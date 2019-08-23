رياضة

الأهلى يفاوض الكرواتي "ماميتش" المتورط فى قضية فساد

تحرير:محمد جمال ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م
زوران ماميتش
زوران ماميتش
كشفت تقارير صحفية كرواتية، أن إدارة النادي الأهلي تقدمت بعرض لزوران ماميتش المدير الفني السابق للهلال السعودي والعين الإماراتي، من أجل تدريب الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة. وجاء فى تقرير لصحيفة "سبورتيكي نوفايستي" أن إدارة القلعة الحمراء تقدمت بعرض للمدرب الكرواتى بقيمة تصل لـ1.5 مليون يورو خلال الموسم . وأضافت الصحيفة ماميتش سيبدأ خلال وقت قريب محاكمة بشأن قضية سابقة له . وسبق وخاض زوران ماميتش تجارب تدريبية في السعودية والإمارات حيث قاد تدريب أندية النصر والهلال السعوديين والعين الإماراتي.
ويواجه زوران ماميتش وشقيقه زدرافكو-الرئيس السابق لنادى دينامو زغرب الكرواتى قضية فساد، حيث تم اتهام الشقيقان فى قضية اختلاس أموال، بمبالغ تزيد عن 130 مليون كونا ( 19 مليون دولار) من صفقات انتقال اللاعبين من خلال التهرب الضريبي . ويواجه ماميتش، للاعب السابق لفريق دينامو والمنتخب الكرواتي والذي درب دينامو
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أول تعليق من طه إسماعيل على رحيل لاسارتى

علق طه إسماعيل، نجم النادى الأهلى السابق، وعضو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي على إقالة الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للفريق، مشيرا إلى أن المدرب لم يكن موفقًا. وقال طه إسماعيل عبر الإستوديو التحليلي على قناة أون سبورت قبل لقاء الأهلي واطلع بره:" بصرف النظر عن الفوز بالدورى، الجماهير لم تقتنع بالمدير الفنى على مدار عمله الفترة التي عمل فيها وحتى بعد التتويج بدرع الدوري". وأكمل:" فوز النادى الأهلى بالدوري شيء طبيعي، لكن أداء الأهلي مع لاسارتى فى الكثير من المباريات كان مصدر انتقادات واسعة من الكثيرين" .
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الأهلي يصل برج العرب والجهاز الفني يعاين الملعب

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لخوض مباراة اطلع بره بطل جنوب السودان، ضمن مواجهات اياب الدور التمهيدي الـ64 في بطولة دوري أبطال إفريقيا. وجاء وصول حافلة الأهلي قبل ساعة ونصف من موعد انطلاق المباراة، وحرص الجهاز الفني للقلعة الحمراء على معاينة أرضية ستاد الجيش ببرج العرب والاطمئنان على كافة التجهيزات قبل المباراة. ووضع الأهلي قدما في دور الـ32 من عمر البطولة الإفريقية بعد أن فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 4-0، سجل وليد أزارو هدفين وعلي معلول وأحمد الشيخ هدفًا.
محمد -عبد-السلامرئيس المقاصة‎

رئيس المقاصة يكشف أسرار بيع أنطوي لبيراميدز

كشف اللواء محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، عن أسرار اختيارات صفقات الفريق التى تم التعاقد معها في الموسم الجديد، مؤكدًا أن أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق الفيومي كان شريكًا في اختيارات كل اللاعبين، وتم الاتفاق على المراكز التي تحتاج للتدعيم، وعلى الفور تم التعاقد مع اللاعبين لبناء فريق قوي قادر على المنافسة، موضحًا أنه تم التركيز على اختيار اللاعبين أصحاب الخبرات للتعاقد معهم، للاستفادة من الخبرات التي يتمتعون بها، خلال الموسم الجديد.
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تعرف على مواصفات المدرب القادم للأهلي

علم «التحرير» المواصفات والمعايير التي وضعها النادي الأهلي، من أجل اختيار المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة المارد الأحمر، خلفًا لمارتن لاسارتي، الذي تم إقالته من تدريب القلعة الحمراء، عقب الخساراة من بيراميدز والخروج من كأس مصر، البداية سيكون مدربا صاحب خبرات وتجارب في التعامل مع البطولات المحلية والقارية وسبق له تحقيق إنجازات بما يتوافق مع شخصية الأهلي التي تبحث دائمًا عن التتويج بالألقاب وسيكون هناك توجه وتفضيل للمدرب صاحب سوابق العمل في إفريقيا والمنطقة العربية على غيره».
لاسارتي

بعد إقالته.. ماذا قدم لاسارتى مع الأهلي؟

قررت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي توجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، كما قررت اللجنة تكليف محمد يوسف المدرب العام بقيادة الفريق لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة. جاء ذلك القرار بعد توديع الأهلي مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على استاد الجيش ببرج العرب.
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بيراميدز ليس السبب.. سر إقالة لاسارتي من الأهلي؟

قرار انتظرته طويلاً جماهير الأهلي وتحديداً منذ شهر أبريل الماضي بعد فضيحة الخسارة بخماسية نظيفة من صن داونز الجنوب إفريقي، يتمثل في إقالة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، الذي صدر مساء اليوم الأحد بعد توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز والخسارة بهدف دون رد، ليضرب الأزرق موعدًا مع فريق حرس الحدود يوم 28 من أغسطس الجاري، بينما يتولى محمد يوسف مهمة المدير الفني المؤقت للأهلي لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي بعد رحيل لاسارتي.
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5 أسماء مرشحة لقيادة الأهلي خلفًا لمارتن لاسارتي

علمت «التحرير»، من مصادر داخل مجلس إدارة نادي الأهلي أن هناك عدة أسماء مرشحة لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وذلك حال استقر مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، على إقالة الجهاز الفني للمارد الأحمر، بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، بعد سقوط الفريق أمام نظيره بيراميدز، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ليودع على أثرها المارد الأحمر بطولة كأس مصر من دور الـ16، وبتلك الهزيمة يكون بيراميدز قد أقصى الأهلي من كأس مصر للمرة الثانية على التوالي.
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