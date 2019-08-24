«لو هتسافر بعربيتك».. هذه السيارات الأفضل لك

ظهرت العشرات من الموديلات التي تتمتع بالمساحات الداخلية الواسعة، وهو الأمر الذي يجعلها من السيارات المريحة التي يرغب العديد من الأشخاص في استخدامها أثناء السفر
يلجأ جمهور السيارات لاستخدام الموديلات المريحة ذات المساحات الواسعة، وهو الأمر الذي يضمن لهم الراحة أثناء السفر لمسافات طويلة، ولذلك فإن تلك المجموعة تكون دومًا الخيار الأول للراغبين في الاستمتاع برحلاتهم الطويلة بشكل واضح.
وخلال السنوات القليلة الماضية، ظهرت العشرات من الموديلات التي تتمتع بالمساحات الداخلية الواسعة، والتي وفرت الراحة لجمهورها على مستوى الأسواق العالمية المختلفة، لتكون بذلك أيقونات السفر والرحلات الطويلة لمحبي الانتقال بالسيارات إلى أماكن بعيدة.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة كارتوك الهندية، مجموعة من الموديلات التي ينظر إليها على أنها السيارات المريحة في السفر والرحلات الطويلة، وذلك لما تتمتع به من مساحات كبيرة مريحة للركاب في كل الصفوف.
هوندا سيتي
لا شك أنها واحدة من أهم السيارات التي تراهن عليها الشركة اليابانية العملاقة في الأسواق العالمية،
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة كارتوك الهندية، مجموعة من الموديلات التي ينظر إليها على أنها السيارات المريحة في السفر والرحلات الطويلة، وذلك لما تتمتع به من مساحات كبيرة مريحة للركاب في كل الصفوف.
هوندا سيتي
لا شك أنها واحدة من أهم السيارات التي تراهن عليها الشركة اليابانية العملاقة في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي جعلها من بين أكثر الموديلات المريحة في السفر، لا سيما أن هوندا تسعى لتوفير الراحة لجمهورها.
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وتكمن أهمية هوندا سيتي في تمتعها بصالون داخلي مريح ومساحات بينية توفر الراحة للجمهور والمستخدمين، وخاصة أنها أيضًا تتناسب مع طابع الاستخدام العائلي والشبابي والنسائي.
رينو كويد
تعد واحدة من السيارات التي تصدر في عدد قليل من الأسواق العالمية، وعلى رأسها الهند، وتعد من بين السيارات التي انتشرت بشكل واسع في الأسواق الهندية، وأثارت ضجة كبيرة في بعض البلدان الأخرى، والتي رأت أن السيارة المدمجة صغيرة الحجم التي تم إصدارها في الأسواق الهندية خلال السنوات القلية الماضية تتناسب إمكاناتها مع احتياجات الجمهور في الأسواق المختلفة، ولذلك فإنها تعد سيارة توفر راحة كبيرة للعديد من الفئات الجماهيرية.
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سكودا أوكتافيا
على مستوى الصالون الداخلي، تتمتع السيارة أيضًا بمساحات بينية جيدة تمكنها من أن توفر الراحة اللازمة في الاستخدام ومتعة الركوب، بما يسهم في انتشارها بالأسواق العالمية.
ولا شك أن الشركة التشيكية استطاعت تطويرها في الأسواق العالمية على مدى السنوات القليلة الماضية، مما جعلها منافسة للإصداراتالسيارات السيدان المدمجة ذات القدرات العالية، وعلى رأسها تويوتا كورولا التي حصلت على تقديرات مرتفعة في الأسواق من حيث إقبال الجماهير.
هوندا جاز
قد تمثل مفاجأة للعديد من الفئات الجماهيرية على مستوى العديد من الأسواق العالمية، وخاصة أن هوندا جاز من الموديلات الهاتشباك صغيرة الحجم، ولذلك فإن اعتبارها من الموديلات المريحة هو أمر يمثل مفاجأة للبعض.
وتمنح هوندا جاز مستخدميها راحة كبيرة على مستوى الصالون الداخلي، والذي بالفعل يتمتع بمساحة كبيرة تمكنه من أن يكون جاذبًا للعائلات والفئات الشابة التي يكون لها اختيارات خاصة في السيارات التي ترغب في شرائها على مستوى الأسواق العالمية.
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مازدا 3
هيونداي جينيسيس كوبيه 2017 في السويد لإجراء اختبارات قيادة شتوية
لا شك أنها واحدة من بين أهم السيارات التي تصدر في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، وتعد النسخة الهاتشباك من مازدا 3 تتمتع في الوقت الحالي بسعة داخلية مريحة للغاية بالنسبة للركاب، وخاصة أنها تعد واحدة من الموديلات دائمة التطوير في الأسواق العالمية، وخاصة أنها من بين الموديلات التي تراهن عليها الشركة اليابانية.