مصرع سيدة وإصابة 4 أطفال في انقلاب سيارة بجمصة

تحرير:رانيا الديداموني ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

انقلاب سيارة - أرشيفية

لقيت سيدة مصرعها وأصيب أربعة أطفال بكسور متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة على طريق جمصة الدولي. تلقي اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى شرطة النجدة عن وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة ناحية قرية التخشيبة التابعة لمركز بلقاس، وانتشلتهم فرق الإنقاذ النهري بمساعدة الأهالي، ونقلوا جميعا إلى مستشفى بلقاس لتلقي الاسعافات اللازمة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وفرق الإنقاذ النهري، لانتشال المصابين وهرعت بهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بلقاس المركزي، وتبين أن أم كان تقود السيارة وبها أطفالها وأقاربها واختلت عجلة القادة من يدها وانقلبت السيارة. ولقيت منى المتولي فكري، 35 سنة، مصرعها، وأصيب طفليها سوزان احمد