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السكين بدلا من الشوكة.. ما لا تعرفه عن الحياة قديما

في الوقت الحالي هناك الكثير من أشكال الأطباق التي يمكن وضعها على السفرة في الغداء، ولكن قبل ذلك كانت تلك الأطباق لا يستطيع تحمل تكلفتها سوى الأثرياء
تحرير:فيروز ياسر ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
الأرائك في المنزل
الأرائك في المنزل
الحياة الحديثة مليئة بوسائل الراحة البسيطة، فمن السهل أن ننسى أننا اضطررنا إلى التأقلم بدونها منذ وقت ليس ببعيد، بداية من اللوحات الموجودة على الحوائط إلى الكراسي التي نجلس عليها. وأبسط الأشياء التي نستخدمها يوميا ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية عندما عاش الناس حالة من الرفاهية، حتى الأدوات البسيطة مثل الشوكة التي نفترض أنها كانت موجودة منذ زمن، لم يتم تقديمها إلا إلى أوروبا الغربية والشمالية في القرنين الماضيين، لذا تعرف على الأشياء المثيرة للدهشة والتي كنت تعتقد أنها قديمة وفقا لما ذكره موقع Listverse.
الأرائك مثل العديد من الأشياء العصرية، ظهرت الأرائك لأول مرة في البلاط الملكي الفرنسي، حيث تُظهر صور من أواخر القرن 17 من النساء الفرنسيات يجلسن على أرائك. أول أريكة ظهرت كانت تسمى "تشيسترفيلد"، وهو تصميم لا يزال من الممكن العثور عليه اليوم، حيث تم إنشاؤها في القرن 18 الميلادي بواسطة اللورد تشيسترفيلد،
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تدخين السجائر الإلكترونية

تسجيل أول حالة وفاة مرتبطة بالسجائر الإلكترونية

أعلنت السلطات الصحية في ولاية إلينوي الأمريكية وفاة شخص أصيب بمرض رئوي بعد تدخينه سجائر إلكترونية. وقالت الدكتورة نجوزي إزيكي مديرة قطاع الصحة، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت، إن "استخدام السجائر الإلكترونية قد يكون خطيرا"، مشيرة إلى أن قطاع الصحة في إلينوي طلب المساعدة من "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها"، التابعة لوزارة الصحة الأمريكية، للمساعدة في التحقيق في حالات مرضية أخرى مشابهة. وربما تكون تلك أول حالة وفاة في الولايات المتحدة ناتجة عن تدخين السجائر الإلكترونية.
التخلص-من-ترهل-الثدي

للتخلص من الثدي المترهل.. التدليك والرياضة هما الحل

تدخل وسائل التواصل الاجتماعي في حياتنا بشكل كبير، أصبح من العوامل الأساسية في فقدان الثقة بالنفس، إضافة إلى الإقبال على عمليات التجميل بشكل كبير، مما يؤدي إلى الإصابة ببعض المشكلات الصحية التي قد تصل إلى السرطان، ومن أكثر الأشياء التي يعاني منها العديد من الأشخاص "ترهل الثدي"، فعند النظر إلى موقع انستجرام ستجد إن نجمات الوطن العربي وهوليود يقمن بعمليات زراعة السيلكون وتكبير الثدي، ولكن لا حاجة إلى مثل هذه الطرق المؤذية، فيمكنك التخلص منه بطرق منزلية، نقلًا عن "organicfacts".
حب-الشباب

بارزة أو بقع غامقة.. أنواع حب الشباب وطرق علاجها

يعد حب الشباب، واحدًا من أكثر الأمراض الجلدية شيوعًا، حيث تظهر تلك الحالة الجلدية في الغالب لجميع الأشخاص ولا تقتصر على المراهقين فقط. في الغالب، يعاني الأشخاص في العشرينيات والثلاثينيات من العمر من هذه الحالة، كما يؤدي إلى آفات التهابية على الجلد، يمكن أن يؤدي حب الشباب أيضًا إلى الألم وعدم الراحة ويصعب التخلص منه، حسب موقع بولد سكاي الأمريكي. السبب الأكثر شيوعًا لحب الشباب هو البشرة الدهنية، عندما ينتج الجلد الدهون الزائدة يمكن أن تسد مسام الجلد وبالتالي تؤدي إلى حب الشباب.
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