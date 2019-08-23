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«المفاعل العائم» يثير انتقادات نووية جديدة ضد روسيا

تصر روسيا على المضيّ في طريقها نحو تشغيل المفاعل العائم، الذي يعد الأول من نوعه في العالم، وذلك رغم الانتقادات المستمرة لتلك البرامج الخطيرة
تحرير:محمود نبيل ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٥١ م
مفاعل
مفاعل
على الرغم من الانتقادات التي تواجهها الخطط النووية لروسيا، خاصة بعد الانفجار الضخم الذي هزها في وقت سابق من الشهر الجاري، لا تزال موسكو تصر على السير في خططها المتعلقة بالتطوير النووي، والتي تعدها منذ سنوات طويلة للتنفيذ. وفي هذا السياق، تعتزم روسيا إطلاق أول مفاعل نووي عائم في العالم، وإرساله في رحلة طويلة عبر القطب الشمالي، تبدأ من اليوم الجمعة، وذلك على الرغم من تحذير البيئة من مخاطر جسيمة على المنطقة، خاصة بعد حادث الانفجار الضخم ذي الطابع النووي بروسيا.
وحسب ما ورد في صحيفة موسكو تايمز، المعنية بمتابعة الشؤون الروسية، سيغادر أكادميك لومونوسوف، وهو الاسم المستخدم للإشارة إلى المفاعل النووي العائم المحمل بالوقود، ميناء مورمانسك في القطب الشمالي لبدء رحلته بطول 5000 كيلومتر إلى شمال شرق سيبيريا. روسيا كلمة السر وراء الاختبار الصاروخي الأمريكي وقالت وكالة
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رسائل ماكرون تنهي آمال جونسون في تعديل اتفاق الخروج

عندما تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، إلى المراسلين قبيل اجتماعهم في العاصمة باريس، أمس الخميس، بدوَا كأنهما يسيران في طرق متوازية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والمقرر له نهاية أكتوبر المقبل. وبدا من الواضح أن كلا الجانبين يتمسك بالاتجاه السياسي لبلاده في الأزمة، حيث طالب رئيس الوزراء البريطاني الاتحاد الأوروبي بإعادة فتح المفاوضات بشأن اتفاقية خروج بلاده، في حين يرى الرئيس الفرنسي أن هذا غير ممكن في الوقت الحالي.
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تدابير وخبراء.. أول تعليق لبوتين على الانفجار النووي

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بعد الانفجار النووي.. أول إجراء مصري بشأن القمح الروسي

كشف الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حقيقة ما تم تداوله بشأن تأثير الانفجار النووي على القمح الروسي الذي تستورده مصر من هناك، موضحًا أنه لا تهاون في قضية سلامة المنتجات الزراعيه المستوردة. وأضاف وزير الزراعة، في بيان الخميس، أن الحجر الزراعي المصري يفحص جميع الشحنات من الحبوب "بما فيها القمح" والواردة من روسيا لضمان خلوها من الآفات الحجرية التي تمثل خطورة على الثروة الزراعية المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات يقوم بها الحجر الزراعي حتى من قبل الانفجار الأخير.
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على الرغم من أنه لا يُعرف سوى القليل عن الاختبار الفاشل لأحد الصواريخ النووية الذي وقع بالقرب من مدينة سيفيرودفينسك في شمال روسيا الأسبوع الماضي، والذي أدى إلى انفجار ضخم وارتفاع كبير في مستويات الإشعاع بالقرب من الموقع، فإن هذا الحادث الذي أودى بحياة ما لا يقل عن خمسة مهندسين نوويين واثنين آخرين وإصابة نحو عشرة أشخاص آخرين بجروح، أعطى مؤشرات واضحة لبعض الأزمات التي قد تعاني منها روسيا على مستوى التطوير العسكري النووي في المستقبل القريب، خاصة مع رغبتها في استمرار مواكبة التنافس مع أمريكا.
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إصابة 10 أشخاص في هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية

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