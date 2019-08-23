رياضة

«عودة أليسون وقوة هجوم أرسنال».. كلوب يتحدث

تحرير:محمد جمال ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٥٧ م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
علق الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لنادي ليفربول الإنجليزي، على مباراة الريدز المقبلة، وذلك فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة التى يواجه فيها فريق أرسنال، غدا السبت، على ملعب أنفيلد، وتقام فى إطار الأسبوع الثالث من الدورى الإنجليزى (البريميرليج). وأشار مدرب ليفربول خلال المؤتمر، إلى مدى تطور إصابة أليسون بيكر حارس مرمى الليفر، وتوقعه لتشكيلة الجانرز فى المباراة، وتغنى كلوب بالمدفعجية قائلا: "أرسنال فريق يلعب بشكل هجومى، ومن المحتمل أن يبدأ بنيكولاس بيبي وتشاكا، وهذا يمنحه كفريق قوة أكبر".
وأكمل كلوب: "لا أنشغل بكم سنسجل أمام أرسنال، فكل ما أبحث عنه هو الخروج بالفوز، ونملك قرارين للوقوف أمام قوتهم الهجومية، ويجب على لاعبى الليفر الحفاظ على الكرة طوال المباراة واللعب بشجاعة". وعن بداية الموسم قال مدرب ليفربول: "لا أهتم بأن أبدأ الموسم بشكل مثالى، فأهم شيء أن أكون مستعدا للموسم، وهذا ما
اقرأ المزيد
ماوريسيو-ساري-

نيدفيد: رابيو لم يفاجئني.. وهذا موعد عودة ساري

شدد بافيل نيدفيد، نائب رئيس يوفنتوس، على أن ماوريسيو ساري، مدرب الفريق، سيعود بعد فترة التوقف الدولي، بعدما عانى من الإصابة بالتهاب رئوي في الأيام الماضية، ستبعده عن إدارة مباراتي بارما ونابولي، ويستعد اليوفي لمواجهة بارما، مساء غدٍ السبت، في إطار منافسات الأسبوع الأول من الدوري الإيطالي. وقال نيدفيد: "أحمل لكم التحيات من ساري، الذي سيعود للفريق عقب فترة التوقف الدولي، وساري يشعر بحالة أفضل، دائمًا يقوم بعمل شاق ويرغب في البقاء بالملعب كل يوم. غياب المدرب عن مقاعد البدلاء يمكن أن يؤدي إلى صعوبات، لكننا تعرضنا لمثل هذا الوضع في مواقف سابقة".
تشيلسى

لامبارد يعلن عدم جاهزية نجم تشيلسي لمواجهة نورويتش

أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي، نبأً غير سار لجماهير البلوز، قبل مباراة فريقه ضد نورويتش سيتي المقرر لها غدًا، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وقال لامبارد، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نجولو كانتي يعاني من إصابة في الكاحل، وسيتم تقييم حالته قبل لقاء نورويتش. هناك شك في إمكانية مشاركته، وأتمنى أن يكون روديجير في حالة جيدة، ويصبح لائقا للمشاركة في المباريات خلال الأسبوع المقبل، وهودسون أودوي لاعب مبشر للغاية. أتمنى أن يكون متاحًا معنا في الفريق عقب فترة التوقف الدولي المقبلة".
اتحاد-الكرة

لجنة إدارة اتحاد الكرة تحدد موعد اجتماعها الأول

تعقد لجنة إدارة اتحاد الكرة اجتماعها الأول في الواحدة ظهر غد السبت، برئاسة عمرو الجنايني بالمقر الرئيسي للاتحاد، ومن المقرر أن يبدأ الاتحاد في استقبال وسائل الإعلام اعتبارا من الثانية والنصف بعد الظهر في قاعة المؤتمرات الصحفية تمهيدا لعقد مؤتمر صحفي لتقديم اللجنة وإعلان ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع من قرارات. وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، تقدم باستقالة جماعية، فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي بطولة كأس الأمم، ثم تولى ثروت سويلم، المدير التنفيذي، إدارة الجبلاية بشكل مؤقت، في الفترة الماضية، عقب استقالة مجلس الإدارة.
اقرأ المزيد من الأخبار
ايمري

إيمري: نيكولاس بيبي مستعد لمباراة ليفربول

كشف الإسبانى أوناي إيمري مدرب آرسنال، عن أن نيكولاس بيبي المنضم حديثا لصفوف الجانرز يستعد لخوض أولى مبارياته أساسيا في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) والتى سيواجه فيها فريق ليفربول، على ملعب أنفيلد السبت المقبل فى تمام الساعة السادسة والنصف فى إطار الأسبوع الثالث من عمر بطولة البريميرليج. وقال إيمري خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "نيكولاس بيبي مستعد بشكل كامل للمشاركة مع الجانرز، وأهم شيء أن نساعده وأسرته على الشعور بالارتياح فى المدينة هنا".
تشامبرلين

لتعويض فترة الغياب.. تشامبرلين يمدد عقده مع ليفربول

أعلن نادى ليفربول عن تمديد عقده مع أوكسلد تشامبرلين خط وسط الريدز، وكشف الموقع الرسمى لليفربول عن أن اللاعب مدد عقدا "طويل الأمد" مع الفريق. وعلق اللاعب على تمديد العقد قائلا: "أنا متحمس جدًّا، العقد كان في طور الإعداد لفترة قصيرة، لذا من الجيد أن يتم ذلك أخيرًا وأن أقضي وقتي هنا، وهو ما أتطلع إليه". وأكمل تشامبرلين: "أعتقد أنها فرصة جديدة للعودة، وتعويض الأوقات التى ضاعت من قبل، أنت لا تحصل على فرصة للعب لليفربول كل يوم، أنا أسعى لمد العقد لأكثر من ذلك".
بيير-ايميريك-اوباميانج

أوباميانج يطالب أرسنال بالمنافسة على لقب الدوري

يرى المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، أن طموح أرسنال هذا الموسم، يجب أن يتخطى فكرة إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى، بل أن يكون الهدف هو التتويج بلقب الدوري الغائب عن خزائن الفريق منذ 15 عامًا، وحقق أرسنال العلامة الكاملة من خلال الفوز في أول مباراتين في الدوري هذا الموسم، بالتغلب على نيوكاسل خارج أرضه بهدف نظيف، قبل التغلب على بيرنلي بنتيجة 2-1 يوم السبت الماضي، ليتواجد المدفعجية في صدارة جدول الترتيب مناصفة مع ليفربول الذي حقق هو الآخر العلامة الكاملة.
محمد-صلاح (3)

محمد صلاح يكشف موقفه من الرحيل عن ليفربول

يرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، أن عدم إجراء الريدز بقيادة الألماني يورجن كلوب أي تعاقدات كبيرة مع لاعبين جدد في الصيف، يثبت أن الفريق يمتلك لاعبين جيدين، وذلك حسبما أفاد اليوم الأربعاء، لـCNN، قبل ساعات من قيادة فريقه بطل دوري أبطال أوروبا، لخوض غمار نهائي كأس السوبر الأوروبي، أمام تشيلسي بطل الدوري الأوروبي، والذي سيقام اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية إسطنبول، والذي ستديره الفرنسية ستيفاني فريبارت، ويعاونها طاقم تحكيم نسائي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org