جريمة

ضبط 2 طن بانجو في منطقة صحراوية بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤٤ م
شرطة -أرشيفية
شرطة -أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط أحد العناصر الإجرامية وبحوزته قرابة 2 طن من نبات البانجو المخدر، بعد ورود معلومات بقيام أحد العناصر الإجرامية، عاطل، ومقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، سبق اتهامه فى قضية مخدرات، بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذاً من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية، مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى، ويتخذ من منطقة الظهير الصحراوى المتاخمة لمدينة فايد بدائرة مركز شرطة فايد، مكاناً لإخفاء تلك المواد.
عقب تقنين الإجراءات، قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومديريات أمن الشرقية، والإسماعيلية والقليوبية، بدعم من قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى باستهدافه وضبطه حال تواجده بمنطقة سكنية. وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وأرشد عن إخفائه للمواد المخدرة بالمكان المُشار إليه،
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اعتداء

أساطير الإجرام في مصر.. «سفاح المسنات» يكتب تاريخا جديدا

"السفاح" كلمة بمجرد سماعها تلقي الفزع والرعب في القلوب، فمن وقت لآخر على مدار التاريخ يظهر سفاح جديد وقاتل ضليع في الإجرام، يكون الأكثر شهرة بين مجرمي زمانه، ومهما تنوعت جرائمه ما بين قتل وسرقات وقطع طريق وغيرها، إلا أن أسطورته تنتهي ويسقط في قبضة الشرطة.. تاريخ الإجرام في مصر يسجل أساطير كثيرة للسفاحين أشهرهم الشقيقتان ريا وسكينة والتوربيني وسفاح كرموز، وسفاح المهندسين وخط الصعيد والتي استوحت من قصصهم أفلاما سينمائية، وغيرهم من طوت سجلات المحاكم صفحاتهم، لكن لم ينته الإجرام، إذ نجحت وزارة الداخلية، أمس، في القبض على سفاح بني سويف قاتل المسنات.
الاعدام (1)

جثة معلقة بحبل داخل غرفة تثير الذعر في البحيرة

عثر أهالى قرية فيشا بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، على جثة عامل زراعى مشنوقا في حجرة داخل منزله، وسط حالة من الفزع والذعر والحزن الشديد بين أفراد أسرته وأقاربه وأصدقائه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحمودية المركزى، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل البلاغ إلى نيابة المحمودية التي باشرت التحقيق، إذ تولى مصطفى كمال، وكيل النائب العام، التحقيق وأمر بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة، وبيان أسباب الوفاة، تمهيدا لإعطاء التصريح اللازم بدفن الجثة.
انقلاب سيارة - أرشيفية

مصرع سيدة وإصابة 4 أطفال في انقلاب سيارة بجمصة

لقيت سيدة مصرعها وأصيب أربعة أطفال بكسور متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة على طريق جمصة الدولي. تلقي اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى شرطة النجدة عن وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة ناحية قرية التخشيبة التابعة لمركز بلقاس، وانتشلتهم فرق الإنقاذ النهري بمساعدة الأهالي، ونقلوا جميعا إلى مستشفى بلقاس لتلقي الاسعافات اللازمة.
هيروين

ليلة سقوط دولاب «المعلمة والصبي» لتجارة الهيروين

متابعة دقيقة على مدار الساعة يقوم بها رجال الأمن لإحباط صفقات ترويج المواد المخدرة، إذ رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عنصرين من العناصر شديدة الخطورة من ذوى السوابق الإجرامية فى مجال الاتجار في مخدر "الهيروين" وترويجه لعملائهما بنطاق واسع بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، وذلك فى إطار مواصلة الجهود الأمنية لمكافحة كل أشكال الجريمة والعمل على ضبط العناصر الإجرامية القائمين على ارتكابها، والتى من بينها مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة ورصد التشكيلات العصابية القائمة على جلبها وترويجها.
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اعتداء

أساطير الإجرام في مصر.. «سفاح المسنات» يكتب تاريخا جديدا

"السفاح" كلمة بمجرد سماعها تلقي الفزع والرعب في القلوب، فمن وقت لآخر على مدار التاريخ يظهر سفاح جديد وقاتل ضليع في الإجرام، يكون الأكثر شهرة بين مجرمي زمانه، ومهما تنوعت جرائمه ما بين قتل وسرقات وقطع طريق وغيرها، إلا أن أسطورته تنتهي ويسقط في قبضة الشرطة.. تاريخ الإجرام في مصر يسجل أساطير كثيرة للسفاحين أشهرهم الشقيقتان ريا وسكينة والتوربيني وسفاح كرموز، وسفاح المهندسين وخط الصعيد والتي استوحت من قصصهم أفلاما سينمائية، وغيرهم من طوت سجلات المحاكم صفحاتهم، لكن لم ينته الإجرام، إذ نجحت وزارة الداخلية، أمس، في القبض على سفاح بني سويف قاتل المسنات.
سفاح -النساء

سفاح العواجيز.. القبض على المتهم بقتل 4 سيدات في بني سويف

كشف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، تفاصيل القبض على مسجل خطر متهم بقتل 4 سيدات مسنات في بني سويف، بعد رصد 4 حوادث قتل مجهلة بدائرة مركز شرطة بنى سويف على فترات زمنية مختلفة لسيدات مُسنات تشابهت ظروف وملابسات إرتكابها. وأسفرت جهود أجهزة الوزارة عن تحديد مرتكب تلك الوقائع وهو«م. أ. ع» 53 عاما، مسجل شقى خطر، مزارع، مقيم بقرية إبشنا دائرة المركز، مسجل جنائى سرقات مواشى، وسبق اتهامه فى 36 قضية: "سرقة بالإكراه، وشروع فى قتل، سرقات مواشى، سلاح بدون ترخيص، سرقات متنوعة، آداب عامة، ضرب".
جريمة-قتل-في-السلام‎ (8)

جثتان وضرب نار.. حمدي وصاحبه ضحايا «خفاش الليل»

شابان جمعتهما صداقة وعمل، رغم صغر سنهما إلا أنهما كانا كبارا في نظر أهلهما، أحدهما ضحى بتعليمه من أجل لقمة العيش، والآخر لم يفرح بخطبته التي تمت منذ شهرين، بعدما سلب منهما "خفافيش الليل" حياتهما وماتا معًا في ليلة واحدة بعد أن أطلق عليهما شاب النار، لم يعرفاه من قبل ولم يجمعهما به أي لقاء، ولكن شاء قدرهما المرور في طريقه أثناء توصيل "زبون" بطريق المعدية بالرشاح في منطقة جبلية بالخانكة تفصل بين «الخانكة والسلام» لم يترك الشابان لأهلهما سوى الحسرة والدموع وقلة الحيلة ومرار الفراق.
القبض-على-متهم

قتل وسرقة وسلاح.. ليلة سقوط «سلامة الدش» في الشرقية

تمكن رجال مباحث مركز شرطة أولاد صقر، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد العناصر الإجرامية، المعروف باسم «سلامة الدش»؛ على خلفية اتهامه بحيازة سلاح ناري «بندقية آلية» وذخيرة حية لذات العيار، فضلا عن أنه مطلوب ضبطه وإحضاره للتنفيذ عليه في عدة قضايا جنايات بالقتل والسرقة وحيازة أسلحة دون تراخيص، بينما جرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار أحمد نعيم، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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