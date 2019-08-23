رئيس المقاصة يكشف أسرار بيع أنطوي لبيراميدز

تحرير:علي الزيني ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م

محمد عبدالسلام

كشف اللواء محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، عن أسرار اختيارات صفقات الفريق التى تم التعاقد معها في الموسم الجديد، مؤكدًا أن أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق الفيومي كان شريكًا في اختيارات كل اللاعبين، وتم الاتفاق على المراكز التي تحتاج للتدعيم، وعلى الفور تم التعاقد مع اللاعبين لبناء فريق قوي قادر على المنافسة، موضحًا أنه تم التركيز على اختيار اللاعبين أصحاب الخبرات للتعاقد معهم، للاستفادة من الخبرات التي يتمتعون بها، خلال الموسم الجديد.

وأضاف عبد السلام، أن رحيل الغاني جون أنطوي، عن صفوف المقاصة خسارة للفريق لأنه من أفضل اللاعبين الأفارقة والهدافين المميزين ببطولة الدوري، لكن اللاعب هو من طلب الرحيل، ولا يوجد فريق يقف على لاعب مهما كانت نجوميته. واختتم رئيس المقاصة تصريحاته، قائلًا: "تعاقدنا مع صفقات قوية ومميزة، وهناك ثقة في قدرة