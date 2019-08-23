مفاجآت في هجوم الأهلي أمام اطلع بره
تحرير:أحمد شحاته
٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ م
الأهلي
أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اطلع برة، بطل جنوب السودان، في إياب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامته في تمام الساعة السابعة، اليوم الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، علمًا بأن مباراة الذهاب التي قادها الأوروجوياني مارتن لاسارتي (مدرب القلعة الحمراء المقال)، انتهت بفوز الفريق الأحمر 4-0، سجلها علي معلول في الدقيقة 17، ووليد أزارو في الدقيقتين 32 و48، وأحمد الشيخ في الدقيقة 90+2 على الترتيب.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:-
حراسة المرمى : علي لطفي.
خط الدفاع : محمود وحيد - رامي ربيعة - محمود متولي - أحمد فتحي.
خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمد مجدي قفشة.
خط الهجوم : جونيور أجاي - صلاح محسن.
ويأتي علي مقاعد البدلاء كل من محمد الشناوي وحسام عاشور وأليو ديانج وأحمد الشيخ
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:-
حراسة المرمى : علي لطفي.
خط الدفاع : محمود وحيد - رامي ربيعة - محمود متولي - أحمد فتحي.
خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمد مجدي قفشة.
خط الهجوم : جونيور أجاي - صلاح محسن.
ويأتي علي مقاعد البدلاء كل من محمد الشناوي وحسام عاشور وأليو ديانج وأحمد الشيخ وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وجيرالدو.
ويشارك الأهلي في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا للمرة 31 في تاريخه القاري، إذ بدأ مشاركته عام 1976 وخرج من دور الـ16 أمام مولودية الجزائر بالخسارة 3-1 بمجموع المباراتين.
وخاض الفريق الأحمر 273 مباراة بدوري الأبطال، فاز 135 مرة وتعادل 77 مرة وخسر 61 مرة، وأحرز لاعبوه 414 هدفا واهتزت شباكه 215 مرة.