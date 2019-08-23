أول تعليق من طه إسماعيل على رحيل لاسارتى

تحرير:محمد جمال ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٥٥ م

طه إسماعيل

علق طه إسماعيل، نجم النادى الأهلى السابق، وعضو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي على إقالة الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للفريق، مشيرا إلى أن المدرب لم يكن موفقًا. وقال طه إسماعيل عبر الإستوديو التحليلي على قناة أون سبورت قبل لقاء الأهلي واطلع بره:" بصرف النظر عن الفوز بالدورى، الجماهير لم تقتنع بالمدير الفنى على مدار عمله الفترة التي عمل فيها وحتى بعد التتويج بدرع الدوري". وأكمل:" فوز النادى الأهلى بالدوري شيء طبيعي، لكن أداء الأهلي مع لاسارتى فى الكثير من المباريات كان مصدر انتقادات واسعة من الكثيرين" .

وشدد طه إسماعيل على أن المدير الفنى الأوروجيانى ومدرسة أمريكا الجنوبية "ماسمعتش" فى الفترة التي تولى فيها لاسارتي مهمة تدريب الفريق ". وبسؤاله عن رأيه في محمد يوسف المدير الفنى الحالى للمارد الأحمر قال:" يقوم بدور كبير، ونجح فى العديد من المرات التى تولى خلالها المهمة، وفريق الأهلى فى مباراة اليوم سيعمل