جثة معلقة بحبل داخل غرفة تثير الذعر في البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٧ م

تعبيرية

عثر أهالى قرية فيشا بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، على جثة عامل زراعى مشنوقا في حجرة داخل منزله، وسط حالة من الفزع والذعر والحزن الشديد بين أفراد أسرته وأقاربه وأصدقائه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحمودية المركزى، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل البلاغ إلى نيابة المحمودية التي باشرت التحقيق، إذ تولى مصطفى كمال، وكيل النائب العام، التحقيق وأمر بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة، وبيان أسباب الوفاة، تمهيدا لإعطاء التصريح اللازم بدفن الجثة.

وتلقى اللواء مجدى القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة المحمودية، بإبلاغ أهالى قرية فيشا بمركز المحمودية بالعثور على جثة «جمال ع.»، 25 سنة، عامل زراعى، تتدلى من حبل مثبت بسقف حجرة داخل منزله بالقرية. وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز المحمودية لموقع الحادث، وقرر اللواء محمد شرباش،