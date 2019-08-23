رياضة

الأهلي يصل برج العرب والجهاز الفني يعاين الملعب

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٥ م
الأهلي
الأهلي
وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لخوض مباراة اطلع بره بطل جنوب السودان، ضمن مواجهات اياب الدور التمهيدي الـ64 في بطولة دوري أبطال إفريقيا. وجاء وصول حافلة الأهلي قبل ساعة ونصف من موعد انطلاق المباراة، وحرص الجهاز الفني للقلعة الحمراء على معاينة أرضية ستاد الجيش ببرج العرب والاطمئنان على كافة التجهيزات قبل المباراة. ووضع الأهلي قدما في دور الـ32 من عمر البطولة الإفريقية بعد أن فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 4-0، سجل وليد أزارو هدفين وعلي معلول وأحمد الشيخ هدفًا.
وكان محمد يوسف المدير الفني المؤقت للمارد الأحمر قد أعلن تشكيل الفريق لمواجهة بطل السودان، حيث جاء التشكيل كالتالي:- حراسة المرمى : علي لطفي. خط الدفاع : محمود وحيد - رامي ربيعة - محمود متولي - أحمد فتحي. خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمد مجدي قفشة. خط الهجوم : جونيور أجاي
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بوكتينيو- مدرب- توتنهام

بوكيتينو: أنا لست كميائيا.. ولوسيلسو غير مستعد

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفنى لفريق توتنهام الإنجليزى عن مدى جاهزية لو سيلسو المنضم حديثا لصفوف السبيرز للمشاركة فى مباريات توتنهام المقبلة، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى التحضيري لمباراة توتنهام ونيوكاسل يونايتد والتى ستقام على ملعب توتنهام فى إطار الأسبوع الثالث من عمر الدورى الإنجليزى (البريميرليج) . وقال بوكيتينو:" لو سيلسيو يتدرب بشكل جيد لكن ليس مستعدا بعد للمشاركة، اللاعب كان فى إجازة طويلة بعد مشاركته فى بطولة كوبا أمريكا، لم يتدرب كثيرا وما زال يحتاج للكثير من الوقت".
مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (26)

مفاجآت في هجوم الأهلي أمام اطلع بره

أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اطلع برة، بطل جنوب السودان، في إياب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامته في تمام الساعة السابعة، اليوم الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، علمًا بأن مباراة الذهاب التي قادها الأوروجوياني مارتن لاسارتي (مدرب القلعة الحمراء المقال)، انتهت بفوز الفريق الأحمر 4-0، سجلها علي معلول في الدقيقة 17، ووليد أزارو في الدقيقتين 32 و48، وأحمد الشيخ في الدقيقة 90+2 على الترتيب.
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«عودة أليسون وقوة هجوم أرسنال».. كلوب يتحدث

علق الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لنادي ليفربول الإنجليزي، على مباراة الريدز المقبلة، وذلك فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة التى يواجه فيها فريق أرسنال، غدا السبت، على ملعب أنفيلد، وتقام فى إطار الأسبوع الثالث من الدورى الإنجليزى (البريميرليج). وأشار مدرب ليفربول خلال المؤتمر، إلى مدى تطور إصابة أليسون بيكر حارس مرمى الليفر، وتوقعه لتشكيلة الجانرز فى المباراة، وتغنى كلوب بالمدفعجية قائلا: "أرسنال فريق يلعب بشكل هجومى، ومن المحتمل أن يبدأ بنيكولاس بيبي وتشاكا، وهذا يمنحه كفريق قوة أكبر".
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وليد ازارو مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (24)

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي واطلع برة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة الإياب بدور الـ64 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019- 2020 أمام فريق اطلع برة بطل جنوب السودان والتي يحتضنها استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، حيث تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت أبو ظبي وستنقل المباراة على قناة الأهلي حصريا عبر شاشتها. وكانت قناة أون سبورت قد نقلت مباراة الذهاب بين الأهلي واطلع برة على الهواء مباشرة.
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محسن صالح يتحدث عن رباعية الأهلي في «اطلع بره»

علق محسن صالح، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني على الفوز الكبير الذي حققه فريق النادي الأهلي على حساب فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، حيث قال محسن صالح عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في مثل هذه المباريات عندما تكون الفوارق كبيرة بين فريقين والفوز فيها محسوم، ومعروف مين (حيطلع بره) ومين حيكمل ومكانه في الدور التاني مضمون، سلامة اللاعبين وقوة الأداء ووفرة الأهداف مطلب منطقي ومقبول، لكن المبالغة والحديث عن الفوز يجب ألا يطول، المشوار لسة طويل وصعب ويا رب الفرحة تدوم".
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في مباراة سهلة.. الأهلي يضرب اطلع بره برباعية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا سهلا على نظيره فريق اطلع بره، بطل جنوب السودان برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي (الـ64) من دوري أبطال إفريقيا، سجل علي معلول في الدقيقة 17 ووليد أزارو في الدقيقتين 32 و48 على الترتيب. المباراة في المجمل كانت بمثابة وحدة تدريبية للاعبي الأهلي، نظرا للفوارق الفردية والفنية والبدنية بين لاعبي القلعة الحمراء وبطل جنوب السودان، المباراة شهدت العديد من الفرص المهدرة من جانب الأهلي، لكن خبرات الأحمر كانت فارقة في المباراة.
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مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام اطلع بره

أعلن الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان، التي ستجمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن ذهاب مباريات الدور التمهيدي (الـ64) من بطولة دوري أبطال إفريقيا. الأهلي يبحث عن بداية نموذجية للنسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا التي يريد المارد الأحمر الفوز بها لاستعادة اللقب الغائب عن الجزيرة منذ عام 2013، حينما كان محمد يوسف مديرًا فنيًا، وفاز على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.
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