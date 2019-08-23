مفاجآت في هجوم الأهلي أمام اطلع بره

تحرير:أحمد شحاته ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ م

الأهلي

أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اطلع برة، بطل جنوب السودان، في إياب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامته في تمام الساعة السابعة، اليوم الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، علمًا بأن مباراة الذهاب التي قادها الأوروجوياني مارتن لاسارتي (مدرب القلعة الحمراء المقال)، انتهت بفوز الفريق الأحمر 4-0، سجلها علي معلول في الدقيقة 17، ووليد أزارو في الدقيقتين 32 و48، وأحمد الشيخ في الدقيقة 90+2 على الترتيب.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:- حراسة المرمى : علي لطفي. خط الدفاع : محمود وحيد - رامي ربيعة - محمود متولي - أحمد فتحي. خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمد مجدي قفشة. خط الهجوم : جونيور أجاي - صلاح محسن. ويأتي علي مقاعد البدلاء كل من محمد الشناوي وحسام عاشور وأليو ديانج وأحمد الشيخ