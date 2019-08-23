جماهير الأهلي تهاجم مجلس الإدارة واللاعبين

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٥٢ م

الأهلي

عزفت جماهير النادي الأهلي عن الحضور بأعداد كبيرة في مدرجات ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية لمتابعة مباراة الفريق أمام نظيره فريق اطلع بره بطل جنوب السودان ضمن مواجهات إياب الدور التمهيدي الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، وربما يكون فوز الأهلي الكبير في لقاء الذهاب برباعية نظيفة، نتج عنه الإحجام عن الحضور حيث لم تزد الأعداد عن 2000 شخص. الجماهير استقبلت اللاعبين بفتور شديد بولم تهتف لهم بشكل جماعي كما هو معتاد بل هتفت فقط لحسام عاشور قائد الفريق ووجهوا له التحية أثناء قيامه بعمليات الإحماء.

الجماهير أظهرت غضبها من خسارة الفريق بطولة كأس مصر بعد الخسارة بهدف دون رد أمام بيراميدز في دور الـ16 لمسابقة الكأس، حيث هتفت ضد لاعبيها وجاءت أبرز الهتافات كالتالي: "البطولة عاوزة رجولة.. ياتجبوها يا تروحها"، " بالدم بالروح.. البطولة مش هتروح"، كما اختصت الجماهير مجلس إدارة النادي وهتفت له "النادي