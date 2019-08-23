«المفاعل العائم» يثير انتقادات نووية جديدة ضد روسيا

تصر روسيا على المضيّ في طريقها نحو تشغيل المفاعل العائم، الذي يعد الأول من نوعه في العالم، وذلك رغم الانتقادات المستمرة لتلك البرامج الخطيرة
على الرغم من الانتقادات التي تواجهها الخطط النووية لروسيا، خاصة بعد الانفجار الضخم الذي هزها في وقت سابق من الشهر الجاري، لا تزال موسكو تصر على السير في خططها المتعلقة بالتطوير النووي، والتي تعدها منذ سنوات طويلة للتنفيذ.
وفي هذا السياق، تعتزم روسيا إطلاق أول مفاعل نووي عائم في العالم، وإرساله في رحلة طويلة عبر القطب الشمالي، تبدأ من اليوم الجمعة، وذلك على الرغم من تحذير البيئة من مخاطر جسيمة على المنطقة، خاصة بعد حادث الانفجار الضخم ذي الطابع النووي بروسيا.
وحسب ما ورد في صحيفة موسكو تايمز، المعنية بمتابعة الشؤون الروسية، سيغادر أكادميك لومونوسوف، وهو الاسم المستخدم للإشارة إلى المفاعل النووي العائم المحمل بالوقود، ميناء مورمانسك في القطب الشمالي لبدء رحلته بطول 5000 كيلومتر إلى شمال شرق سيبيريا.
روسيا كلمة السر وراء الاختبار الصاروخي الأمريكي
وقالت وكالة
وحسب ما ورد في صحيفة موسكو تايمز، المعنية بمتابعة الشؤون الروسية، سيغادر أكادميك لومونوسوف، وهو الاسم المستخدم للإشارة إلى المفاعل النووي العائم المحمل بالوقود، ميناء مورمانسك في القطب الشمالي لبدء رحلته بطول 5000 كيلومتر إلى شمال شرق سيبيريا.
روسيا كلمة السر وراء الاختبار الصاروخي الأمريكي
وقالت وكالة الطاقة النووية الروسية، روساتوم، إن المفاعل هو بديل أبسط لبناء محطة تقليدية على الأرض يتم تجميدها على مدار السنة، وتعتزم الوكالة بيع هذه المفاعلات في الخارج ضمن خطط التطوير المستقبلية.
ولا تزال التحذيرات الصادرة عن الجماعات والمنظمات المعنية بالبيئة، والتي دقت ناقوس الخطر منذ فترة طويلة حول مخاطر المشروع، تقف عائقًا أمام عمليات التطوير النووي الروسي، حيث وصفته بأنه "تشيرنوبيل الجليد" و"تيتانيك النووية".
وأثار الانفجار الضخم الذي وقع هذا الشهر في موقع للاختبارات العسكرية أقصى شمال روسيا، حالة من الخوف المضاعف تجاه المفاعل العائم، الذي من المتوقع أن تستمر رحلته ما بين أربعة وستة أسابيع، حسب الأحوال الجوية وكمية الجليد في الطريق.
وعلى الرغم من تلك المخاوف، فإن روسيا بدت حريصة على إحراز التقدم الذي خُطط له منذ أكثر من 13 عاما، إذ بدأ العمل في أكاديمك لومونوسوف البالغ طوله 144 مترًا، في سان بطرسبرج، عام 2006.
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وعند وصوله إلى بيفيك، وهي بلدة يسكنها 5000 نسمة في منطقة تشوكوتكا السيبيرية، فإنه سيعمل بديلا لمحطة نووية محلية ومصنع مغلق للفحم في تلك المنطقة، وهو ما سيكون أول أعمال المفاعل النووي الجديد لروسيا.
وحسب الصحيفة المعنية بالشأن الروسي، من المقرر أن يدخل المفاعل حيز التنفيذ بحلول نهاية العام، لخدمة منصات النفط في المنطقة بشكل أساسي، حيث تقوم روسيا بتطوير استغلال المواد الهيدروكربونية في القطب الشمالي.
وقال رشيد عليموف، رئيس قطاع الطاقة في منظمة السلام الأخضر في روسيا، إن الجماعات البيئية تنتقد فكرة وجود مفاعل عائم منذ التسعينيات في القرن الماضي، مشيرًا إلى أن "أي محطة للطاقة النووية تنتج نفايات مشعة ويمكن أن تتعرض لحادث، لكن أكاديميك لومونوسوف مُعرض أيضًا للعواصف".
وأوضح أن المفاعل تجره سفن أخرى، ما يجعل احتماليات الاصطدام خلال العاصفة أكثر ترجيحًا، الأمر الذي قد تنتج عنه كوارث بيئية وأمنية تهدد المناطق المحيطة.
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وبشأن خطط روساتوم لتخزين الوقود المستهلك على متن المفاعل العائم، قال عليموف: "أي حادث ينطوي على هذا الوقود قد يكون له تأثير خطير فى البيئة الهشة في القطب الشمالي".
وأضاف أنه لا توجد "بنية أساسية لتنظيف الأسلحة النووية" في المنطقة، وهو ما يعني مزيدا من الأخطار في تلك المناطق.
وأدى الاحتباس الحراري وذوبان الجليد إلى جعل الممر الشمالي الشرقي، الذي يربط المحيطين الأطلسي والهادئ على طول الساحل الشمالي لروسيا، مؤهلًا بشكل أكبر لمرور السفن، وإن كانت بعض العوامل الجوية؛ مثل العواصف، قد تصبح الأكثر تأثيرًا.