السكين بدلا من الشوكة.. ما لا تعرفه عن الحياة قديما

في الوقت الحالي هناك الكثير من أشكال الأطباق التي يمكن وضعها على السفرة في الغداء، ولكن قبل ذلك كانت تلك الأطباق لا يستطيع تحمل تكلفتها سوى الأثرياء

تحرير:فيروز ياسر ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

الأرائك في المنزل

الحياة الحديثة مليئة بوسائل الراحة البسيطة، فمن السهل أن ننسى أننا اضطررنا إلى التأقلم بدونها منذ وقت ليس ببعيد، بداية من اللوحات الموجودة على الحوائط إلى الكراسي التي نجلس عليها. وأبسط الأشياء التي نستخدمها يوميا ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية عندما عاش الناس حالة من الرفاهية، حتى الأدوات البسيطة مثل الشوكة التي نفترض أنها كانت موجودة منذ زمن، لم يتم تقديمها إلا إلى أوروبا الغربية والشمالية في القرنين الماضيين، لذا تعرف على الأشياء المثيرة للدهشة والتي كنت تعتقد أنها قديمة وفقا لما ذكره موقع Listverse.

الأرائك مثل العديد من الأشياء العصرية، ظهرت الأرائك لأول مرة في البلاط الملكي الفرنسي، حيث تُظهر صور من أواخر القرن 17 من النساء الفرنسيات يجلسن على أرائك. أول أريكة ظهرت كانت تسمى "تشيسترفيلد"، وهو تصميم لا يزال من الممكن العثور عليه اليوم، حيث تم إنشاؤها في القرن 18 الميلادي بواسطة اللورد تشيسترفيلد،