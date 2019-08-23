رياضة

رئيس المقاصة يكشف أسرار بيع أنطوي لبيراميدز

تحرير:علي الزيني ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م
محمد عبدالسلام
محمد عبدالسلام
كشف اللواء محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، عن أسرار اختيارات صفقات الفريق التى تم التعاقد معها في الموسم الجديد، مؤكدًا أن أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق الفيومي كان شريكًا في اختيارات كل اللاعبين، وتم الاتفاق على المراكز التي تحتاج للتدعيم، وعلى الفور تم التعاقد مع اللاعبين لبناء فريق قوي قادر على المنافسة، موضحًا أنه تم التركيز على اختيار اللاعبين أصحاب الخبرات للتعاقد معهم، للاستفادة من الخبرات التي يتمتعون بها، خلال الموسم الجديد.
وأضاف عبد السلام، أن رحيل الغاني جون أنطوي، عن صفوف المقاصة خسارة للفريق لأنه من أفضل اللاعبين الأفارقة والهدافين المميزين ببطولة الدوري، لكن اللاعب هو من طلب الرحيل، ولا يوجد فريق يقف على لاعب مهما كانت نجوميته. واختتم رئيس المقاصة تصريحاته، قائلًا: "تعاقدنا مع صفقات قوية ومميزة، وهناك ثقة في قدرة
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طه-اسماعيل (1)

أول تعليق من طه إسماعيل على رحيل لاسارتى

علق طه إسماعيل، نجم النادى الأهلى السابق، وعضو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي على إقالة الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للفريق، مشيرا إلى أن المدرب لم يكن موفقًا. وقال طه إسماعيل عبر الإستوديو التحليلي على قناة أون سبورت قبل لقاء الأهلي واطلع بره:" بصرف النظر عن الفوز بالدورى، الجماهير لم تقتنع بالمدير الفنى على مدار عمله الفترة التي عمل فيها وحتى بعد التتويج بدرع الدوري". وأكمل:" فوز النادى الأهلى بالدوري شيء طبيعي، لكن أداء الأهلي مع لاسارتى فى الكثير من المباريات كان مصدر انتقادات واسعة من الكثيرين" .
احماء-الاهلى-وبيراميدز‎ (7)

الأهلي يصل برج العرب والجهاز الفني يعاين الملعب

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لخوض مباراة اطلع بره بطل جنوب السودان، ضمن مواجهات اياب الدور التمهيدي الـ64 في بطولة دوري أبطال إفريقيا. وجاء وصول حافلة الأهلي قبل ساعة ونصف من موعد انطلاق المباراة، وحرص الجهاز الفني للقلعة الحمراء على معاينة أرضية ستاد الجيش ببرج العرب والاطمئنان على كافة التجهيزات قبل المباراة. ووضع الأهلي قدما في دور الـ32 من عمر البطولة الإفريقية بعد أن فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 4-0، سجل وليد أزارو هدفين وعلي معلول وأحمد الشيخ هدفًا.
زوران -ماميتش

الأهلى يفاوض الكرواتي "ماميتش" المتورط فى قضية فساد

كشفت تقارير صحفية كرواتية، أن إدارة النادي الأهلي تقدمت بعرض لزوران ماميتش المدير الفني السابق للهلال السعودي والعين الإماراتي، من أجل تدريب الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة. وجاء فى تقرير لصحيفة "سبورتيكي نوفايستي" أن إدارة القلعة الحمراء تقدمت بعرض للمدرب الكرواتى بقيمة تصل لـ1.5 مليون يورو خلال الموسم . وأضافت الصحيفة ماميتش سيبدأ خلال وقت قريب محاكمة بشأن قضية سابقة له . وسبق وخاض زوران ماميتش تجارب تدريبية في السعودية والإمارات حيث قاد تدريب أندية النصر والهلال السعوديين والعين الإماراتي.
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بيراميدز وايتوال الكونغولى (3)

بتروسبورت يستضيف مباراة بيراميدز وحرس الحدود بالكأس

قررت لجنة المسابقات إقامة مباراة بيراميدز أمام فريق حرس الحدود فى دور الثمانية لمسابقة كأس مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة 30 اغسطس الجارى بملعب بتروسبورت بدلا من ملعب الجيش ببرج العرب، وفى حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل يلعب الفريقان وقتا إضافيا مدته نصف ساعة على شوطين واذا استمر التعادل تطبق قاعدة ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق الفائز، ويعتبر النادى المذكور أولا هو صاحب الزى الاساسى والمسئول عن الكرات التى تلعب بها المباراة.
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

تعديل موعد مباراة الزمالك والمقاصة بكأس مصر

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين تعديل موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، المقرر إقامتها يوم الأربعاء 28 أغسطس الجاري في استاد برج العرب، لتقام الساعة الثامنة مساءً بدلا من التاسعة والنصف مساءً. وكان فريق نادي الزمالك تأهل لدور الثمانية بكأس مصر بعدما تغلب على نظيره الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في مباراة دور الـ16 التي جمعت بينهما أكتوبر الماضي على استاد الجيش المصري ببرج العرب في مدينة الإسكندرية.
عمرو-مرعى

المقاصة يضم لاعب بيراميدز لمدة موسم

تعاقد مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، مع اللاعب عمرو مرعي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لمدة عام على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء بصفة نهائية بعد نهاية الموسم، جاء التعاقد مع مرعي بناءً على رغبة أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الفيومي، لدعم خط الهجوم خلال الفترة القادمة. وقام عمرو مرعي، بالتوقيع على عقود انضمامه للفريق الفيومي، قبل أن ينضم للتدريبات التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.
جهاد-جريشة (2)

إيقاف جهاد جريشة بسبب موقعة الأهلي وبيراميدز

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة سمير عثمان، إيقاف جهاد جريشة، الحكم الدولي، لفترة غير محددة؛ وذلك بعد أخطائه في لقاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره بيراميدز، والذي أقيم بينهما السبت الماضي، على استاد برج العرب، بدور الـ16 لبطولة كأس مصر، وانتهى بخسارة المارد الأحمر بهدف دون رد، ليودع البطولة. وعلمت «التحرير» من مصادر داخل اللجنة أن الإيقاف قد يقتصر على بطولة كأس مصر فقط، على اعتبار أن البطولة ستنتهي قبل انطلاق الدوري، المقرر له 18 سبتمبر المقبل.
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