«المفاعل العائم» يثير انتقادات نووية جديدة ضد روسيا

تصر روسيا على المضيّ في طريقها نحو تشغيل المفاعل العائم، الذي يعد الأول من نوعه في العالم، وذلك رغم الانتقادات المستمرة لتلك البرامج الخطيرة

تحرير:محمود نبيل ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٥١ م

مفاعل

على الرغم من الانتقادات التي تواجهها الخطط النووية لروسيا، خاصة بعد الانفجار الضخم الذي هزها في وقت سابق من الشهر الجاري، لا تزال موسكو تصر على السير في خططها المتعلقة بالتطوير النووي، والتي تعدها منذ سنوات طويلة للتنفيذ. وفي هذا السياق، تعتزم روسيا إطلاق أول مفاعل نووي عائم في العالم، وإرساله في رحلة طويلة عبر القطب الشمالي، تبدأ من اليوم الجمعة، وذلك على الرغم من تحذير البيئة من مخاطر جسيمة على المنطقة، خاصة بعد حادث الانفجار الضخم ذي الطابع النووي بروسيا.

وحسب ما ورد في صحيفة موسكو تايمز، المعنية بمتابعة الشؤون الروسية، سيغادر أكادميك لومونوسوف، وهو الاسم المستخدم للإشارة إلى المفاعل النووي العائم المحمل بالوقود، ميناء مورمانسك في القطب الشمالي لبدء رحلته بطول 5000 كيلومتر إلى شمال شرق سيبيريا. روسيا كلمة السر وراء الاختبار الصاروخي الأمريكي وقالت وكالة