رياضة

مفاجآت في هجوم الأهلي أمام اطلع بره

تحرير:أحمد شحاته ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ م
الأهلي
الأهلي
أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اطلع برة، بطل جنوب السودان، في إياب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامته في تمام الساعة السابعة، اليوم الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، علمًا بأن مباراة الذهاب التي قادها الأوروجوياني مارتن لاسارتي (مدرب القلعة الحمراء المقال)، انتهت بفوز الفريق الأحمر 4-0، سجلها علي معلول في الدقيقة 17، ووليد أزارو في الدقيقتين 32 و48، وأحمد الشيخ في الدقيقة 90+2 على الترتيب.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:- حراسة المرمى : علي لطفي. خط الدفاع : محمود وحيد - رامي ربيعة - محمود متولي - أحمد فتحي. خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمد مجدي قفشة. خط الهجوم : جونيور أجاي - صلاح محسن. ويأتي علي مقاعد البدلاء كل من محمد الشناوي وحسام عاشور وأليو ديانج وأحمد الشيخ
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احماء-الاهلى-وبيراميدز‎ (7)

الأهلي يصل برج العرب والجهاز الفني يعاين الملعب

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لخوض مباراة اطلع بره بطل جنوب السودان، ضمن مواجهات اياب الدور التمهيدي الـ64 في بطولة دوري أبطال إفريقيا. وجاء وصول حافلة الأهلي قبل ساعة ونصف من موعد انطلاق المباراة، وحرص الجهاز الفني للقلعة الحمراء على معاينة أرضية ستاد الجيش ببرج العرب والاطمئنان على كافة التجهيزات قبل المباراة. ووضع الأهلي قدما في دور الـ32 من عمر البطولة الإفريقية بعد أن فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 4-0، سجل وليد أزارو هدفين وعلي معلول وأحمد الشيخ هدفًا.
بوكتينيو- مدرب- توتنهام

بوكيتينو: أنا لست كميائيا.. ولوسيلسو غير مستعد

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفنى لفريق توتنهام الإنجليزى عن مدى جاهزية لو سيلسو المنضم حديثا لصفوف السبيرز للمشاركة فى مباريات توتنهام المقبلة، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى التحضيري لمباراة توتنهام ونيوكاسل يونايتد والتى ستقام على ملعب توتنهام فى إطار الأسبوع الثالث من عمر الدورى الإنجليزى (البريميرليج) . وقال بوكيتينو:" لو سيلسيو يتدرب بشكل جيد لكن ليس مستعدا بعد للمشاركة، اللاعب كان فى إجازة طويلة بعد مشاركته فى بطولة كوبا أمريكا، لم يتدرب كثيرا وما زال يحتاج للكثير من الوقت".
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«عودة أليسون وقوة هجوم أرسنال».. كلوب يتحدث

علق الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لنادي ليفربول الإنجليزي، على مباراة الريدز المقبلة، وذلك فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة التى يواجه فيها فريق أرسنال، غدا السبت، على ملعب أنفيلد، وتقام فى إطار الأسبوع الثالث من الدورى الإنجليزى (البريميرليج). وأشار مدرب ليفربول خلال المؤتمر، إلى مدى تطور إصابة أليسون بيكر حارس مرمى الليفر، وتوقعه لتشكيلة الجانرز فى المباراة، وتغنى كلوب بالمدفعجية قائلا: "أرسنال فريق يلعب بشكل هجومى، ومن المحتمل أن يبدأ بنيكولاس بيبي وتشاكا، وهذا يمنحه كفريق قوة أكبر".
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مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (26)

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة «اطلع برّة»

أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة فريق «اطلع برّة» بطل جنوب السودان المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء غدٍ، الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في إياب الدور التمهيدي من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وشهدت القائمة الظهور الأول للوافدين الجديدين محمود متولي، وأليو ديانج، وغياب وليد أزارو، ومروان محسن، ورمضان صبحي، ومحمد هاني، وعلي معلول، وصالح جمعة، وشريف إكرامي.
مران-الأهلي‎ (2)

أول رسالة من محمد يوسف للاعبي الأهلي

عقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة فنية مع محمود وحيد، لاعب الفريق، في بداية المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق "اطلع برّه" بطل جنوب السودان ضمن مواجهات إياب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء بعد غدٍ الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بتجهيز اللاعب للمرحلة المقبلة.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (8)

خطاب رسمي من الزمالك لاتحاد الكرة لهذا السبب

أرسل الزمالك خطابًا رسميًا إلى الجهات الأمنية يطلب فيه إقامة مباراة العودة أمام ديكاداها في ملعب «بتروسبورت» في التجمع الخامس، ويرغب الزمالك في خوض اللقاء ببتروسبورت لصعوبة إقامة المباراة في برج العرب الذي يستضيف لقاء الأهلي وأطلع بره في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، وكان مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أكد أن استاد الجيش بالسويس، مرشحًا لاستضافة المباراة الثانية للزمالك، أمام ديكاداها الصومالي، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا في نسختها رقم 56.
مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (15)

مدرب اطلع بره: مباراة الإياب قد تشهد مفاجآت

يرى موريس مايكل، المدير الفني لفريق اطلع بره، بطل حنوب السودان، أن خسارة فريقه الكبيرة أمام النادي الأهلي ليست حاسمة لهوية الفريق المتأهل للدور التالي، مشيرًا إلى أنه يرفض الاستسلام، وأن مباراة الإياب قد تحدث بها مفاجآت. وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا سهلا على نظيره فريق اطلع بره، بطل جنوب السودان برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي (الـ64) من دوري أبطال إفريقيا.
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