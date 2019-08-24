السكين بدلا من الشوكة.. ما لا تعرفه عن الحياة قديما

في الوقت الحالي هناك الكثير من أشكال الأطباق التي يمكن وضعها على السفرة في الغداء، ولكن قبل ذلك كانت تلك الأطباق لا يستطيع تحمل تكلفتها سوى الأثرياء
الحياة الحديثة مليئة بوسائل الراحة البسيطة، فمن السهل أن ننسى أننا اضطررنا إلى التأقلم بدونها منذ وقت ليس ببعيد، بداية من اللوحات الموجودة على الحوائط إلى الكراسي التي نجلس عليها.
وأبسط الأشياء التي نستخدمها يوميا ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية عندما عاش الناس حالة من الرفاهية، حتى الأدوات البسيطة مثل الشوكة التي نفترض أنها كانت موجودة منذ زمن، لم يتم تقديمها إلا إلى أوروبا الغربية والشمالية في القرنين الماضيين، لذا تعرف على الأشياء المثيرة للدهشة والتي كنت تعتقد أنها قديمة وفقا لما ذكره موقع Listverse.
الأرائك
مثل العديد من الأشياء العصرية، ظهرت الأرائك لأول مرة في البلاط الملكي الفرنسي، حيث تُظهر صور من أواخر القرن 17 من النساء الفرنسيات يجلسن على أرائك.
أول أريكة ظهرت كانت تسمى "تشيسترفيلد"، وهو تصميم لا يزال من الممكن العثور عليه اليوم، حيث تم إنشاؤها في القرن 18 الميلادي بواسطة اللورد تشيسترفيلد،
الأرائك
مثل العديد من الأشياء العصرية، ظهرت الأرائك لأول مرة في البلاط الملكي الفرنسي، حيث تُظهر صور من أواخر القرن 17 من النساء الفرنسيات يجلسن على أرائك.
أول أريكة ظهرت كانت تسمى "تشيسترفيلد"، وهو تصميم لا يزال من الممكن العثور عليه اليوم، حيث تم إنشاؤها في القرن 18 الميلادي بواسطة اللورد تشيسترفيلد، الذي أراد مكانًا يمكن فيه للنخبة الجلوس والاحتفاظ بكرامتهم.
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كانت الآرائك ناجحة مع الطبقات العليا البريطانية وانتشرت بسرعة إلى العديد من القصور في جميع أنحاء البلاد، ثم أصبحت غرفة المعيشة، أو الصالة، أكثر شيوعًا خلال العصر الفيكتوري حيث أصبحت منازل الطبقات الدنيا أكثر فخامة، وبحلول نهاية الحرب العالمية الثانية، تم بناء معظم المنازل في الغرب على شكل غرفة معيشة مركزية تهيمن عليها الأريكة والتليفزيون.
أطباق الغداء
في الوقت الحالي هناك الكثير من أشكال الأطباق التي يمكن وضعها على السفرة في الغداء، ولكن قبل ذلك كانت تلك الأطباق لا يستطيع تحمل تكلفتها سوى الأثرياء.
قبل أن تظهر الخامات المختلفة للأطباق، كان السيراميك فكرة غريبة في الغرب لوضع الطعام عليه، وذلك لأنه في العصور الوسطى، تناول معظم الأشخاص طعامهم في وعاء خشبي، ولم يتم استخدام الأطباق بشكل شائع لأن الغالبية العظمى من الوجبات جاءت في صورة الحساء واليخنة والعصيدة.
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حاولت الطبقات العليا تصميم أدوات يمكن استخدامها لتناول الطعام، حيث توصلوا إلى فنجان الشاي المزخرف، وفي المملكة المتحدة والولايات المتحدة تناولوا وجبات الطعام في الأطباق الخزفية.
الروايات
الأدب والدراما موجودة منذ آلاف السنين، فغالبا قرأنا عن شكسبير، وتزامنت ولادة الرواية إلى حد كبير مع ظهور الإلمام بالقراءة والكتابة بين عامة الناس.
وبالنسبة لمعظم التاريخ، كانت الكتب غير خيالية إلى حد كبير، بل كانت عبارة عن مراجع أو أدلة للنخبة العلمية أو الأثرياء الذين يستطيعون تحمل تكاليف تعلم القراءة، ولكن عندما أصبح كل شخص في المجتمع قادرًا على القراءة، ظهرت سوق جديدة للأشخاص الراغبين في قراءة الأدب بأنفسهم، وأصبحت الروايات بين الخيال والقصص.
الساحات الخلفية للمنازل
على الرغم من أن الفناء الخلفي قد يستحضر أفكارًا غير مرغوب فيها من قص العشب، فإن ساحاتنا الخلفية اليوم هي أماكن بلا شك للترفيه والاستمتاع، سواء كنا نستخدمها لاستضافة حفلات الشواء أو الجلوس في الفناء.
حتى في المناطق الحضرية، غالبًا ما كانت الساحة مكملة لاقتصاد الأسرة، حيث تستخدم في الأعمال الخشبية أو غيرها من المهن الحرفية التي كانت ستحتاج إلى استئجار ورشة.
الشوكة
ارجع بالذاكرة إلى الوراء قليلا، ستتذكر أداة تشبه الشوكة كانت تستخدم في الزراعة منذ آلاف السنين، وتم استخدام المصغر منها في تناول الطعام حديثا.
من فترة العصور الوسطى وما بعدها، استخدم معظم الناس سكينًا لتناول طعامهم. كان هذا هو نفس السكين الذي حملوه على حزامهم واستخدموه في الأعمال اليومية الأخرى، وإذا كنت شخصًا ثريا، فقد كان لديك ملاعق خاصة لتناول الطعام، ووصلت الشوكة فرنسا في أواخر القرن 16 لتستخدمها الطبقة النبيلة، ثم استخدمت بشكل شائع في خمسينيات القرن 20.