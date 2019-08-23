ماذا يعني قرار «البنك المركزي» خفض سعر الفائدة 1.5 %

قرر البنك المركزي أمس الخميس في اجتماع لجنة السياسات النقدية خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو الأمر الذي تبعه قرارات من عدة بنوك وهيئات

تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥٢ م

بعد تثبيتها على مدار 3 اجتماعات سابقة منذ فبراير الماضي، قرر البنك المركزي المصري بالأمس خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 1.5 %، لتكون الفائدة على الإيداع 14.75% وعلى الإقراض 15.75%، وذكر بيان لجنة السياسة النقدية أن انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي استمر "ليسجل 8.7 في المئة و5.9 في المئة في يوليو 2019 على الترتيب، وهو أدنى معدل لهما منذ ما يقرب من 4 سنوات، على الرغم من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرا والتي أدت إلى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية".

ويرى محللون أن الفائدة في مصر ضمن الأعلى عالمياً وهي في الترتيب الثاني عشر عالمياً، وتأتي بعد دول مثل الأرجنتين وفنزويلا وتركيا واليمن وإيران وهي دولة لديها مشاكل اقتصادية كبيرة، موضحين أن الفائدة في مصر حاليًا توازي تقريبًا ضعف معدل التضخم، وهو ما يدل على أن خفض الفائدة التي حدثت بالأمس تظل مصر تقدم

ويرى محللون أن الفائدة في مصر ضمن الأعلى عالمياً وهي في الترتيب الثاني عشر عالمياً، وتأتي بعد دول مثل الأرجنتين وفنزويلا وتركيا واليمن وإيران وهي دولة لديها مشاكل اقتصادية كبيرة، موضحين أن الفائدة في مصر حاليًا توازي تقريبًا ضعف معدل التضخم، وهو ما يدل على أن خفض الفائدة التي حدثت بالأمس تظل مصر تقدم للأجانب أفضل عائد حقيقي من بين الأسواق الناشئة.

وذكر بيان لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي أمس أن انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي استمر "ليسجل 8.7 في المئة و5.9 في المئة في يوليو 2019 على الترتيب، وهو أدنى معدل لهما منذ ما يقرب من 4 سنوات، على الرغم من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرا والتي أدت إلى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية".

وأرجع بيان لجنة السياسة انخفاض أسعار الفائدة إلى 4 أسباب أولها "احتواء الضغوط التضخمية وهو ما انعكس في الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم الشهرية، فضلا عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس، نظرا لأن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرا كانت أقل من مثيلتها في العام السابق".

وبحسب المحللين فإن تأثير خفض أسعار الفائدة على الاستثمار سيظهر في النصف الثاني من عام 2020 بعد أن يصل إجمالي الخفض إلى ما بين 3 و5%، وأن خفض المركزي أسعار الفائدة يعتبر خطوة إيجابية جدا، حيث تبعث بالتفاؤل بالنسبة لمستقبل اتجاه أسعار الفائدة، وتؤكد أن مصر بدأت سياسة التيسير النقدي.



وتابع بيان لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، "في ذات الوقت، تشير البيانات المبدئية إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2019، و5.6 في المئة خلال العام المالي 2018 /2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007 /2008".



كما اتخذت اللجنة قرارها بخفض أسعار الفائدة اعتمادا على سبب ثان وهو انخفاض معدل البطالة الذي "سجل 7.5 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل انخفاضا يقارب ستة نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2013".

وعقب بيان البنك المركزي أصدر بنك مصر، قرارا بخفض العائد على الشهادة المتغيرة بواقع 1.5%، فيما كانت لجنة الأليكو قررت خفض أسعار العائد على الشهادة الثلاثية البلاتينية بمعدل 1% لتصبح 14% و14.25% بدلا من 15% و15.25%.

وأصدر البنك الأهلي المصري، قرارًا بخفض أسعار العائد على الشهادة الثلاثية البلاتينية بمعدل 1% لتصبح 14% و14.25% بدلا من 15% و15.25%، كما قرر خفض العائد على الشهادات متغيرة العائد بمعدل 1.5% لتصبح 14.5% بدلا من 16%.

وقال محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، إن خفض الفائدة خطوة على الطريق الصحيح خاصة وأن سعرها يعد أحد العناصر التي تزيد من تنافسية المنتجات الزراعية والصحية والصناعية ، ولكن ما زال سعرها بعد التخفيض مرتفعا مقارنة بالدول الأخرى خاصة في دول شرق آسيا والتي تتراوح قيمة الفائدة أو المصاريف ما بين 0.5-2%.

عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أعلن أن الهيئة قررت خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير لديها، والتي تتيح للعميل السحب والإيداع خلال العام، بواقع 1% اعتبارا من 23 أغسطس 2019، وذلك بناءً على قرار البنك المركزي تخفيض سعرى عائد الإيداع والإقراض لتصبح الفائدة 9.25% بدلا من 10.25%، موضحًا أن خفض الفائدة على حسابات التوفير وخفض تكاليف تمويل المشروعات، بالإضافة إلى انخفاض معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا سوف يساهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار، ما يدفع عجلة التنمية ويساعد على تعظيم المؤشرات الاقتصادية.

فيما يرى المهندس محمد خميس رئيس جمعية مستثمري أكتوبر، أن خفض الفائدة بنسبة 1.5% سوف يساهم في تقليل تكاليف الأموال اللازمة للاستثمار الصناعي خاصة وأن سعر الفائدة المرتفعة يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاستثمار الصناعي، وأضاف أن انخفاض سعر الفائدة يشجع المودعون على سحب أموالهم وتحويلها من الادخار في الودائع إلى الاستثمار في أنشطة أخرى مثل الصناعة والزراعة والعقارات.

ويؤكد محللون اقتصاديون أن خفض أسعار الفائدة تعد أبرز عوامل الجذب الاستثماري، لافتا إلى أنها مؤشر إيجابي يسمح للشركات بتنفيذ توسعاتها الاستثمارية من خلال الاقتراض منخفض الفائدة، وأن القرار يسمح بإعادة استخدام عوائد شهادات قناة السويس البالغة 64 مليار جنيه، فى أوعية استثمارية أخرى بديلا عن الودائع البنكية، لافتا إلى أن استغلال تلك الأموال ينعش القطاعات الاستثمارية الأخرى بعيدا عن حبسها فى ودائع بنكية.

ومن المتوقع أن ينعكس خفض أسعار الفائدة على مودعي أموالهم في البنك بشكل سلبي، حيث من المفترض أن تتجه البنوك كما حدث من بنك مصر والأهلي، إلى خفض الفائدة التي يحصل عليها هؤلاء بعد خفض الفائدة بالبنك المركزي، وبالتالي حصولهم على عائد أقل.ولكن مع تراجع معدلات التضخم خلال الشهور الأخيرة، قد يكون العائد الذي يحصل عليه المودعون بعد الخفض أفضل من حيث الفائدة الحقيقية له من العائد على ودائعهم مع ارتفاع معدلات التضخم في فترة ما بعد تحرير سعر الصرف، حيث كانت الفائدة في هذه الفترة سالبة مقارنة بمعدل التضخم والذي تجاوز وقتها مستوى الـ 30%، بينما كان أعلى عائد في السوق عند 20%.