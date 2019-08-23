رياضة

بوكيتينو: أنا لست كميائيا.. ولوسيلسو غير مستعد

تحرير:محمد جمال ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٧ م
ماوريسيو بوكيتينو
ماوريسيو بوكيتينو
كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفنى لفريق توتنهام الإنجليزى عن مدى جاهزية لو سيلسو المنضم حديثا لصفوف السبيرز للمشاركة فى مباريات توتنهام المقبلة، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى التحضيري لمباراة توتنهام ونيوكاسل يونايتد والتى ستقام على ملعب توتنهام فى إطار الأسبوع الثالث من عمر الدورى الإنجليزى (البريميرليج) . وقال بوكيتينو:" لو سيلسيو يتدرب بشكل جيد لكن ليس مستعدا بعد للمشاركة، اللاعب كان فى إجازة طويلة بعد مشاركته فى بطولة كوبا أمريكا، لم يتدرب كثيرا وما زال يحتاج للكثير من الوقت".
وأضاف المدير الفنى الأرجنتيني:" لا يجب أن نضعه تحت المسؤولية بعد، فى اللحظة التى سيكون فيها جاهزا ويستحق اللعب، سيحصل على الفرصة للعب ". وتحدث عن خط وسط الفريق فيكتور وانياما، قائلا :"لا أعلم الكثير عنه، فيكتور مصاب ، نحن لسنا مؤسسة خيرية، ونملك العديد من الخيارات عن لاعبين يمكن أن يحلوا محله، بعض اللاعبين
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الأهلي يصل برج العرب والجهاز الفني يعاين الملعب

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لخوض مباراة اطلع بره بطل جنوب السودان، ضمن مواجهات اياب الدور التمهيدي الـ64 في بطولة دوري أبطال إفريقيا. وجاء وصول حافلة الأهلي قبل ساعة ونصف من موعد انطلاق المباراة، وحرص الجهاز الفني للقلعة الحمراء على معاينة أرضية ستاد الجيش ببرج العرب والاطمئنان على كافة التجهيزات قبل المباراة. ووضع الأهلي قدما في دور الـ32 من عمر البطولة الإفريقية بعد أن فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 4-0، سجل وليد أزارو هدفين وعلي معلول وأحمد الشيخ هدفًا.
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مفاجآت في هجوم الأهلي أمام اطلع بره

أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اطلع برة، بطل جنوب السودان، في إياب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامته في تمام الساعة السابعة، اليوم الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، علمًا بأن مباراة الذهاب التي قادها الأوروجوياني مارتن لاسارتي (مدرب القلعة الحمراء المقال)، انتهت بفوز الفريق الأحمر 4-0، سجلها علي معلول في الدقيقة 17، ووليد أزارو في الدقيقتين 32 و48، وأحمد الشيخ في الدقيقة 90+2 على الترتيب.
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«عودة أليسون وقوة هجوم أرسنال».. كلوب يتحدث

علق الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لنادي ليفربول الإنجليزي، على مباراة الريدز المقبلة، وذلك فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة التى يواجه فيها فريق أرسنال، غدا السبت، على ملعب أنفيلد، وتقام فى إطار الأسبوع الثالث من الدورى الإنجليزى (البريميرليج). وأشار مدرب ليفربول خلال المؤتمر، إلى مدى تطور إصابة أليسون بيكر حارس مرمى الليفر، وتوقعه لتشكيلة الجانرز فى المباراة، وتغنى كلوب بالمدفعجية قائلا: "أرسنال فريق يلعب بشكل هجومى، ومن المحتمل أن يبدأ بنيكولاس بيبي وتشاكا، وهذا يمنحه كفريق قوة أكبر".
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قرار بوكيتينو يدفع إريكسن للرحيل مجانًا

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأربعاء، أن توتنهام ربما يدفع ثمن خطأ مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في الميركاتو الصيفي، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن بوكيتينو رفض فكرة مبادلة نجمه الدنماركي كريستيان إريكسن بالأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس قبل نهاية الميركاتو الصيفي في إنجلترا. وأشارت إلى أن توتنهام في طريقه حاليا لخسارة إريكسن بشكل مجاني في الصيف المقبل، بسبب أن عقده ينتهي هذا الموسم، ولم يوافق اللاعب على اقتراح التجديد حتى الآن، وأوضحت أن يوفنتوس وبرشلونة هما الآن في مقدمة الأندية الراغبة في ضم إريكسن بشكل مجاني.
بيب جوارديولا

جوارديولا: مانشستر سيتي يحترم أموال الجماهير

يرى المدرب الإسباني بيب جوارديولا، أن المستوى الذي يقدمه فريقه مانشستر سيتي يحترم كرة القدم، وتعادل بطل الدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي أمام توتنهام بنتيجة 2-2، إلا أنه لا يشعر بالقلق من خسارة النقاط بعد العرض الجيد الذي قدمه فريقه، وسدد السيتي في تلك المباراة 30 كرة على المرمى، مقابل 3 تسديدات فقط لتوتنهام، ليواصل السيتي فرض هيمنته التامة على المباريات، ما ساعد الفريق على التتويج بخمسة ألقاب محلية، وحصد 198 نقطة في الدوري الإنجليزي في آخر موسمين، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
توتنهام

التعادل يحسم قمة البريميرليج بين السيتي وتوتنهام

حسم التعادل الإيجابي القمة النارية بين مانشستر سيتي وتوتنهام، بنتيجة 2-2، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب «الاتحاد»، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. شهدت المباراة إثارة كبيرة من الفريقين منذ الدقائق الأولى، في ظل سيطرة نسبية من مانشستر سيتي لكن دفاع السبيرز كان في الموعد، قبل أن يتمكن النجم الإنجليزي الدولي من مواصلة تألقه مع بداية الموسم بتسجيل هدف السبق للسيتي في الدقيقة 20، وجاء الرد سريعا من الأرجنتيني إيريك لاميلا بعدها بثلاث دقائق.
توتنهام-مانشستر-سيتى

توتنهام يسعى لإنهاء هيمنة السيتي في البريميرليج

يحتضن ملعب الاتحاد اليوم السبت، قمة مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل مانشستر سيتي حامل اللقب، نظيره توتنهام في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويحتل السيتي صدارة جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد السبيرز من النقاط في المركز السادس، ويبحث السيتي اليوم عن تحقيق الانتصار الخامس تواليًا على توتنهام في الدوري للمرة الأولى في تاريخه، ولم يجمع السبيرز سوى 4 نقاط فقط أمام السيتي في آخر 9 زيارات لملعب الاتحاد، ولم يخسر السيتي المباراة الأولى في الموسم على أرضه منذ عام 1989.
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