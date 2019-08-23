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محمد رمضان ينشر صورة من بروفات حفله الليلة

تحرير:التحرير ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ م
محمد رمضان خلال حفله الأول
محمد رمضان خلال حفله الأول
شارك الفنان محمد رمضان صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ويبدو فيها وهو يستعد لإحياء حفله في إحدى القرى بالساحل الشمالي، والذي سيقام مساء اليوم الجمعة. وعلق رمضان على الصورة بالإنجليزية: "are you ready"، وأضاف: "إن شاء الله، الليلة أقوى حفلة في الساحل.. ثقة في الله نجاح"، ومن المقرر أن يقدم رمضان عددا من أغانيه التي حققت رواجا كبيرا الفترة الماضية، كما أنه وعد الجمهور بالعديد من المفاجآت، أبرزها تقديم أكثر من أغنية جديدة يقوم ببروفات يومية عليها.
محمد رمضان انتهى من وضع اللمسات النهائية على ثلاث أغانٍ تحديدا هى "السلطان، فرزاتشى، كازانوفا"، سيقدمها في الحفل. ويشهد الحفل استعراضات على المسرح، يستخدم خلالها تقنيات عالية، إضافة إلى الشاشات، مع الاستعانة بمئات الراقصين، والحفل من إخراج تامر كرم، مخرج مسرحية "الملك لير"، ومسرح تامر فوزى، وإضاءة وشاشات
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«ذا رولينج ستونز» تصل إلى سطح المريخ بفضل «ناسا»

على مدى أكثر من 50 عاما، هزت فرقة الروك "ذا رولينج ستونز" المسارح في جميع أنحاء العالم بموسيقاها، حيث تأسست في مدينة لندن في عام 1962، ومن أعضائها المغني ميك جاغر، وكيث ريتشاردز، وبرايان جونز، وبيل وايمان، وتشارلي واتس. والآن يبدو أن تأثيرها سيمتد إلى الفضاء بعد أن قررت مهمة إنسايت للمريخ التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" إطلاق اسم الفرقة على إحدى صخور الكوكب. وقالت ناسا إن صخرة "رولينج ستونز" أصغر قليلا من حجم كرة جولف، ويقال إنها تدحرجت لمسافة متر بفعل هبوط مركبة إنسايت على المريخ في نوفمبر.
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ماذا قال محمد عبده بعد حفله في القاهرة؟

احتفى المطرب محمد عبده بمسيرته الفنية الناجحة التي تتخطى 50 عاما، وأحيا حفلا غنائيا ساهرا بحضور حشد جماهيري كبير في مصر، من إدارة وتنظيم شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، بفندق "النيل ريتزكارلتون القاهرة"، ووصف عبده هذه السهرة الغنائية بأنها "ليلة مميزة لجمهور أقل ما يمكن وصفه بأنه نخبوي، سمّيع، راقٍ ومتعطش لما هو طربي". كان قد أجرى محمد عبده مع الفرقة الموسيقية الكبيرة المصاحبة له بقيادة المايسترو هاني فرحات، بروفات مكثفة على كل الأغاني التي اختارها، والبالغ عددها قرابة 20 أغنية.
هانى-شاكر (2)

منهم هاني شاكر.. حفلات «محكى القلعة» اليوم

يحيي المطرب هاني شاكر حفلا بصحبة فرقته الموسيقية، فى العاشرة مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، ويشدو "شاكر" بباقة من أجمل أغانيه، منها "لسه بتسألى، نسيانك صعب، ياريتنى، يا ريتك معايا، بعد حبك، وعد منى، بحبك أنا، غلطة، أغلى بشر، الله حسيبى عليك، أمرك، لو بتحب، علي الضحكاية، جانا الهوى، سواح، احتياطى، أنا قلبى ليك، كل ليلة، لو رُحت بعيد، كده برضه يا قمر"، وتسبقه فقرة غنائية وموسيقية لفرقة "كايرو باند"، ليقدموا أروع أعمالهم.
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عمرو -دياب

