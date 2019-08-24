صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

قليل من السعرات وكثير من التمرين.. كيف تحرق الدهون؟

حرق السعرات الحرارية يمكن أن يصل إلى أعلى معدلاته، كما قد تحدث حالة من التغيير البسيط أو عدم وجود تغيير في الحرق بعد فترة من التمرين، وحينها يشعر البعض باليأس
تحرير:فيروز ياسر ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
صوفي ألين
صوفي ألين
البحث عن أبسط طريقة لفقدان الوزن يحتاج وقتا ولكن كشفت المدربة الشخصية، صوفي ألين، كيف يمكنك أن تحرق الدهون بسرعة بعد أن فقدت الوزن الزائد وتغير شكل جسمها خلال أشهر. وقالت البالغة من العمر 29 عامًا من ملبورن: "بينما يعرف معظم أخصائيي الحميات أن نقص السعرات الحرارية مهم لفقدان الدهون، إلا أن هناك أشياء بسيطة يمكنك القيام بها لتحقيق الوزن المطلوب". وأوضحت عبر مدونتها أنه من أجل فقدان الدهون في الجسم، نحتاج إلى إنفاق المزيد من الطاقة بدلا من استهلاك السعرات الحرارية.
كما نحتاج إلى بذل المزيد من الطاقة من خلال ممارسة الرياضة والنشاط اليومي أكثر من استهلاك الأغذية ليسمى ذلك بـ"عجز في السعرات الحرارية"، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني. قالت صوفي إذا كنت تمارس التمارين الرياضية للمرة الأولى، فإن رفع الأثقال بمفردك لزيادة إنتاج الطاقة يمكن
اقرأ المزيد
حكاية-فقدان-الوزن

رجل يفقد 60كجم.. إليك النظام الغذائي الذي اتبعه

فقدان الوزن ليس رحلة سلسلة يستطيع الجميع عبورها بسلام، فاتخاذ قرار فقد العديد من الكيلو جرامات، يحتاج إلى تغير في أسلوب الحياة، والتوقف عن تناول أطعمة محددة، والإكثار من أخرى، من وقت لآخر نود أن ننظر إلى أمثلة يحتذى بها في فقد الوزن، وآخر ما وجدناه، رجل أعمال يدعى ريشابه سومان قرر أن يفقد وزنه، ويعود إلى رشاقته، ولم يكن هذا أمر سهل وبسيط عليه، ولكن من خلال اتباع نظام غذائي صارم، مع ممارسة الرياضة، استطاع أن يفقد العديد من الكيلو جرامات، نقلًا عن timesofindia"".
أنظمة غذائية للدايت (2)

الصيام المتقطع.. 4 أنظمة غذائية لفقدان الوزن

يحاول العديد من البالغين حول العالم فقدان الوزن كل عام، ومن أفضل الطرق المتبعة لفقدان الوزن تغيير النظام الغذائي، ولكن كن حريصا على اتباع نظام غذائي غني بالعناصر المهمة التي يحتاج إليها جسمك، وعلى الجانب الآخر قد يصعب تنفيذها؛ لأنك لا تعرف أيا منها مناسبا وفعالا لك، فبعض الأنظمة الغذائية تكبح شهيتك لتقلل من كمية الطعام المستهلكة، بينما البعض الآخر يحدد استهلاكك من السعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات، وعليك اختيار الآلية المناسبة لجسمك، وذلك حسبما ذكر موقع "health line".
ريجيم

لو بتعمل دايت.. هذه الروشته لتناول اللحمة في العيد

مع اقتراب المناسبات يخشى أصحاب الوزن الزائد من زيادة الوزن وفشل الدايت، بسبب تناول بعض الأكلات التي يشتهر بها المصريون في العيد، فعلي سبيل المثال تناول الكحك والبسكويت في عيد الفطر، واللحمة بأنواعها في عيد الأضحى الذي ننتظره خلال أيام، عليكي الحذر من تناول اللحوم والمواد الدهنية في العيد بشكل مفرط يتسبب في الحصول على سعرات حرارية عالية تتسبب في زيادة الوزن وضياع مجهودك في اتباع دايت لإنقاص وزنك، في السطور التالية نساعدك التعرف على بعض النصائح للحفاظ على وزنك في العيد..
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org