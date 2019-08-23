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تامر حسني يحكي قصته مع شاب غنى معه على المسرح

تحرير:التحرير ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م
تامر حسني
تامر حسني
روى النجم تامر حسني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قصته مع أحد المعجبين به، كما تحدث عن الصعوبات التي واجهته في بداياته، موجها نصائح إلى الشباب. وقال تامر إن شابا كان يضع صورته في غرفته قبل 10 سنوات، وصادفه في حفل من حفلاته مؤخرًا، ليمنحه فرصة الغناء معه على المسرح: "دايماً بحب أحكيلكم مواقف من واقع تجربتي من 10 سنين، كان حاطط صورتي على الحيطة ومن غير ما أعرف كل دا، لما شفته في الحفلة حسيت من رد فعله لما شافني إن أنا بمثلّه حاجة كبيرة وطلب يغني معايا".
وأضاف تامر: "وافقت فوراً لأن اللي في قلبه وصلني على طول عشان صادق، اللي عايز أقوله إن حبك وإخلاصك للحاجة بيجذبها ليك بجد زي ما حصل مع محمد كدا، واللي حصل مع محمد، هحاول إن شاء الله أعمله في كل حفلة كبيرة، وأقدم منكم ناس موهوبة تستحق الدعم". واستكمل: "أنا بقى عايز كل شاب فيكم يشوف نفسه راجل قوي، راجل
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ميادة-الحناوي

إلغاء حفل ميادة الحناوي بمهرجانات حراجل في لبنان

قبل يومين فقط من ظهورها المرتقب في مهرجانات حراجل في لبنان، فوجئ جمهور المطربة السورية ميادة الحناوي بإلغاء الحفل، وهو ما أرجعته بعض وسائل الإعلام لضعف صحتها، بينما عزته هي إلى خلاف مع المنظمين. وكان سقوط مفاجئ للمطربة السورية (59 عاما) بمدينة صفاقس التونسية في الثامن من هذا الشهر أصاب جمهورها بالقلق على صحتها رغم إصرارها على استكمال الحفل وهي جالسة على كرسي. وبينما يستعد الجمهور لإطلالتها الأولى بعد هذا الحادث فوجئوا بإلغاء حفلها الذي كان مقررا يوم الأحد في مهرجانات حراجل بجبل لبنان.
محمد-رمضان

محمد رمضان ينشر صورة من بروفات حفله الليلة

شارك الفنان محمد رمضان صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ويبدو فيها وهو يستعد لإحياء حفله في إحدى القرى بالساحل الشمالي، والذي سيقام مساء اليوم الجمعة. وعلق رمضان على الصورة بالإنجليزية: "are you ready"، وأضاف: "إن شاء الله، الليلة أقوى حفلة في الساحل.. ثقة في الله نجاح"، ومن المقرر أن يقدم رمضان عددا من أغانيه التي حققت رواجا كبيرا الفترة الماضية، كما أنه وعد الجمهور بالعديد من المفاجآت، أبرزها تقديم أكثر من أغنية جديدة يقوم ببروفات يومية عليها.
فرقة-ذا-رولينج-ستونز

«ذا رولينج ستونز» تصل إلى سطح المريخ بفضل «ناسا»

على مدى أكثر من 50 عاما، هزت فرقة الروك "ذا رولينج ستونز" المسارح في جميع أنحاء العالم بموسيقاها، حيث تأسست في مدينة لندن في عام 1962، ومن أعضائها المغني ميك جاغر، وكيث ريتشاردز، وبرايان جونز، وبيل وايمان، وتشارلي واتس. والآن يبدو أن تأثيرها سيمتد إلى الفضاء بعد أن قررت مهمة إنسايت للمريخ التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" إطلاق اسم الفرقة على إحدى صخور الكوكب. وقالت ناسا إن صخرة "رولينج ستونز" أصغر قليلا من حجم كرة جولف، ويقال إنها تدحرجت لمسافة متر بفعل هبوط مركبة إنسايت على المريخ في نوفمبر.
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تامر-حسنى (3)

تامر حسني يحيي حفلا بالساحل في هذا الموعد

يستعد الفنان تامر حسنى لإحياء حفل غنائي، تزامنًا مع موسم حفلات الصيف، يوم الجمعة، الموافق 30 أغسطس الحالي، وسيقام الحفل في إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي، ومن المقرر أن يغني تامر عددًا من أشهر أغنياته، ولم تحدد بعد أسعار التذاكر. وعلى الجانب الاَخر، ينتظر تامر عرض فيلمه الجديد "الفلوس"، ضمن موسم أفلام إجازة منتصف العام المقبل، حيث يشاركه في البطولة كلٌّ من زينة، وخالد الصاوى، وعائشة بن أحمد، والعمل تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج سعيد الماروق.
عمرو -دياب

الليلة.. عمرو دياب يلتقي جمهوره في العلمين الجديدة

يلتقي المطرب عمرو دياب، مع جمهوره مساء اليوم الجمعة، في "الميوزيك أرينا" بالساحل الشمالي، وهي أكبر ساحات الساحل بمجمع الماسة في مدينة العلمين الجديدة، حيث تتسع لأكثر من 20000 متفرج وبأحدث التجهيزات. وتجري الاستعدادات على قدم وساق، لحفل الهضبة، وتقوم "إيجبت كلندر" بتجهيزات عالمية للحفل، بمشاركة مهندس الصوت جورج سعيد، والإضاءة وليد الحريري، وتحت إشراف محمد سيف. ووفقا لبيان من الجهة المنظمة، جرى إعداد مسرح بمواصفات عالمية خاصة بهذا الحدث الاستثنائي، كما جرى تجهيز درجات متعددة داخل الحفل للتذاكر.
حمو-بيكا

«الموسيقيين» تطارد المهرجانات.. إلغاء حفل لحمو بيكا

قال الدكتور علاء سلامة، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية ورئيس لجنة العمل بها، إنه تم أيضا إلغاء حفل لمغني المهرجانات "حمو بيكا"، الذي كان من المقرر أن يقام مساء اليوم، أول أيام عيد الأضحى، بإحدى القرى السياحية. وأوضحت النقابة، في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، أنها فعّلت قرارها بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات أو المطربين غير الأعضاء بالنقابة أو الحاصلين على تصاريح منذ صدور القرار مساء الخميس الماضي، إذ تم إبلاغ الجهات الأمنية بالفعل ومنع حفلات «شواحة» و«كزبرة وحنجرة» و«مجدي شطا» خلال اليومين الماضيين.
احمد--السعدنى (2)

السعدني ناعيًا طليقته: «اتعلمت الدرس بعد ما اتحرمت منك»

نعى الفنان أحمد السعدني، فجر اليوم الأحد، خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" طليقته أمل سليمان وأم ابنائه (ياسين وعبدالله)، عقب تعرضها لسكتة قلبية داخل أحد المستشفيات، وهو ما جعل زوجها السابق يغادر على الفور حفل النجمة العالمية جينيفر لوبيز، المقامة فى مدينة العلمين الجديدة. قائلًا: "عمري في حياتي ما اتكلمت عن حياتي الشخصية لكن حسيت إني لازم أعمل كده دلوقتي، فذكر إن الذكرى تنفع (المؤمنين) أو الكافرين أو المستهبلين أو تنفع أي حد ححس إني عملت حاجة".
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