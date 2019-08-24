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التدخين السلبي.. أشياء تضعف الجهاز المناعي

لسوء الحظ، الجلوس مع الأصدقاء الذين يدخنون يؤدي إلى تلف في الجهاز المناعي، فأوضحت العديد من الأبحاث أن التعرض للتدخين السلبي يقتل كل عام ما يقرب من 600.000 شخص
تحرير:إسراء سليمان ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
الجهاز المناعي
الجهاز المناعي
يتكون جسم الإنسان من عدة أجهزة حيوية، جميعها تعمل بفاعلية كبيرة لكي يكون الإنسان قادرًا على إنجاز العديد من الأعمال والمهام، يوجد داخل جسم الإنسان نظام دقيق إذا حدث أي خلل، يفقد الجسم توازنه بالكامل، ويعد الجهاز المناعي بمنزلة حاجز ضد الأمراض والعدوى الفيروسية، إذ عليك الابتعاد عن الأشياء التي تؤذي جهازك المناعي؛ على سبيل المثال، التمرينات الرياضية الشاقة والعزلة، واتباع نظام غذائي يفتقر إلى العناصر الغذائية المهمة، وأكثر من ذلك. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "health 24".
نحن الآن في نهاية شهر أغسطس، وخلال شهور قليلة سيبدأ فصل الشتاء وتصاحبه نزلات البرد، إذ عليك الالتزام ببعض الأشياء، مثل غسل اليدين وتناول الطعام الصحي؛ من أجل التعزيز من الجهاز المناعي. يتكون الجهاز المناعي الخاص بنا من مجموعة مكونات، تعمل جميعها بجِد لمكافحة الجراثيم والباكتيريا التي نتعرض لها بشكل
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الجلوس-طويلا

الجلوس لأكثر من 9 ساعات يزيد من فرص الموت المبكر

كل شيء إذا زاد على الحد انقلب إلى الضد، وتشير دراسة إلى أن الجلوس لأكثر من 9 ساعات ونصف في اليوم يزيد من خطر الوفاة مبكرا. ويرتبط القيام بأنشطة منتظمة بانخفاض خطر الوفاة المبكرة، فالأشخاص الأكثر نشاطا والممارسون للرياضة أقل عرضة بنسبة 70% للموت في وقت مبكر. كما حلل العلماء بيانات آلاف البالغين بمتوسط عمر 62 عامًا، وصنفت الدراسة مستويات نشاط المشاركين من الأقل نشاطًا إلى الأكثر نشاطًا، ومات ما يقرب من 6% من المشاركين خلال فترة متابعة متوسطها 5.8 سنوات، وذلك حسبما ذكر موقع «ميرور» البريطاني.
سرطان-الدم

لا تتوقف عن علاج المايلوما.. يسبب الموت المبكر

يتفرع من السرطان أنواع عديدة، بعضها متعارف عليه بشكل كبير بسبب انتشارها مثل اللوكيميا وسرطان الثدي وسرطان الجلد وسرطان البنكرياس وأورام المخ، وعلى الجانب الآخر يوجد سرطان المايلوما المتعددة أو الورم النقوي المتعدد، هو مرض يتكون في نوع من خلايا الدم البيضاء، مما يؤدي إلى تكاثر الخلايا بشكل غير طبيعي وتتكدس في نخاع العظم، كما أن هذا المرض يشكل ما يقرب من 1% من الإصابة بالأمراض السرطانية، لذا يجب عليك أن تحرص جيدًا على التعرف عليه في وقت مبكر لتلقي العلاج المناسب، حسبما ذكر موقع "healthline".
مرض السكر

8 علامات تحذيرية مبكرة لمرض السكري قد تتجاهلها

يمكن أن يرسل جسمك تحذيرات لمرض السكري دون أن تدرك، حيث تشير الإحصاءات الحالية إلى أن شخصا من بين كل 3 أشخاص مصاب بهذا المرض بالفعل ولا يدرك ذلك. الكثير من الأشخاص غير مدركين للأعراض أو يختارون تجاهلها، معتبرين أنها مشاكل صحية بسيطة حتى يصل الأمر إلى شهور وحتى سنوات، ولكن عندما يتم التشخيص المبكر والعلاج يتجنب هؤلاء الأشخاص المضاعفات الصحية وحتى الموت المبكر. أول شيء يجب أن تعرفه هو أن علامات وأعراض ما قبل السكري ومرض السكري هي نفسها لكل من البالغين والأطفال، كما يجب فهم الاختلافات بين النوع الأول والثاني.
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