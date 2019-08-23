الأهلى يفاوض الكرواتي "ماميتش" المتورط فى قضية فساد
تحرير:محمد جمال
٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م
زوران ماميتش
كشفت تقارير صحفية كرواتية، أن إدارة النادي الأهلي تقدمت بعرض لزوران ماميتش المدير الفني السابق للهلال السعودي والعين الإماراتي، من أجل تدريب الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.
وجاء فى تقرير لصحيفة "سبورتيكي نوفايستي" أن إدارة القلعة الحمراء تقدمت بعرض للمدرب الكرواتى بقيمة تصل لـ1.5 مليون يورو خلال الموسم .
وأضافت الصحيفة ماميتش سيبدأ خلال وقت قريب محاكمة بشأن قضية سابقة له .
وسبق وخاض زوران ماميتش تجارب تدريبية في السعودية والإمارات حيث قاد تدريب أندية النصر والهلال السعوديين والعين الإماراتي.
ويواجه زوران ماميتش وشقيقه زدرافكو-الرئيس السابق لنادى دينامو زغرب الكرواتى قضية فساد، حيث تم اتهام الشقيقان فى قضية اختلاس أموال، بمبالغ تزيد عن 130 مليون كونا ( 19 مليون دولار) من صفقات انتقال اللاعبين من خلال التهرب الضريبي .
ويواجه ماميتش، للاعب السابق لفريق دينامو والمنتخب الكرواتي والذي درب دينامو
ويواجه زوران ماميتش وشقيقه زدرافكو-الرئيس السابق لنادى دينامو زغرب الكرواتى قضية فساد، حيث تم اتهام الشقيقان فى قضية اختلاس أموال، بمبالغ تزيد عن 130 مليون كونا ( 19 مليون دولار) من صفقات انتقال اللاعبين من خلال التهرب الضريبي .
ويواجه ماميتش، للاعب السابق لفريق دينامو والمنتخب الكرواتي والذي درب دينامو زغرب بين عامي 2013 و2016 تهمة الاستيلاء على 38 مليون كونا.
ومن بين اللاعبين الذين شملت التحقيقات عقودهم ، لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني الحالي وإدواردو دا سيلفا وفيردران كورلوكا، ولوفرين مدافع ليفربول.
وقررت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل إقالة الأوروجيانى مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي .