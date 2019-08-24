عصير الليمون والبرقوق يخلصك من اضطرابات القولون

يعمل عصير البرقوق بفاعلية كبيرة في التخفيف من حدة الإمساك، والتهابات القولون، ببساطة تناول كوب من عصير البرقوق قبل وجبة الإفطار، وكوب آخر بعد وجبة العشاء كل يوم
عند التعرض المستمر لمشكلات في الجهاز الهضمي، أو مشكلات في المعدة، اعلم أنه جاء الوقت لتقوم بتنظيف القولون بشكل مثالي وصحي، حاول اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الهامة لصحة الأمعاء، على سبيل المثال استهلاك كميات كبيرة من الألياف الغذائية يساعد على التخلص من اضطرابات القولون المزمنة، كما أنه يحميك من الانتفاخ أو الغثيان، وبالنسبة للأعشاب الصحية فالزنجبيل خيار مثالي، حيث يتميز بفاعلية كبيرة في التهدئة من التهابات في المعدة، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "dailyhealthpost".
ما يلي بعض من النصائح الهامة التي يجب أن تضعها في اعتبارك لتنظيف القولون بطرق صحيحة:
1- زيادة استهلاك الألياف الغذائية
أوصى خبراء التغذية بضرورة استهلاك 15 جراما من الألياف الغذائية في اليوم الواحد، وفي المقايل أوصى معهد الطب بتناول ما يعادل 25 جراما من الألياف الغذائية للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن
ما يلي بعض من النصائح الهامة التي يجب أن تضعها في اعتبارك لتنظيف القولون بطرق صحيحة:
1- زيادة استهلاك الألياف الغذائية
أوصى خبراء التغذية بضرورة استهلاك 15 جراما من الألياف الغذائية في اليوم الواحد، وفي المقايل أوصى معهد الطب بتناول ما يعادل 25 جراما من الألياف الغذائية للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 19 و50 عامًا، و38 جراما للرجال في نفس هذا العمر، وبعد خمسين عامًا، يحتاج الرجال 30 جراما في اليوم بينما النساء ما يعادل 21 جراما في اليوم الواحد، كما يجب تناول كميات معقولة من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، لا يمكن هضم الألياف غير القابلة للذوبان من قبل جسمك، حيث تعمل كالإسفنج الذي ينظف أحشاءك ويمتص السموم، كما أن الأفوكادو والتين والتوت وجوز الهند والأرز البني جميعها يعمل على تنظيف القولون بفاعلية كبيرة، بجانب ذلك تزيد الألياف الغذائية من معدلات الشبع لديك، وتعزز من فقدان الوزن.
نظام باليو الغذائي.. يزيد من الإصابة بأمراض القلب
2- الحفاظ على معدلات الترطيب
قلة الترطيب تعتبر من أكثر الأشياء التي تؤدي إلى آلام القولون، يجهل العديد من الأشخاص هذه المعلومات، ويستمرون في تناول المشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكريات كأنها مصدرهم الوحيد للحصول على معدل الماء المتطلب في الجسم، فاقترح مختصو التغذية أن 75% من الأشخاص حول العالم لا يتناولون كميات كافية من الماء كل يوم، تعلم جيدًا أن أجسامنا تحتاج لكميات كبيرة من الماء للتخلص من السموم والنفايات، إذ حاول قدر الإمكان تناول ما يقرب من 8 أكواب من المياه في اليوم، وسيساعد ذلك بشكل كبير في تنظيف صحي للقولون للتخفيف من الإمساك.
الفول أكلة شعبية مفيدة.. احذر أضراره
3- تناول عصير الليمون
احرص على تناول عصير الليمون الدافئ كل يوم في الصباح من أجل تنظيف صحي للقولون، فبما أنه غني بفيتامين C، الذي يعد أحد مضادات الأكسدة القوية، يعزز بشكل كبير من الجهاز المناعي وحماية القناة الهضمية من الضرر التأكسدي، كما أنه غني بموصلات الكهرباء في الجسم التي تعمل على زيادة الترطيب بشكل كبير والحفاظ على معدلاته، وتنظيم حركة الأمعاء والتخلص من السموم، كما أنه يساعد بشكل ملحوظ في الكبد والوظائف الهضمية.
السيلينيوم يلعب دورا مهما في حماية جهازك المناعي
4- عصير البرقوق
يعد أحد العصائر المفيدة، كما أنه يعمل بفاعلية كبيرة في التخفيف من حدة الإمساك، والتهابات القولون، ببساطة تناول كوب من عصير البرقوق قبل وجبة الإفطار، وكوب آخر بعد وجبة العشاء كل يوم، وستلاحظ تأثيره الرائع على صحتك بشكل عام، والقولون بشكل خاص.
إذا كنت تشعر بالضعف والتعب فإليك قائمة بأفضل الأطعمة
5- زيت خل التفاح
عليك بتخفيف زيت خل التفاح أولًا في ماء دافئ كل صباح، وبعد ذلك تناول القليل منه من أجل تعزيز صحة القناة الهضمية، وتحقيق توازن في نظام الجهاز الهضمي، كما أنه يدعم نمو الباكتيريا النافعة في الأمعاء، تبدأ المشكلات الصحية بألم في المعدة ومن المحتمل أن تنتهي بسرطان يؤدي إلى الوفاة.