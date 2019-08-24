«لو هتسافر بعربيتك».. هذه السيارات الأفضل لك

ظهرت العشرات من الموديلات التي تتمتع بالمساحات الداخلية الواسعة، وهو الأمر الذي يجعلها من السيارات المريحة التي يرغب العديد من الأشخاص في استخدامها أثناء السفر

تحرير:محمود نبيل ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

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يلجأ جمهور السيارات لاستخدام الموديلات المريحة ذات المساحات الواسعة، وهو الأمر الذي يضمن لهم الراحة أثناء السفر لمسافات طويلة، ولذلك فإن تلك المجموعة تكون دومًا الخيار الأول للراغبين في الاستمتاع برحلاتهم الطويلة بشكل واضح. وخلال السنوات القليلة الماضية، ظهرت العشرات من الموديلات التي تتمتع بالمساحات الداخلية الواسعة، والتي وفرت الراحة لجمهورها على مستوى الأسواق العالمية المختلفة، لتكون بذلك أيقونات السفر والرحلات الطويلة لمحبي الانتقال بالسيارات إلى أماكن بعيدة.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة كارتوك الهندية، مجموعة من الموديلات التي ينظر إليها على أنها السيارات المريحة في السفر والرحلات الطويلة، وذلك لما تتمتع به من مساحات كبيرة مريحة للركاب في كل الصفوف. هوندا سيتي لا شك أنها واحدة من أهم السيارات التي تراهن عليها الشركة اليابانية العملاقة في الأسواق العالمية،