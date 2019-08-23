تامر حسني يحكي قصته مع شاب غنى معه على المسرح

تحرير:التحرير ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م

تامر حسني

روى النجم تامر حسني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قصته مع أحد المعجبين به، كما تحدث عن الصعوبات التي واجهته في بداياته، موجها نصائح إلى الشباب. وقال تامر إن شابا كان يضع صورته في غرفته قبل 10 سنوات، وصادفه في حفل من حفلاته مؤخرًا، ليمنحه فرصة الغناء معه على المسرح: "دايماً بحب أحكيلكم مواقف من واقع تجربتي من 10 سنين، كان حاطط صورتي على الحيطة ومن غير ما أعرف كل دا، لما شفته في الحفلة حسيت من رد فعله لما شافني إن أنا بمثلّه حاجة كبيرة وطلب يغني معايا".

وأضاف تامر: "وافقت فوراً لأن اللي في قلبه وصلني على طول عشان صادق، اللي عايز أقوله إن حبك وإخلاصك للحاجة بيجذبها ليك بجد زي ما حصل مع محمد كدا، واللي حصل مع محمد، هحاول إن شاء الله أعمله في كل حفلة كبيرة، وأقدم منكم ناس موهوبة تستحق الدعم". واستكمل: "أنا بقى عايز كل شاب فيكم يشوف نفسه راجل قوي، راجل

وأضاف تامر: "وافقت فوراً لأن اللي في قلبه وصلني على طول عشان صادق، اللي عايز أقوله إن حبك وإخلاصك للحاجة بيجذبها ليك بجد زي ما حصل مع محمد كدا، واللي حصل مع محمد، هحاول إن شاء الله أعمله في كل حفلة كبيرة، وأقدم منكم ناس موهوبة تستحق الدعم".



واستكمل: "أنا بقى عايز كل شاب فيكم يشوف نفسه راجل قوي، راجل ناجح أو بنت ناجحة في أي مجال بتحبوه وتصدقوا إنكم ممكن توصلوا ومتقولوش مستحيل عشان أحلامكم تقربلكم وتنجذبلكم، بس أنت صمم وعافر وأهم حاجة متضحكش على نفسك، ركز في أحسن حاجة أنت بتعملها، عشان في ناس للأسف بيكونوا شايفين غلط وبيجروا كتير ورا سراب ولو عملت اللي عليك للنهاية ولقيت إنك مش عارف توصل لحاجة، عادي دور على حاجه تانية بسرعة متقعدش تندب حظك".

