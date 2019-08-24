قليل من السعرات وكثير من التمرين.. كيف تحرق الدهون؟

حرق السعرات الحرارية يمكن أن يصل إلى أعلى معدلاته، كما قد تحدث حالة من التغيير البسيط أو عدم وجود تغيير في الحرق بعد فترة من التمرين، وحينها يشعر البعض باليأس

تحرير:فيروز ياسر ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

صوفي ألين

البحث عن أبسط طريقة لفقدان الوزن يحتاج وقتا ولكن كشفت المدربة الشخصية، صوفي ألين، كيف يمكنك أن تحرق الدهون بسرعة بعد أن فقدت الوزن الزائد وتغير شكل جسمها خلال أشهر. وقالت البالغة من العمر 29 عامًا من ملبورن: "بينما يعرف معظم أخصائيي الحميات أن نقص السعرات الحرارية مهم لفقدان الدهون، إلا أن هناك أشياء بسيطة يمكنك القيام بها لتحقيق الوزن المطلوب". وأوضحت عبر مدونتها أنه من أجل فقدان الدهون في الجسم، نحتاج إلى إنفاق المزيد من الطاقة بدلا من استهلاك السعرات الحرارية.

كما نحتاج إلى بذل المزيد من الطاقة من خلال ممارسة الرياضة والنشاط اليومي أكثر من استهلاك الأغذية ليسمى ذلك بـ"عجز في السعرات الحرارية"، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني. قالت صوفي إذا كنت تمارس التمارين الرياضية للمرة الأولى، فإن رفع الأثقال بمفردك لزيادة إنتاج الطاقة يمكن