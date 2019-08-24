البصمة والإخطارات.. 7 مزايا لتطبيق «واتس آب»

التسجيلات الصوتية الخاصة؛ الميزة التي لا يعرفها معظم الأشخاص حول التسجيلات الصوتية هي أنه يمكنهم سماعها بشكل خاص حتى عندما لا يكون لديهم سماعات الأذن معهم
يعد تطبيق واتس آب هو أحد تطبيقات المراسلة الفورية الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم، وفقًا للإحصائيات الرسمية الأخيرة، كشفت الشركة عن أن لديها حاليًا أكثر من 1.5 مليار مستخدم نشط شهريًا في جميع أنحاء العالم و400 مليون مستخدم نشط في الهند وحدها.
للحفاظ على مكانتها، تواصل الشركة تزويد مستخدميها بميزات جديدة تجعل تجربة المستخدم أفضل، لذا تستمر الشركة أيضًا في اختبار عدد من الميزات على تطبيقها التجريبي لنظامي التشغيل أندرويد و أبل، والتي تشق طريقها أيضًا إلى التطبيق الرئيسي قريبًا، إليك قائمة بالميزات التي يمكنك استخدامها الآن على واتس آب.
البصمة
جلب واتس آب مؤخرًا ميزة مصادقة بصمات الأصابع إلى نظام أندرويد التجريبي. تتوفر الميزة بالفعل على نظام التشغيل أبل، حيث يمكن للمستخدمين فتح محادثاتهم باستخدام بصمة اليد أو تعريف الوجه.
مع إدخال هذه الميزة، يتيح التطبيق للمستخدمين أيضًا اختيار ما إذا كانوا يريدون إخفاء محادثاتهم من الإشعارات.
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البصمة
جلب واتس آب مؤخرًا ميزة مصادقة بصمات الأصابع إلى نظام أندرويد التجريبي. تتوفر الميزة بالفعل على نظام التشغيل أبل، حيث يمكن للمستخدمين فتح محادثاتهم باستخدام بصمة اليد أو تعريف الوجه.
مع إدخال هذه الميزة، يتيح التطبيق للمستخدمين أيضًا اختيار ما إذا كانوا يريدون إخفاء محادثاتهم من الإشعارات.
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لتفعيل هذه الميزة، يجب على المستخدمين التوجه إلى إعدادات واتس آب، الحساب، الخصوصية، قفل بصمة الإصبع.
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التسجيلات الصوتية المتتالية
في وقت سابق عندما يتلقى المستخدمون تسجيلات صوتية من جهات اتصالهم، سيحتاجون إلى تشغيل كل تسجيل صوتي بشكل منفصل دون أي استمرارية تقريبًا.
مع ذلك، قدم تطبيق المراسلة الفورية مؤخرًا ميزة جديدة من شأنها تشغيل جميع التسجيلات الصوتية المتتالية معًا واحدة تلو الأخرى.
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دعوة المجموعة
كشفت واتس آب مؤخرًا عن ميزة "دعوات المجموعة" الجديدة التي تسمح للمستخدمين بتحديد إعدادات الخصوصية الخاصة بهم، بحيث يمكن فقط لجهات الاتصال الخاصة المسجلة على هواتفهم إضافتهم إلى مجموعات، وذلك بطريقة غير مباشرة.
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عندما تضيف جهة اتصال المستخدم إلى مجموعة، سيتلقى المستخدم دعوة للانضمام إلى المجموعة بحد أقصى 72 ساعة.
إعادة توجيه الرسالة بشكل متكرر
قدم تطبيق المراسلة الفورية هذا الشهر أيضًا ميزة "إعادة التوجيه بشكل متكرر".
بمساعدة هذه الميزة الجديدة، يمكن لتطبيق المراسلة الفورية وضع علامة على الرسائل التي تمت إعادة توجيهها أكثر من خمس مرات.
على الرغم من ذلك، تهدف واتس آب إلى تنبيه المستخدمين من الرسائل المحهولة المصدر.
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التسجيلات الصوتية الخاصة
الميزة التي لا يعرفها معظم الأشخاص حول التسجيلات الصوتية هي أنه يمكنهم سماعها بشكل خاص حتى عندما لا يكون لديهم سماعات الأذن.
إنهم بحاجة فقط إلى تشغيل التسجيل الصوتي ثم وضع أجهزتهم بجوار أذنهم، عندما يتم ذلك، يقوم واتس آب بتوجيه الصوت من مكبر الصوت إلى سماعة الأذن.
Whats App Chat Heads
تتيح لك واتس آب مراسلة أصدقائك على البرنامج من خلال شاشة الهاتف الرئيسية تمامًا مثلما يحدث مع تطبيق "فيسبوك" للمراسلة، حيث تظهر صورة الشخص الذي تراسله على الشاشة الرئيسية، ولكن تطبيق "WhatsApp Chat Heads" يحتاج إلى جهاز منزوع الحماية.
الإخطارات
للحصول على إخطارات خاصة بالتطبيق على الشاشة الرئيسية لهاتفك الذكي، يمكنك تحميل برنامج "Pushbullet" لنظام التشغيل أبل، أو تحميل تطبيق "Desktop Notifications" لنظام التشغيل أندرويد.
تحاول واتس آب قدر المستطاع في الآونة الأخيرة، إضافة عدد من الميزات، لتسهيل المراسلة على المستخدمين، خاصةً بعد استحواذ فيسبوك عليها بمبلغ وصل إلى 19 مليار دولار أمريكي.
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