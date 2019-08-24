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البصمة والإخطارات.. 7 مزايا لتطبيق «واتس آب»

التسجيلات الصوتية الخاصة؛ الميزة التي لا يعرفها معظم الأشخاص حول التسجيلات الصوتية هي أنه يمكنهم سماعها بشكل خاص حتى عندما لا يكون لديهم سماعات الأذن معهم
تحرير:مي فؤاد ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
واتس آب
واتس آب
يعد تطبيق واتس آب هو أحد تطبيقات المراسلة الفورية الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم، وفقًا للإحصائيات الرسمية الأخيرة، كشفت الشركة عن أن لديها حاليًا أكثر من 1.5 مليار مستخدم نشط شهريًا في جميع أنحاء العالم و400 مليون مستخدم نشط في الهند وحدها. للحفاظ على مكانتها، تواصل الشركة تزويد مستخدميها بميزات جديدة تجعل تجربة المستخدم أفضل، لذا تستمر الشركة أيضًا في اختبار عدد من الميزات على تطبيقها التجريبي لنظامي التشغيل أندرويد و أبل، والتي تشق طريقها أيضًا إلى التطبيق الرئيسي قريبًا، إليك قائمة بالميزات التي يمكنك استخدامها الآن على واتس آب.
البصمة جلب واتس آب مؤخرًا ميزة مصادقة بصمات الأصابع إلى نظام أندرويد التجريبي. تتوفر الميزة بالفعل على نظام التشغيل أبل، حيث يمكن للمستخدمين فتح محادثاتهم باستخدام بصمة اليد أو تعريف الوجه. مع إدخال هذه الميزة، يتيح التطبيق للمستخدمين أيضًا اختيار ما إذا كانوا يريدون إخفاء محادثاتهم من الإشعارات. اقرأ
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ترامب-هواوي (6)

هل تصمد «هواوي» في مواجهة «ترامب» وقراراته؟

إلى من يعتقدون أن الأزمة بين شركة هواوي الصينية عملاق صناعة التكنولوجيا وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتلخص في وصول تحديثات أندرويد إلى هواتف هواوي الذكية، عليهم إعادة التفكير والنظر بشكل أوسع على الخلاف وأبعاده المتشعبة، حيث إن هواوي لا يشغلها كثيرا وصول تحديثات أندوريد بقدر ما يشغلها وجودها في قائمة الحظر التي وضعتها أمريكا، وهو الأمر الذي يعطل كثيرا من صناعة الشركة، كما يحظرها في تركيب شبكات الجيل الخامس في أمريكا، وهو حجم أعمال كبير بالنسبة لهواوي لا تريد أن تفرط فيه بسهولة، خاصة إذا كان سيتبع أمريكا بعض الدول الأوربية في نفس الموقف.
فيسبوك وانستجرام وواتس آب

فيسبوك تحمي مستخدميها بإطلاق "off-Facebook activity"

لم تتوقف فيسبوك عن طرح مميزاتها الجديدة في ساحة منصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت أكثر تنافسًا في الآونة الأخيرة، فبعد أن سمعنا أن شركة مايكروسوفت قامت بإصدار خاصية جديدة تتعلق بالتصنت على مستخدمي skype، قامت شركة فيسبوك بإطلاق ميزة جديدة تتعلق بحماية بيانات مستخدميها وخصوصياتهم، تتمثل في "مسح سجل المتصفح"، أي تمنح المسستخدمين خاصية مسح السجل الخاص بهم، بما في ذلك المواقع التي دخلوا عليها، كما أنها تتيح لهم بعض المميزات الأخرى، نقلًا عن "nbc12.com".
شركات الموبايل الصينية

بمناسبة اليوم العالمي للتصوير.. أفضل 8 هواتف من حيث الكاميرا

المنافسة بين الشركات المصنعة للهواتف الذكية أصبحت على أشدها بعد التطور الكبير الذي نشهده على مدار الأيام الأخيرة، فبين كل شهر وآخر نجد شركة جديدة تطرح هاتفا يحوي تطورا ملحوظا في مكونات الأجهزة إما في البطارية أو سرعة الهاتف والمعالجة أو في حجم الشاشة وجودتها، وتبقى الكاميرا فرس رهان رئيسيا في كل منتج تصدره أي شركة من الشركات، لا سيما في ظل المنافسة بين الصين وماركاتها المختلفة في مقدمتها هواوي وأوبو وشاومي، وكوريا وعلامتها التجارية الشهيرة سامسونج وأمريكا وعلامتها أبل، وفي التقرير التالي نرصد أفضل هواتف ذكية من حيث الكاميرا.
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