صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

عصير الليمون والبرقوق يخلصك من اضطرابات القولون

يعمل عصير البرقوق بفاعلية كبيرة في التخفيف من حدة الإمساك، والتهابات القولون، ببساطة تناول كوب من عصير البرقوق قبل وجبة الإفطار، وكوب آخر بعد وجبة العشاء كل يوم
تحرير:إسراء سليمان ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
القولون
القولون
عند التعرض المستمر لمشكلات في الجهاز الهضمي، أو مشكلات في المعدة، اعلم أنه جاء الوقت لتقوم بتنظيف القولون بشكل مثالي وصحي، حاول اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الهامة لصحة الأمعاء، على سبيل المثال استهلاك كميات كبيرة من الألياف الغذائية يساعد على التخلص من اضطرابات القولون المزمنة، كما أنه يحميك من الانتفاخ أو الغثيان، وبالنسبة للأعشاب الصحية فالزنجبيل خيار مثالي، حيث يتميز بفاعلية كبيرة في التهدئة من التهابات في المعدة، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "dailyhealthpost".
ما يلي بعض من النصائح الهامة التي يجب أن تضعها في اعتبارك لتنظيف القولون بطرق صحيحة: 1- زيادة استهلاك الألياف الغذائية أوصى خبراء التغذية بضرورة استهلاك 15 جراما من الألياف الغذائية في اليوم الواحد، وفي المقايل أوصى معهد الطب بتناول ما يعادل 25 جراما من الألياف الغذائية للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن
اقرأ المزيد
نظام-باليو-للتخسيس

نظام باليو الغذائي.. يزيد من الإصابة بأمراض القلب

تتعدد الأنظمة الغذائية، وفي كل يوم نجد نظاما جديدا بداية من الصوم المتقطع إلى نظام الكيتو القائم على معدلات منخفضة من الكربوهيدرات، لا نعرف أيا منها يصلح لطبيعة أجسامنا، نقوم بالانتقال من دايت لآخر دون جدوى، عليك أولا بوضع الإرادة والعزيمة أمامك، وبعد ذلك يمكنك البحث في الطرق الفعالة لك، على سبيل المثال نظام الباليو ويسمى أيضًا "رجيم العصر الحجري"، سمي بهذا الاسم لأنه يعتمد على عادات قديمة منذ القدم كان يقوم بها أجدادنا، ولكن من حيث الفاعلية للعلماء آراء مختلفة، نقلا عن "timesofindia".
فوائد -عنصر-السيلينيوم

السيلينيوم يلعب دورا مهما في حماية جهازك المناعي

توجد العديد من العناصر الغذائية المهمة التي نحتاجها في حياتنا، على سبيل المثال الحديد والزنك والكبريت، إضافة إلى مجموعة فيتامين B المركبة، ولكن ستكون هذه هي المرة التي تسمع فيها عن عنصر السيلينيوم، يتميز هذا العنصر بالعديد من الفوائد الصحية والعلاجية لصحتك بشكل عام، يعتبر السلينيوم من المعادن الأساسية، إذ يجب أن تدرجه في نظامك الغذائي، من خلال تناول أطعمة تحتوي على هذا المركب، على سبيل المثال الحبوب الكاملة والمكسرات مثل الفستق واللوز أيضًا، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".
نباتيو الاسماك

كيف يفيدك النظام الغذائي المعتمد على الأسماك؟

النظام الغذائي الذي يعتمد على السمك أو المأكولات البحرية والمسمى بـ«بيسكاتريان» من بين الأنظمة الغذائية المختلفة التي تفيد الأشخاص غير المحبين للحوم الحمراء والدواجن. ويعتبر النظام الغذائي القائم على الأسماك والمأكولات البحرية خيارا رائعا لأولئك الذين يبحثون عن وجبة مغذية، فهذا النظام ما هو إلا نظام نباتي مضاف له الأسماك، وبهذا فإنه يوفر العديد من الفيتامينات والمعادن والمواد الغذائية كأحماض أوميجا 3 والبروتين، وخلاله يجب استهلاك الفواكه والخضراوات والحبوب والبقوليات والمأكولات البحرية، وذلك حسبما ذكر موقع Verywell Fit.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org