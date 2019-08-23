«عودة أليسون وقوة هجوم أرسنال».. كلوب يتحدث

تحرير:محمد جمال ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٥٧ م

يورجن كلوب

علق الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لنادي ليفربول الإنجليزي، على مباراة الريدز المقبلة، وذلك فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة التى يواجه فيها فريق أرسنال، غدا السبت، على ملعب أنفيلد، وتقام فى إطار الأسبوع الثالث من الدورى الإنجليزى (البريميرليج). وأشار مدرب ليفربول خلال المؤتمر، إلى مدى تطور إصابة أليسون بيكر حارس مرمى الليفر، وتوقعه لتشكيلة الجانرز فى المباراة، وتغنى كلوب بالمدفعجية قائلا: "أرسنال فريق يلعب بشكل هجومى، ومن المحتمل أن يبدأ بنيكولاس بيبي وتشاكا، وهذا يمنحه كفريق قوة أكبر".

وأكمل كلوب: "لا أنشغل بكم سنسجل أمام أرسنال، فكل ما أبحث عنه هو الخروج بالفوز، ونملك قرارين للوقوف أمام قوتهم الهجومية، ويجب على لاعبى الليفر الحفاظ على الكرة طوال المباراة واللعب بشجاعة". وعن بداية الموسم قال مدرب ليفربول: "لا أهتم بأن أبدأ الموسم بشكل مثالى، فأهم شيء أن أكون مستعدا للموسم، وهذا ما