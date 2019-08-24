التدخين السلبي.. أشياء تضعف الجهاز المناعي

لسوء الحظ، الجلوس مع الأصدقاء الذين يدخنون يؤدي إلى تلف في الجهاز المناعي، فأوضحت العديد من الأبحاث أن التعرض للتدخين السلبي يقتل كل عام ما يقرب من 600.000 شخص
يتكون جسم الإنسان من عدة أجهزة حيوية، جميعها تعمل بفاعلية كبيرة لكي يكون الإنسان قادرًا على إنجاز العديد من الأعمال والمهام، يوجد داخل جسم الإنسان نظام دقيق إذا حدث أي خلل، يفقد الجسم توازنه بالكامل، ويعد الجهاز المناعي بمنزلة حاجز ضد الأمراض والعدوى الفيروسية، إذ عليك الابتعاد عن الأشياء التي تؤذي جهازك المناعي؛ على سبيل المثال، التمرينات الرياضية الشاقة والعزلة، واتباع نظام غذائي يفتقر إلى العناصر الغذائية المهمة، وأكثر من ذلك. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "health 24".
نحن الآن في نهاية شهر أغسطس، وخلال شهور قليلة سيبدأ فصل الشتاء وتصاحبه نزلات البرد، إذ عليك الالتزام ببعض الأشياء، مثل غسل اليدين وتناول الطعام الصحي؛ من أجل التعزيز من الجهاز المناعي. يتكون الجهاز المناعي الخاص بنا من مجموعة مكونات، تعمل جميعها بجِد لمكافحة الجراثيم والباكتيريا التي نتعرض لها بشكل
نحن الآن في نهاية شهر أغسطس، وخلال شهور قليلة سيبدأ فصل الشتاء وتصاحبه نزلات البرد، إذ عليك الالتزام ببعض الأشياء، مثل غسل اليدين وتناول الطعام الصحي؛ من أجل التعزيز من الجهاز المناعي. يتكون الجهاز المناعي الخاص بنا من مجموعة مكونات، تعمل جميعها بجِد لمكافحة الجراثيم والباكتيريا التي نتعرض لها بشكل يومي، وبينما من الممكن القيام ببعض العادات الصحية مثل تناول طعام صحي غني بالعناصر المهمة، والحصول على قسط كاف من النوم، توجد عوامل أخرى غير متوقعة من المحتمل أن تؤذي الجهاز المناعي الخاص بك بشكل كبير، وفي ما يلي بعضها:
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1- الإفراط في ممارسة التمرينات الرياضية
ألا تعني ممارسة التمرينات الرياضية أن يكون الجهاز المناعي الخاص بك متمتعا بمعدلات عالية من القوة؟ بالفعل هذا صحيح، ولكن التمارين الشاقة من المحتمل أن تلقي عبئا كبيرا على الجهاز المناعي الخاص بك، فعندما تقوم بالتدريب من أجل ماراثون، فأنت تضغط على جسمك بشكل كبير، وبعد ذلك تدخله في ضغط، وربما لن تجتاز الماراثون. أوضحت بعض الدراسات أن العدّائين "المتطرفين" كانوا أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد، إذ يجب عليك إعطاء فرصة لجسمك ليستريح من المجهود المبذول؛ لأجل الحفاظ على الجهاز المناعي.
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2- العزلة والوحدة
قد يكون العمل في هذا التوقيت شاقا بشكل كبير، تتعجل بين العمل والمنزل، وتخرج في أوقات قليلة مع الأصدقاء، وتتخلى عن الساحات الاجتماعية، وإذا كنت تفعل ذلك من أجل الحفاظ على نفسك من نزلات البرد والجراثيم، فالشعور بالوحدة وعدم وجود حياة اجتماعية يمكن أن يسبب ضررًا لجهازك المناعي، حيث يمكن للعزلة أن تزيد من إفراز هرمون الكورتيزول، هرمون الإجهاد في الجسم، الذي يمكن أن يؤثر بعد ذلك فى جهاز المناعة لديك.
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3- التدخين السلبي
إذا كنت لا تقوم بالتدخين أو تستطيع إدارته بشكل جيد، فيعد ذلك من الأشياء المهمة لصحتك، ولكن لا يعني أنك بعيد عن الأمراض، فلسوء الحظ الجلوس مع أفراد عائلتك أو الأصدقاء الذين يدخنون يؤدي إلى تلف في الجهاز المناعي. أوضحت العديد من الأبحاث أن التعرض للتدخين السلبي يقتل كل عام ما يقرب من 600.000 شخص، ويزيد من خطورة الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة ومرض الانسداد الرئوي المزمن.
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4- لمس الأشياء المحملة بالجراثيم
قد تبقي هاتفك ومكتبك في العمل نظيفين، لكن هناك العديد من الأشياء الأخرى التي تلمسها يوميا قد تكون مليئة بالجراثيم؛ على سبيل المثال، عربة التسوق والسلم، وحتى قلم شخص آخر، فحاول أن تستخدم مناديل مبللة أو معقمات مضادة للباكتيريا؛ من أجل الحفاظ على صحتك، ووظائف الجهاز المناعي أيضًا، وابتعد عن الأسطح المتسخة لتقليل الإصابة بالأمراض الفيروسية.
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