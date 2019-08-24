قليل من السعرات وكثير من التمرين.. كيف تحرق الدهون؟

حرق السعرات الحرارية يمكن أن يصل إلى أعلى معدلاته، كما قد تحدث حالة من التغيير البسيط أو عدم وجود تغيير في الحرق بعد فترة من التمرين، وحينها يشعر البعض باليأس
البحث عن أبسط طريقة لفقدان الوزن يحتاج وقتا ولكن كشفت المدربة الشخصية، صوفي ألين، كيف يمكنك أن تحرق الدهون بسرعة بعد أن فقدت الوزن الزائد وتغير شكل جسمها خلال أشهر.
وقالت البالغة من العمر 29 عامًا من ملبورن: "بينما يعرف معظم أخصائيي الحميات أن نقص السعرات الحرارية مهم لفقدان الدهون، إلا أن هناك أشياء بسيطة يمكنك القيام بها لتحقيق الوزن المطلوب".
وأوضحت عبر مدونتها أنه من أجل فقدان الدهون في الجسم، نحتاج إلى إنفاق المزيد من الطاقة بدلا من استهلاك السعرات الحرارية.
كما نحتاج إلى بذل المزيد من الطاقة من خلال ممارسة الرياضة والنشاط اليومي أكثر من استهلاك الأغذية ليسمى ذلك بـ"عجز في السعرات الحرارية"، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
قالت صوفي إذا كنت تمارس التمارين الرياضية للمرة الأولى، فإن رفع الأثقال بمفردك لزيادة إنتاج الطاقة يمكن
كما نحتاج إلى بذل المزيد من الطاقة من خلال ممارسة الرياضة والنشاط اليومي أكثر من استهلاك الأغذية ليسمى ذلك بـ"عجز في السعرات الحرارية"، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
قالت صوفي إذا كنت تمارس التمارين الرياضية للمرة الأولى، فإن رفع الأثقال بمفردك لزيادة إنتاج الطاقة يمكن أن يخلق عجزًا كافيًا يستدعي فقدان الدهون، حيث أوضحت: "بالنسبة للمدرب المبتدئ، فإن الطريقة الأفضل هي تدريب الأثقال وتناول الطعام أقل من المطلوب للحفاظ على وزن الجسم".
وبالنسبة لمن يعانون من بطء فقدان الدهون، فقالت إنه على الرغم من التمسك بنقص السعرات الحرارية والتدريب الجاد، فإن هؤلاء الأشخاص يعانون من "نشاط نظام الدفاع في الجسم" ويحدث تباطؤ للأيض لمنع الجوع، وبالتالي تخزن الدهون بشكل جيد بدلا من حرقها.
وأوضحت أن أفضل طريقة لمراقبة عجز السعرات الحرارية من خلال قياسات الجسم، وقياسات الدهون، والتقاط الصور قبل وبعد، وقياس الوزن، مشيرة إلى أن أفضل طريقة لفقدان الوزن تتم من خلال الحصول على القليل من السعرات الحرارية وممارسة التمرينات قبل زيادة كمية تلك السعرات.
عندما يتكيف الأيض مع ما تقوم به، تقول صوفي إنه يجب إما زيادة التدريب، أو تقليل السعرات الحرارية بشكل طفيف وكذلك تغيير النظام الغذائي من خلال إعادة السعرات الحرارية كما كانت عن طريق تناول الكربوهيدرات بكميات أكبر لمدة 3 أيام لكي لا يتعود الجسم على نظام معين ويحدث له صدمة تجعله يمارس حرق الدهون بشكل صحيح.
حرق السعرات الحرارية يمكن أن يصل إلى أعلى معدلاته، كما قد تحدث حالة من التغيير البسيط أو عدم وجود تغيير في الحرق بعد فترة من التمرين، وحينها يشعر البعض باليأس ويميلون إلى الإفراط في تناول الطعام أو الحد من التدريب والحركة، لذا نصحت المدربة الشخصية بالحفاظ على ثباتك عن طريق إجراء تغيير، حيث قالت: "لا تخرب نتائجك التي تم تحقيقها بشق الأنفس، وكن ذكيا حيالها واستمر في تحقيق ما حددته من خلال فهم كيفية استجابة جسمك لما تفعله به".
في يونيو الماضي، شاركت صوفي في تحول جذري في وزنها بعد أن وصل وزنها إلى 57 كيلوجرام فقط بتناول 1650 سعرة حرارية يوميًّا وممارسة التدريب 3.5 أيام في الأسبوع، جمعتها بصورة أخرى عندما كان وزنها 61 كيلو جرام، بعد التدريب 4 مرات في الأسبوع وتناول ما بين 1700 إلى 2600 سعرة حرارية يوميًّا.
وأوضحت أن الحالة النفسية تؤثر في عادات الأكل وفقدان الوزن، وعندما مرت بفترة سيئة كانت لا تتوقع أن تعود من جديد بعد زيادتها 8 كيلوجرام، حيث قالت: كنت غير راضية عن نفسي لأنني شعرت بعدم القدرة على التحكم في عادات الأكل وغير متأكدة من السبب، ولكن قضيت الآن النصف الأول من العام في بناء بعض القوة، وتناول الطعام بسعرات حرارية مقيدة.
كما أضافت: "في حين أن مفتاح أي مرحلة من مراحل فقدان الدهون هو نقص السعرات الحرارية، هناك أيضًا عمليات تعني أن جسمك في مكان مثالي لخسارة الدهون، أنا أتدرب بهدف، أتتبع وزني لضمان التقدم وأركز على طعامي، ومازلت أزيد من السعرات الحرارية في بعض الأحيان، لكنني أفضل في فهم الوقت المثالي لحرق الدهون سريعا".