الليلة.. عمرو دياب يلتقي جمهوره في العلمين الجديدة

يلتقي المطرب عمرو دياب، مع جمهوره مساء اليوم الجمعة، في "الميوزيك أرينا" بالساحل الشمالي، وهي أكبر ساحات الساحل بمجمع الماسة في مدينة العلمين الجديدة، حيث تتسع لأكثر من 20000 متفرج وبأحدث التجهيزات. وتجري الاستعدادات على قدم وساق، لحفل الهضبة، وتقوم "إيجبت كلندر" بتجهيزات عالمية للحفل، بمشاركة مهندس الصوت جورج سعيد، والإضاءة وليد الحريري، وتحت إشراف محمد سيف. ووفقا لبيان من الجهة المنظمة، جرى إعداد مسرح بمواصفات عالمية خاصة بهذا الحدث الاستثنائي، كما جرى تجهيز درجات متعددة داخل الحفل للتذاكر.
فيلم خيال مآتة

إيرادات أفلام العيد..«خيال مآتة» يقترب من«ولاد رزق2»

حقق فيلم «خيال مآتة» بطولة أحمد حلمي ومنة شلبي، أمس الاثنين، ثاني أيام عيد الأضحى، إيرادات بلغت 6 ملايين و504 آلاف و78 جنيها، وبذلك يأتي فى المركز الثاني بعد فيلم «ولاد رزق - عودة أسود الأرض» بطولة النجم أحمد عز، الذى حقق إيرادات بلغت 7 ملايين و307 آلاف و689 جنيها، أما المركز الثالث فكان من نصيب الفنان كريم عبد العزيز، وفيلمه «الفيل الأزرق 2» الذي حقق، 4 ملايين و252 ألفا و51 جنيها، ليلة أمس، بينما يأتي فى المركز الرابع فيلم «الكنز - الحب والمصير» بطولة محمد رمضان ومحمد سعد، الذي حقق 603 آلاف و550 جنيها.
حمو-بيكا

«الموسيقيين» تطارد المهرجانات.. إلغاء حفل لحمو بيكا

قال الدكتور علاء سلامة، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية ورئيس لجنة العمل بها، إنه تم أيضا إلغاء حفل لمغني المهرجانات "حمو بيكا"، الذي كان من المقرر أن يقام مساء اليوم، أول أيام عيد الأضحى، بإحدى القرى السياحية. وأوضحت النقابة، في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، أنها فعّلت قرارها بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات أو المطربين غير الأعضاء بالنقابة أو الحاصلين على تصاريح منذ صدور القرار مساء الخميس الماضي، إذ تم إبلاغ الجهات الأمنية بالفعل ومنع حفلات «شواحة» و«كزبرة وحنجرة» و«مجدي شطا» خلال اليومين الماضيين.
المخرج-حسام-الحسينى

مخرج «إنساى»: محمد رمضان لا تهمه الانتقادات (حوار)

حسام الحسينى، فنان متعدد المواهب، فهو ابن لعائلة فنية من الدرجة الأولى، والده الفنان مجدى الحسينى، ووالدته الممثلة نهال عنبر، وعلى الرغم من أن بداياته كانت مغنى راب ثم اتجه إلى التمثيل، فإنه حاليا يركز على الإخراج، وفى الفترة الأخيرة كان له عدة كليبات أخرجها للفنان محمد رمضان، وحققت صدى ونجاحا كبيرا، كان آخرها كليب "إنساى" الذى تم تصويره فى باريس وقدمه "رمضان" مع المطرب المغربى سعد لمجرد، حيث احتل به الثنائى صدارة تريند "يوتيوب" الدول العربية، وتخطت حاجز الـ90 مليون مشاهدة فى أقل من شهر، حيث طرحت في 18 يوليو الماضي.
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