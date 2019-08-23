بوكيتينو: أنا لست كميائيا.. ولوسيلسو غير مستعد

تحرير:محمد جمال ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٧ م

ماوريسيو بوكيتينو

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفنى لفريق توتنهام الإنجليزى عن مدى جاهزية لو سيلسو المنضم حديثا لصفوف السبيرز للمشاركة فى مباريات توتنهام المقبلة، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى التحضيري لمباراة توتنهام ونيوكاسل يونايتد والتى ستقام على ملعب توتنهام فى إطار الأسبوع الثالث من عمر الدورى الإنجليزى (البريميرليج) . وقال بوكيتينو:" لو سيلسيو يتدرب بشكل جيد لكن ليس مستعدا بعد للمشاركة، اللاعب كان فى إجازة طويلة بعد مشاركته فى بطولة كوبا أمريكا، لم يتدرب كثيرا وما زال يحتاج للكثير من الوقت".

وأضاف المدير الفنى الأرجنتيني:" لا يجب أن نضعه تحت المسؤولية بعد، فى اللحظة التى سيكون فيها جاهزا ويستحق اللعب، سيحصل على الفرصة للعب ". وتحدث عن خط وسط الفريق فيكتور وانياما، قائلا :"لا أعلم الكثير عنه، فيكتور مصاب ، نحن لسنا مؤسسة خيرية، ونملك العديد من الخيارات عن لاعبين يمكن أن يحلوا محله، بعض اللاعبين