إلغاء حفل ميادة الحناوي بمهرجانات حراجل في لبنان

تحرير:التحرير ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

ميادة الحناوي

قبل يومين فقط من ظهورها المرتقب في مهرجانات حراجل في لبنان، فوجئ جمهور المطربة السورية ميادة الحناوي بإلغاء الحفل، وهو ما أرجعته بعض وسائل الإعلام لضعف صحتها، بينما عزته هي إلى خلاف مع المنظمين. وكان سقوط مفاجئ للمطربة السورية (59 عاما) بمدينة صفاقس التونسية في الثامن من هذا الشهر أصاب جمهورها بالقلق على صحتها رغم إصرارها على استكمال الحفل وهي جالسة على كرسي. وبينما يستعد الجمهور لإطلالتها الأولى بعد هذا الحادث فوجئوا بإلغاء حفلها الذي كان مقررا يوم الأحد في مهرجانات حراجل بجبل لبنان.

وقالت ميادة لـ"رويترز" اليوم الجمعة: "ما حصل أن المنظمين لم يطبقوا بنود العقد، أنا جيت على لبنان وكنت في الفندق ليومين وأجريت التمارين اللازمة مع المايسترو إيلي العليا وكنت في أحلى حالاتي، لكن عندما أخلوا ببنود العقد مع مدير أعمالي لم أعد أستطيع أن أبقى، تعبت أعصابي من بعض المجلات التي قالت إن الإلغاء