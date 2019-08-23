ضبط 2 طن بانجو في منطقة صحراوية بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤٤ م

شرطة -أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط أحد العناصر الإجرامية وبحوزته قرابة 2 طن من نبات البانجو المخدر، بعد ورود معلومات بقيام أحد العناصر الإجرامية، عاطل، ومقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، سبق اتهامه فى قضية مخدرات، بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذاً من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية، مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى، ويتخذ من منطقة الظهير الصحراوى المتاخمة لمدينة فايد بدائرة مركز شرطة فايد، مكاناً لإخفاء تلك المواد.

عقب تقنين الإجراءات، قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومديريات أمن الشرقية، والإسماعيلية والقليوبية، بدعم من قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى باستهدافه وضبطه حال تواجده بمنطقة سكنية. وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وأرشد عن إخفائه للمواد المخدرة بالمكان المُشار إليه،