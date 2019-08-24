البصمة والإخطارات.. 7 مزايا لتطبيق «واتس آب»

التسجيلات الصوتية الخاصة؛ الميزة التي لا يعرفها معظم الأشخاص حول التسجيلات الصوتية هي أنه يمكنهم سماعها بشكل خاص حتى عندما لا يكون لديهم سماعات الأذن معهم

تحرير:مي فؤاد ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

واتس آب

يعد تطبيق واتس آب هو أحد تطبيقات المراسلة الفورية الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم، وفقًا للإحصائيات الرسمية الأخيرة، كشفت الشركة عن أن لديها حاليًا أكثر من 1.5 مليار مستخدم نشط شهريًا في جميع أنحاء العالم و400 مليون مستخدم نشط في الهند وحدها. للحفاظ على مكانتها، تواصل الشركة تزويد مستخدميها بميزات جديدة تجعل تجربة المستخدم أفضل، لذا تستمر الشركة أيضًا في اختبار عدد من الميزات على تطبيقها التجريبي لنظامي التشغيل أندرويد و أبل، والتي تشق طريقها أيضًا إلى التطبيق الرئيسي قريبًا، إليك قائمة بالميزات التي يمكنك استخدامها الآن على واتس آب.

البصمة جلب واتس آب مؤخرًا ميزة مصادقة بصمات الأصابع إلى نظام أندرويد التجريبي. تتوفر الميزة بالفعل على نظام التشغيل أبل، حيث يمكن للمستخدمين فتح محادثاتهم باستخدام بصمة اليد أو تعريف الوجه. مع إدخال هذه الميزة، يتيح التطبيق للمستخدمين أيضًا اختيار ما إذا كانوا يريدون إخفاء محادثاتهم من الإشعارات. اقرأ