رياضة

أول تعليق من طه إسماعيل على رحيل لاسارتى

تحرير:محمد جمال ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٥٥ م
طه إسماعيل
طه إسماعيل
علق طه إسماعيل، نجم النادى الأهلى السابق، وعضو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي على إقالة الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للفريق، مشيرا إلى أن المدرب لم يكن موفقًا. وقال طه إسماعيل عبر الإستوديو التحليلي على قناة أون سبورت قبل لقاء الأهلي واطلع بره:" بصرف النظر عن الفوز بالدورى، الجماهير لم تقتنع بالمدير الفنى على مدار عمله الفترة التي عمل فيها وحتى بعد التتويج بدرع الدوري". وأكمل:" فوز النادى الأهلى بالدوري شيء طبيعي، لكن أداء الأهلي مع لاسارتى فى الكثير من المباريات كان مصدر انتقادات واسعة من الكثيرين" .
وشدد طه إسماعيل على أن المدير الفنى الأوروجيانى ومدرسة أمريكا الجنوبية "ماسمعتش" فى الفترة التي تولى فيها لاسارتي مهمة تدريب الفريق ". وبسؤاله عن رأيه في محمد يوسف المدير الفنى الحالى للمارد الأحمر قال:" يقوم بدور كبير، ونجح فى العديد من المرات التى تولى خلالها المهمة، وفريق الأهلى فى مباراة اليوم سيعمل
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الأهلي يصل برج العرب والجهاز الفني يعاين الملعب

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لخوض مباراة اطلع بره بطل جنوب السودان، ضمن مواجهات اياب الدور التمهيدي الـ64 في بطولة دوري أبطال إفريقيا. وجاء وصول حافلة الأهلي قبل ساعة ونصف من موعد انطلاق المباراة، وحرص الجهاز الفني للقلعة الحمراء على معاينة أرضية ستاد الجيش ببرج العرب والاطمئنان على كافة التجهيزات قبل المباراة. ووضع الأهلي قدما في دور الـ32 من عمر البطولة الإفريقية بعد أن فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 4-0، سجل وليد أزارو هدفين وعلي معلول وأحمد الشيخ هدفًا.
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الأهلى يفاوض الكرواتي "ماميتش" المتورط فى قضية فساد

كشفت تقارير صحفية كرواتية، أن إدارة النادي الأهلي تقدمت بعرض لزوران ماميتش المدير الفني السابق للهلال السعودي والعين الإماراتي، من أجل تدريب الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة. وجاء فى تقرير لصحيفة "سبورتيكي نوفايستي" أن إدارة القلعة الحمراء تقدمت بعرض للمدرب الكرواتى بقيمة تصل لـ1.5 مليون يورو خلال الموسم . وأضافت الصحيفة ماميتش سيبدأ خلال وقت قريب محاكمة بشأن قضية سابقة له . وسبق وخاض زوران ماميتش تجارب تدريبية في السعودية والإمارات حيث قاد تدريب أندية النصر والهلال السعوديين والعين الإماراتي.
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رئيس المقاصة يكشف أسرار بيع أنطوي لبيراميدز

كشف اللواء محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، عن أسرار اختيارات صفقات الفريق التى تم التعاقد معها في الموسم الجديد، مؤكدًا أن أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق الفيومي كان شريكًا في اختيارات كل اللاعبين، وتم الاتفاق على المراكز التي تحتاج للتدعيم، وعلى الفور تم التعاقد مع اللاعبين لبناء فريق قوي قادر على المنافسة، موضحًا أنه تم التركيز على اختيار اللاعبين أصحاب الخبرات للتعاقد معهم، للاستفادة من الخبرات التي يتمتعون بها، خلال الموسم الجديد.
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الأهلي يصل برج العرب والجهاز الفني يعاين الملعب

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لخوض مباراة اطلع بره بطل جنوب السودان، ضمن مواجهات اياب الدور التمهيدي الـ64 في بطولة دوري أبطال إفريقيا. وجاء وصول حافلة الأهلي قبل ساعة ونصف من موعد انطلاق المباراة، وحرص الجهاز الفني للقلعة الحمراء على معاينة أرضية ستاد الجيش ببرج العرب والاطمئنان على كافة التجهيزات قبل المباراة. ووضع الأهلي قدما في دور الـ32 من عمر البطولة الإفريقية بعد أن فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 4-0، سجل وليد أزارو هدفين وعلي معلول وأحمد الشيخ هدفًا.
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الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي واطلع برة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة الإياب بدور الـ64 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019- 2020 أمام فريق اطلع برة بطل جنوب السودان والتي يحتضنها استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، حيث تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت أبو ظبي وستنقل المباراة على قناة الأهلي حصريا عبر شاشتها. وكانت قناة أون سبورت قد نقلت مباراة الذهاب بين الأهلي واطلع برة على الهواء مباشرة.
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طه إسماعيل يكشف مفاجأة عن مستقبل لاسارتي مع الأهلي

قال طه إسماعيل، نجم النادي الأهلي السابق، وعضو اللجنة الفنية بالقلعة الحمراء، إن مستقبل الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، لا يمكن أن تحدده مباراة واحدة أمام بيراميدز. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأولى كانت تحت مسمى الأسيوطي بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0)، بينما فوزه في لقاء اليوم هو الرابع له في تاريخ مواجهات الفريقين.
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الأهلي يبدأ استعداداته لموقعة بيراميدز في الكأس

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره بيراميدز، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل، في إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر، وجاء ذلك بعدما حصل لاعبو المارد الأحمر على إجازة من التدريبات أمس الإثنين بعد مواجهة «اطلع بره» بطل جنوب السودان، والتي أُقيمت مساء الأحد الماضي، ضمن ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، وانتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة.
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