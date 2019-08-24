التدخين السلبي.. أشياء تضعف الجهاز المناعي

لسوء الحظ، الجلوس مع الأصدقاء الذين يدخنون يؤدي إلى تلف في الجهاز المناعي، فأوضحت العديد من الأبحاث أن التعرض للتدخين السلبي يقتل كل عام ما يقرب من 600.000 شخص

تحرير:إسراء سليمان ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

الجهاز المناعي

يتكون جسم الإنسان من عدة أجهزة حيوية، جميعها تعمل بفاعلية كبيرة لكي يكون الإنسان قادرًا على إنجاز العديد من الأعمال والمهام، يوجد داخل جسم الإنسان نظام دقيق إذا حدث أي خلل، يفقد الجسم توازنه بالكامل، ويعد الجهاز المناعي بمنزلة حاجز ضد الأمراض والعدوى الفيروسية، إذ عليك الابتعاد عن الأشياء التي تؤذي جهازك المناعي؛ على سبيل المثال، التمرينات الرياضية الشاقة والعزلة، واتباع نظام غذائي يفتقر إلى العناصر الغذائية المهمة، وأكثر من ذلك. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "health 24".

نحن الآن في نهاية شهر أغسطس، وخلال شهور قليلة سيبدأ فصل الشتاء وتصاحبه نزلات البرد، إذ عليك الالتزام ببعض الأشياء، مثل غسل اليدين وتناول الطعام الصحي؛ من أجل التعزيز من الجهاز المناعي. يتكون الجهاز المناعي الخاص بنا من مجموعة مكونات، تعمل جميعها بجِد لمكافحة الجراثيم والباكتيريا التي نتعرض لها بشكل