية مع فريق فيلار بيروسا. وقال الموقع الرسمي لنادي يوفنتوس اليوم الخميس عن تطورات الحالة الصحية لسارى إنه خضع لمزيد من الفحوصات الطبية اليوم وتأكد تحسن حالته.
سارى‎

يوفنتوس يعلن إصابة ماوريسيو ساري بمرض رئوي

أصدر نادى يوفنتوس الإيطالى بيانا أوضح فيه إصابة الإيطالى ماوريسيو ساري المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم للسيدة العجوز، بالتهاب في الرئة. وأضاف البيان أن سارى أُصيب بالمرض الأسبوع الماضي وتطلب علاجًا طبيًّا في عدة مناسبات، بما في ذلك قبل المباراة الودية مع فريق فيلار بيروسا. واكمل البيان:" "أن ماوريسيو ساري لم يقم برحلة إلى تريستينا لمباراة ودية مساء السبت الماضى، بعد أن حصل على راحة نهاية الأسبوع، حيث يقوم بتنسيق عمل الفريق مع باقى أعضاء الجهاز الفنى".
ايكاردى

نابولي يمنح إيكاردي الفرصة الأخيرة لتحديد مصيره

وضع نادي نابولي الإيطالي موعدًا للمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، لتحديد موقفه من الانضمام إلى صفوف الفريق، ويوجد نابولي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بقوة، بحثا عن التعاقد مع مهاجم جديد قبل بداية الموسم الجديد، ويضع الفريق إيكاردي على رأس أولوياته، خاصة أن إدارة إنتر أخبرت إيكاردي بالفعل بخروجه من حسابات الفريق الموسم المقبل، ويستعد نابولي للتقدم بعرض يتراوح ما بين 50 و60 مليون يورو، إضافة إلى المهاجم ميليك لضم إيكاردي، وهو عرض يصعب على الإنتر رفضه.
تتويج-ليفربول‎ (3)

رئيس ليفربول يهاجم غياب المنافسة في الدوري الإيطالي

هاجم رئيس ليفربول، توم فيرنر، الدوري الإيطالي مشيدًا بالدوري الإنجليزي والتنافسية الشديدة الموجودة به على عكس الكالتشيو، وذلك في حواره مع موقع "The Athletic"، وقال رئيس ليفربول في هذا الشأن: "أعتقد أن الموسم الماضي في إنجلترا كان إيجابيا للغاية بالنسبة لتلك الرياضة، بالنظر إلى التنافس الثنائي الشديد بين ليفربول ومانشستر سيتي، من الهام للغاية بالنسبة للدوري الإنجليزي أن توجد به منافسة حقيقية دائمة مثل تلك التي عاصرناها الموسم الماضي"، وذلك بعد أن حسم السيتي اللقب في الجولة الأخيرة بفارق نقطة واحدة عن الريدز.
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