عصير الليمون والبرقوق يخلصك من اضطرابات القولون

يعمل عصير البرقوق بفاعلية كبيرة في التخفيف من حدة الإمساك، والتهابات القولون، ببساطة تناول كوب من عصير البرقوق قبل وجبة الإفطار، وكوب آخر بعد وجبة العشاء كل يوم

تحرير:إسراء سليمان ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

القولون

عند التعرض المستمر لمشكلات في الجهاز الهضمي، أو مشكلات في المعدة، اعلم أنه جاء الوقت لتقوم بتنظيف القولون بشكل مثالي وصحي، حاول اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الهامة لصحة الأمعاء، على سبيل المثال استهلاك كميات كبيرة من الألياف الغذائية يساعد على التخلص من اضطرابات القولون المزمنة، كما أنه يحميك من الانتفاخ أو الغثيان، وبالنسبة للأعشاب الصحية فالزنجبيل خيار مثالي، حيث يتميز بفاعلية كبيرة في التهدئة من التهابات في المعدة، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "dailyhealthpost".

ما يلي بعض من النصائح الهامة التي يجب أن تضعها في اعتبارك لتنظيف القولون بطرق صحيحة: 1- زيادة استهلاك الألياف الغذائية أوصى خبراء التغذية بضرورة استهلاك 15 جراما من الألياف الغذائية في اليوم الواحد، وفي المقايل أوصى معهد الطب بتناول ما يعادل 25 جراما من الألياف الغذائية للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن