محمد رمضان ينشر صورة من بروفات حفله الليلة

تحرير:التحرير ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ م

محمد رمضان خلال حفله الأول

شارك الفنان محمد رمضان صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ويبدو فيها وهو يستعد لإحياء حفله في إحدى القرى بالساحل الشمالي، والذي سيقام مساء اليوم الجمعة. وعلق رمضان على الصورة بالإنجليزية: "are you ready"، وأضاف: "إن شاء الله، الليلة أقوى حفلة في الساحل.. ثقة في الله نجاح"، ومن المقرر أن يقدم رمضان عددا من أغانيه التي حققت رواجا كبيرا الفترة الماضية، كما أنه وعد الجمهور بالعديد من المفاجآت، أبرزها تقديم أكثر من أغنية جديدة يقوم ببروفات يومية عليها.

محمد رمضان انتهى من وضع اللمسات النهائية على ثلاث أغانٍ تحديدا هى "السلطان، فرزاتشى، كازانوفا"، سيقدمها في الحفل. ويشهد الحفل استعراضات على المسرح، يستخدم خلالها تقنيات عالية، إضافة إلى الشاشات، مع الاستعانة بمئات الراقصين، والحفل من إخراج تامر كرم، مخرج مسرحية "الملك لير"، ومسرح تامر فوزى، وإضاءة وشاشات