أول تعليق من طه إسماعيل على رحيل لاسارتى
تحرير:محمد جمال
٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٥٥ م
طه إسماعيل
علق طه إسماعيل، نجم النادى الأهلى السابق، وعضو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي على إقالة الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للفريق، مشيرا إلى أن المدرب لم يكن موفقًا.
وقال طه إسماعيل عبر الإستوديو التحليلي على قناة أون سبورت قبل لقاء الأهلي واطلع بره:" بصرف النظر عن الفوز بالدورى، الجماهير لم تقتنع بالمدير الفنى على مدار عمله الفترة التي عمل فيها وحتى بعد التتويج بدرع الدوري".
وأكمل:" فوز النادى الأهلى بالدوري شيء طبيعي، لكن أداء الأهلي مع لاسارتى فى الكثير من المباريات كان مصدر انتقادات واسعة من الكثيرين" .
وشدد طه إسماعيل على أن المدير الفنى الأوروجيانى ومدرسة أمريكا الجنوبية "ماسمعتش" فى الفترة التي تولى فيها لاسارتي مهمة تدريب الفريق ".
وبسؤاله عن رأيه في محمد يوسف المدير الفنى الحالى للمارد الأحمر قال:" يقوم بدور كبير، ونجح فى العديد من المرات التى تولى خلالها المهمة، وفريق الأهلى فى مباراة اليوم سيعمل
وشدد طه إسماعيل على أن المدير الفنى الأوروجيانى ومدرسة أمريكا الجنوبية "ماسمعتش" فى الفترة التي تولى فيها لاسارتي مهمة تدريب الفريق ".
وبسؤاله عن رأيه في محمد يوسف المدير الفنى الحالى للمارد الأحمر قال:" يقوم بدور كبير، ونجح فى العديد من المرات التى تولى خلالها المهمة، وفريق الأهلى فى مباراة اليوم سيعمل على توصيل رسالة بهذا المفهوم ".
وعلق على اختيار المدرب الجديد في الأهلي أجاب الشيخ طه قائلاً:" اختيار مدير فنى عملية صعبة، سير ذاتية عديدة بتيجى لكن عملية الاختيار ليست مبنية فقط على السيرة الذاتية، بلتمس العذر جدا لمسئولي الأندية عندما تبدأ مرحلة اختيار المدرب لأنها عملية صعبة ".
ووضع النادي الأهلي قدماً في دور الـ32 لبطولة دوري الأبطال الإفريقية بعد فوزه في لقاء الذهاب، الذي أقيم على استاد برج العرب بالإسكندرية برباعية نظيفة.